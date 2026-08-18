Marce ‘la recicladora’ explicó cómo donar a los damnificados sin afectar el medio ambiente: “Pueden ir de la mano”

Marce la Recicladora lanza una guía para donar sin llenar de plástico los centros de acopio - crédito @marcelarecicladora/IG

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La solidaridad que se ha despertado en Colombia tras el terremoto del lunes 10 de agosto ha llevado a cientos de ciudadanos a organizar centros de acopio, recolectar alimentos, elementos de aseo, agua y diferentes artículos para las familias que resultaron afectadas.

Sin embargo, en medio de esta movilización también ha surgido otra preocupación: la cantidad de residuos que se generan durante la recepción y organización de las donaciones. Bolsas, empaques, envolturas y plásticos utilizados para proteger los productos pueden terminar en la basura si no son separados adecuadamente.

Ante esta situación, la creadora de contenido ambiental Marce ‘la recicladora’ publicó un video en sus redes sociales para explicar cómo las personas pueden continuar ayudando a los damnificados sin dejar de lado el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

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La influenciadora comenzó mostrando algunos de los elementos que suelen llegar a los centros de acopio protegidos con varias capas de plástico y explicó que, aunque estos empaques pueden hacer que los productos luzcan nuevos o protegidos, no necesariamente son la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental.

La creadora Marce la Recicladora llama a reducir el plástico en las donaciones del terremoto - crédito @marcelarecicladora/IG

“Reciclamores, esta no es la mejor manera de entregar tus ayudas. Yo sé que tú crees: ‘Ay, pero es que así se ve nuevo’ (porque tienen los plásticos). Pero no, lo mejor sería que desde los centros de acopio hagamos esto (quitarles todas las bolsas y plásticos adhesivos)”, explicó.

Uno de los ejemplos que presentó la creadora estuvo relacionado con un casco que había sido entregado dentro de varias bolsas y elementos plásticos. Para ella, ese tipo de empaques pueden evitarse sin afectar el propósito principal de la donación.

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“¿Cuántas bolsas para un casco? Esto es plástico innecesario. Y luego, todos estos residuos aprovechables se lo entregan al reciclamor en una cajita”, manifestó.

Su propuesta consiste en que los voluntarios y responsables de los centros de acopio retiren los materiales que no son necesarios para transportar o proteger los productos y, posteriormente, separen aquellos residuos que sí pueden ser aprovechados.

El consejo de Marce la Recicladora para las ayudas en Colombia: seguir donando, pero de forma más sostenible - Crédito: Marce la recicladora

De esta manera, las donaciones pueden llegar a las personas que las necesitan y, al mismo tiempo, los materiales reciclables pueden regresar al ciclo de aprovechamiento en lugar de terminar mezclados con residuos ordinarios.

La creadora también invitó a sus seguidores a compartir el mensaje con las personas que están participando en estas jornadas de recolección.

“Entonces, ya saben, desde las ciudades podemos hacer la diferencia. Video a todos los que vayan a ir a centros de acopio o que estén siendo voluntarios”, indicó.

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