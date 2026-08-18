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Luis Díaz habló sobre su futuro con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: “Mucho mejor que la anterior”

El atacante colombiano quiere aportar con más anotaciones y pases decisivos en la nueva campaña del Bayern Múnich, tras una temporada de 26 goles y 20 asistencias, y ya suma dos tantos en pretemporada

En la presentación oficial de los jugadores que estarán con los "Gigantes de Baviera" en la temporada 2026-2027, Luis Díaz se trazó la meta de anotar más goles y ganar más títulos con el cuadro bávaro-crédito Bayern Múnich/YouTube
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Luis Díaz dejó atrás el Mundial 2026 y fijó su foco en la nueva temporada con el Bayern Múnich, con la meta de elevar su producción y pelear por todos los títulos. En la presentación oficial de las plantillas masculinas y femeninas, el “Guajiro” planteó como objetivo personal sumar más goles y asistencias, y como prioridad colectiva conquistar la mayor cantidad de trofeos.

El extremo llega tras una campaña en la que cerró con 26 goles y 20 asistencias entre todas las competiciones, además de ganar Bundesliga, Copa y Supercopa con el equipo alemán. Por su parte, con la selección Colombia en el Mundial, anotó un solo tanto, frente a Uzbekistán.

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Luis Díaz fijó como objetivo personal aumentar sus goles y asistencias con el Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz fijó como objetivo personal aumentar sus goles y asistencias con el Bayern Múnich-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

En la entrevista con los medios oficiales del Bayern, Díaz resumió sus metas:

”¿Esta temporada? No sé, 20 o 25 es un buen número. Quiero marcar muchos goles y dar muchos pases de gol. Marcar muchos goles, dar muchas asistencias y ganar muchos títulos para el club, para el equipo. Es lo más importante, para nosotros hacer una gran temporada aún mejor que la anterior y en lo personal tratar de ayudar en lo que pueda", dijo.

Así fue el primer partido de Luis Díaz en la temporada 2026-2027 con el Bayern Múnich: gol y con la mirada puesta en la Supercopa de Alemania

Luis Díaz jugó 70 minutos ante RB Leipzig y asumió el peso del ataque por la ausencia de Harry Kane y Michael Olise-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz jugó 70 minutos ante RB Leipzig y asumió el peso del ataque por la ausencia de Harry Kane y Michael Olise-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El colombiano ya anotó dos goles en la pretemporada, contra Aston Villa, el 7 de agosto de 2026 en Hong Kong (China) y ante Leipzig el 15 de agosto en el estadio Allianz Arena de Múnich. El Bayern disputará su último amistoso este 18 de agosto de 2026 ante Heidenheim a las 11:00 a. m. (hora colombiana).

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El primer título oficial en juego para los bávaros será la final de la Supercopa de Alemania frente a Borussia Dortmund, el sábado 22 de agosto a la 1:30 p. m. (hora de Colombia). El debut por Bundesliga está previsto para el viernes 28 de agosto de 2026, también a la 1:30 p. m., en el Allianz Arena ante Stuttgart.

En el último juego que tuvieron los “Gigantes de Baviera”, Bayern Múnich venció a RB Leipzig por 3-1 este 15 de agosto de 2026 en un amistoso de pretemporada en el Allianz Arena, en un partido marcado por el primer gol de Luis Díaz, que jugó 70 minutos y fue el principal eje ofensivo del equipo alemán.

El resultado se cerró con un tramo final agitado: Jamal Musiala anotó el tercer tanto del Bayern y poco después debió salir por prevención tras quedar tendido en el campo por una molestia en el tobillo de su lesión. Sacha Boey también recibió atención médica durante el encuentro por calambres.

Luis Díaz marcó su primer gol con Bayern Múnich a los 14 minutos con un remate desde el borde del área-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Luis Díaz marcó su primer gol con Bayern Múnich a los 14 minutos con un remate desde el borde del área-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Díaz abrió el marcador a los 14 minutos con un remate desde el borde del área tras captar un rebote. La jugada dejó sin opciones al arquero rival y consolidó un inicio en el que el conjunto local manejó la posesión y ocupó campo contrario.

Durante el primer tiempo, el colombiano se movió por la izquierda y también por zonas interiores. El diario destacó que filtró balones por el centro, generó juego para Arijon Ibrahimović y Tim Binder y asumió el peso del ataque ante la ausencia de Harry Kane y Michael Olise, que todavía no se han unido al equipo.

El gol del empate llegó en el segundo tiempo, cuando Brajan Gruda aprovechó un pase desde la izquierda y definió con un remate que puso el 1-1. Antes de esa igualdad, Manuel Neuer había evitado la caída de su arco con una atajada en la primera llegada del complemento.

Leipzig mostró una mejor versión tras el descanso y rozó el empate en otra acción en la que Johan Bakayoko sacó un remate desde el borde del área que se estrelló en el poste derecho. Esa secuencia confirmó el cambio de tendencia de un partido que, hasta entonces, había tenido al Bayern más cómodo con la pelota.

La respuesta local llegó con el 2-1, obra de Nathaniel Brown, que recibió un pase desde atrás y definió ante la salida del portero. A partir de ese momento, el Bayern recuperó de a poco el control del juego después del buen arranque visitante en la segunda mitad.

Díaz dejó el campo luego de haber marcado el primer gol y de firmar una actuación en la que fue señalado por la publicación como el futbolista más desequilibrante del ataque bávaro. En su lugar ingresó Wisdom Mike.

El partido también tuvo un ajuste temprano en la formación local. Konrad Laimer debió salir por molestias físicas y fue reemplazado por Sacha Boey.

Antes del descanso, Leipzig había tenido aproximaciones con un remate de Bote Baku controlado por Neuer y un cabezazo de Ezechiel Banzuzi que pasó cerca. Díaz, además, recibió un golpe en una disputa y quedó resentido por un dolor en la parte baja de la espalda, aunque pudo continuar sin problemas.

El 3-1 definitivo lo firmó Jamal Musiala con un remate desde la media luna tras un pase de Ismael Saibari. Después de convertir, el alemán quedó tendido sobre el césped y entró el cuerpo médico; más tarde se retiró caminando, pero no siguió en el partido por precaución, de acuerdo con el relato del medio.

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