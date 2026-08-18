Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

La presentadora encontró un mensaje escrito por una familia de Bogotá para los damnificados, lo leyó en redes y reflexionó sobre el impacto de la solidaridad anónima en tiempos de crisis - crédito @claudiabahamon/ Instagram

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En medio de la emergencia nacional que afronta Colombia tras el devastador terremoto que golpeó regiones como Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y Caldas, miles de ciudadanos y figuras públicas han impulsado iniciativas de ayuda y voluntariado.

Una de las imágenes que más resonó en los últimos días fue la de Claudia Bahamón, reconocida presentadora de MasterChef Celebrity, quien decidió sumarse de forma activa a la labor humanitaria.

Durante varias jornadas de voluntariado, Claudia Bahamón colaboró en la organización de ayudas para los damnificados, preparando kits de aseo, clasificando mercados y empaquetando ropa. Pero fue en medio de estas tareas, entre cajas y bolsas, donde la presentadora vivió un momento profundamente emotivo que decidió compartir con sus seguidores. Mientras revisaba uno de los kits, encontró una carta cuidadosamente protegida en una bolsita plástica. La curiosidad y la sensibilidad la llevaron a detenerse y leerla: lo que encontró en esas líneas la conmovió hasta las lágrimas.

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La presentadora Claudia Bahamón reveló la carta que encontró en una donación para víctimas del terremoto - crédito montaje cortesía Canal RCN - @claudiabahamon/ Instagram

La carta, fechada en Bogotá el 14 de agosto de 2026, fue escrita por la familia Beltrán Aguirre. No iba dirigida a nadie en particular, sino a cualquier persona que, sin ser conocida, necesitara un mensaje de apoyo en medio de la adversidad. “Querida familia, me duele mucho saber por todo lo que están pasando después del terremoto. No los conozco en persona, pero en estos momentos sabemos que todos somos hermanos, somos colombianos, nos une el amor de patria”, comenzaba el mensaje, transmitiendo desde el primer momento una empatía y cercanía que traspasa cualquier distancia física.

La misiva continuaba imaginando el miedo, la incertidumbre y el cansancio de quienes lo han perdido todo. “Perder la tranquilidad, las cosas materiales, la casa, ver todo patas arriba. Eso desanima a cualquiera. Quiero que sepan que no están solos. Desde Bogotá, mi familia les enviamos un fuerte abrazo. Hoy estoy aportando un granito de arena con un kit de aseo, porque quiero que sientan que pensamos en ustedes, que oramos y clamamos a Dios por ustedes”.

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La familia Beltrán Aguirre escribió el mensaje desde Bogotá, dirigido a cualquier persona necesitada de apoyo tras el desastre - crédito @claudiabahamon/ Instagram

La carta finalizaba con un mensaje de esperanza: “Deseo con todo mi corazón que encuentren un refugio seguro y que los días de angustia se transformen en reconstrucción. Guardo esperanza de que después de esta tormenta venga la calma y que vengan mejores días para ustedes. Con mucho cariño y solidaridad desde Bogotá, familia Beltrán Aguirre, Flor, Ellen, Frank y Steven”.

El gesto sencillo de escribir unas líneas para un desconocido, según relató Claudia Bahamón, le pareció un acto inmenso. En el video que compartió en redes sociales, la presentadora reflexionó sobre el significado de donar. “Donar no es solamente entregar lo que a otro le hace falta. También es recordarle que no está solo”, escribió Bahamón, remarcando el valor de la empatía en momentos de crisis.

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Además, la presentadora quiso que sus hijos, Samuel y Luca, estuvieran presentes en la jornada de voluntariado. Su objetivo era que ellos no solo entregaran objetos, sino también algo más valioso: su tiempo. “Quería que vieran con sus propios ojos lo privilegiados que somos y entendieran que ese privilegio también puede convertirse en servicio, empatía y responsabilidad por los demás”, relató. Para Bahamón, el voluntariado es una oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones la importancia de tender una mano cuando la vida de alguien se rompe.

Bahamón volvió a guardar la carta en el kit, convencida de que el acto de dar tiene valor incluso cuando no hay posibilidad de agradecimiento - crédito @claudiabahamon/ Instagram

Después de leer la carta, Claudia Bahamón la guardó nuevamente en la bolsita y la dejó dentro del kit, lista para que, en algún momento, llegara a manos de una familia necesitada. “Nunca sabré quién recibió ese kit de aseo. Quien escribió la carta tampoco lo sabrá. Pero quizás ahí está lo más bonito de todo: amar también es hacer algo por alguien que nunca podrá agradecértelo”, escribió la presentadora en su publicación.

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Su mensaje cerraba con un deseo: “Ojalá esa familia, en medio de tanto dolor, abra ese kit, encuentre esas palabras y por unos minutos sienta que un país entero la abraza. Porque después de una tragedia como esta hay mucho por reconstruir pero sobre todo también hay corazones”.

La historia de la carta y el gesto de Claudia Bahamón se suman a los esfuerzos colectivos que, desde distintas regiones y sectores, buscan aliviar el sufrimiento de quienes resultaron afectados por el terremoto.