Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Marce ‘la recicladora’ explicó cómo donar a los damnificados sin afectar el medio ambiente: “Pueden ir de la mano”

La creadora de contenido hizo un llamado a quienes participan en centros de acopio para que reduzcan el uso de plásticos y separen correctamente los residuos aprovechables que generan las ayudas destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia en Colombia

Marce la Recicladora lanza una guía para donar sin llenar de plástico los centros de acopio - crédito @marcelarecicladora/IG

Guardar

La solidaridad que se ha despertado en Colombia tras el terremoto del lunes 10 de agosto ha llevado a cientos de ciudadanos a organizar centros de acopio, recolectar alimentos, elementos de aseo, agua y diferentes artículos para las familias que resultaron afectadas.

Sin embargo, en medio de esta movilización también ha surgido otra preocupación: la cantidad de residuos que se generan durante la recepción y organización de las donaciones. Bolsas, empaques, envolturas y plásticos utilizados para proteger los productos pueden terminar en la basura si no son separados adecuadamente.

Ante esta situación, la creadora de contenido ambiental Marce ‘la recicladora’ publicó un video en sus redes sociales para explicar cómo las personas pueden continuar ayudando a los damnificados sin dejar de lado el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

PUBLICIDAD

La influenciadora comenzó mostrando algunos de los elementos que suelen llegar a los centros de acopio protegidos con varias capas de plástico y explicó que, aunque estos empaques pueden hacer que los productos luzcan nuevos o protegidos, no necesariamente son la mejor alternativa desde el punto de vista ambiental.

La creadora Marce la Recicladora llama a reducir el plástico en las donaciones del terremoto - crédito @marcelarecicladora/IG
La creadora Marce la Recicladora llama a reducir el plástico en las donaciones del terremoto - crédito @marcelarecicladora/IG

Reciclamores, esta no es la mejor manera de entregar tus ayudas. Yo sé que tú crees: ‘Ay, pero es que así se ve nuevo’ (porque tienen los plásticos). Pero no, lo mejor sería que desde los centros de acopio hagamos esto (quitarles todas las bolsas y plásticos adhesivos)”, explicó.

Uno de los ejemplos que presentó la creadora estuvo relacionado con un casco que había sido entregado dentro de varias bolsas y elementos plásticos. Para ella, ese tipo de empaques pueden evitarse sin afectar el propósito principal de la donación.

PUBLICIDAD

“¿Cuántas bolsas para un casco? Esto es plástico innecesario. Y luego, todos estos residuos aprovechables se lo entregan al reciclamor en una cajita”, manifestó.

Su propuesta consiste en que los voluntarios y responsables de los centros de acopio retiren los materiales que no son necesarios para transportar o proteger los productos y, posteriormente, separen aquellos residuos que sí pueden ser aprovechados.

El consejo de Marce la Recicladora para las ayudas en Colombia: seguir donando, pero de forma más sostenible - Crédito: Marce la recicladora
El consejo de Marce la Recicladora para las ayudas en Colombia: seguir donando, pero de forma más sostenible - Crédito: Marce la recicladora

De esta manera, las donaciones pueden llegar a las personas que las necesitan y, al mismo tiempo, los materiales reciclables pueden regresar al ciclo de aprovechamiento en lugar de terminar mezclados con residuos ordinarios.

La creadora también invitó a sus seguidores a compartir el mensaje con las personas que están participando en estas jornadas de recolección.

“Entonces, ya saben, desde las ciudades podemos hacer la diferencia. Video a todos los que vayan a ir a centros de acopio o que estén siendo voluntarios”, indicó.

Temas Relacionados

Marce la recicladoraReciclajeReciclaje ColombiaDonaciones ColombiaPuntos de acopio BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Registraduría ofrece trámites gratuitos a damnificados por el terremoto y flexibiliza registro de defunciones

La atención incluye duplicados de documentos y servicios de registro civil en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío

Registraduría ofrece trámites gratuitos a damnificados por el terremoto y flexibiliza registro de defunciones

En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”

La declaración se realizó luego de revisar más de 1.500 archivos (equivalentes a 4GB de documentos) que fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación por parte del equipo de juristas que representan a la empresa

En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”

Ministro de Vivienda anunció cuáles serán las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “Tenemos un plan”

Según Jaime Andrés Beltrán, el Ejecutivo diseñó un esquema de tres etapas para orientar la recuperación habitacional y urbana

Ministro de Vivienda anunció cuáles serán las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “Tenemos un plan”

El dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.100 en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, que impulsaron el precio del petróleo

El WTI abrió con un alza de 0,86% hasta 85,23 dólares, mientras el papel a 30 años subió a 5,315%, en un contexto de negociaciones estancadas y caídas en Wall Street

El dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.100 en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, que impulsaron el precio del petróleo

Pacto Histórico presentó 14 propuestas “urgentes” para reconstruir Cali tras el terremoto de magnitud 7,4

La colectividad planteó acciones inmediatas para atender a los afectados, desde ayudas económicas directas hasta la suspensión de servicios públicos, tras el terremoto que dejó graves daños en la capital del Valle del Cauca

Pacto Histórico presentó 14 propuestas “urgentes” para reconstruir Cali tras el terremoto de magnitud 7,4
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

La Segura invitó a retomar las labores diarias luego de una semana del terremoto en Colombia: “Para poder seguir ayudando”

La Segura invitó a retomar las labores diarias luego de una semana del terremoto en Colombia: “Para poder seguir ayudando”

Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

Jeringa defendió a La Liendra de las críticas que recibió por contenido con ayudas para damnificados del terremoto: “Así se tapan bocas”

Westcol viajó a Buenaventura a entregar personalmente las ayudas a los damnificados por el terremoto

⁠Violeta Bergonzi regresó a ‘MasterChef Celebrity’: la ganadora de la anterior temporada regañó a Tuto Patiño

Deportes

Luis Díaz habló sobre su futuro con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: “Mucho mejor que la anterior”

Luis Díaz habló sobre su futuro con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: “Mucho mejor que la anterior”

Así va la colecta de los clubes del fútbol colombiano para las víctimas del terremoto: entre todos superaron las 200 toneladas

Defensor colombiano que dio abrazo viral a Lionel Messi estuvo cerca de fichar con el Inter Miami: “Sé que intercedió”

Estos son los ciclistas colombianos que estarán en La Vuelta a España 2026: Nairo Quintana será la gran ausencia

Santa Fe vs. River Plate: hora y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026