Así va la colecta de los clubes del fútbol colombiano para las víctimas del terremoto: entre todos superaron las 200 toneladas

El cuadro cardenal en su sede administrativa recibió donaciones para los damnificados por el sismo - crédito Santa Fe

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Los clubes del fútbol profesional colombiano se han mostrado solidarios con aquellos que han sido víctimas del sismo de 7,4 grados con epicentro en San José del Palmar, Chocó, que ya deja más de 300 fallecidos y miles de viviendas destruidas.

Los primeros aportes llegaron con el aplazamiento de las jornadas más próximas a las fechas del terremoto para que los jugadores pudieran centrarse en reubicar a sus familias, aquellos que sufrieron afectaciones en sus hogares, también para permitir que las autoridades se centraran en las labores de rescate y algunos otros incluso haciendo parte de los equipos que abrían campo para los rescatistas.

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A estas iniciativas se agregó el ubicar centros de acopio para que fueran los mismos hinchas los que llevaran kits de alimentos, kits de aseo y kits de hábitat para dotar los albergues. Independiente Santa Fe habilitó el garaje de su sede administrativa para recibir donaciones, las cuales superaron las 100 toneladas. El cuadro Cardenal despachó una primera tractomula y durante el partido contra River Plate recibirá más aportes, además de donar un porcentaje de lo recaudado en taquilla.

En cabeza de Mateo García, el cuadro embajador recibió kits para entregarle al Banco de Alimentos de Bogotá - crédito Millonarios

También en Bogotá, Millonarios el lunes 17 de agosto en un salón de baile en el norte de la ciudad recibió alrededor de 70 toneladas de donaciones por parte de sus hinchas, que incluso aprovecharon para tomarse fotografías con los jugadores. Mateo García, Rodrigo Contreras y David Mackalister fueron algunos de los que más activos se mostraron en la jornada organizando logísticamente el espacio, descargando la mercancía de los carros y embalando lo que será entregado al Banco de Alimentos.

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Internacional de Bogotá también organizó una jornada de la mano de la Alcaldía de Kennedy y Scouts de Colombia en el estadio Metropolitano de Techo. La convocatoria habría permitido reunir 15 toneladas de artículos de primera necesidad.

Las malas condiciones de las vías en Chocó perjudicaron el camión con donaciones de Independiente Medellín - crédito Independiente Medellín

En Medellín, Independiente Medellín despachó un camión con ayudas recolectadas en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot rumbo al departamento del Chocó. El vehículo, en su trayecto, sufrió las malas condiciones de la vía, quedándose atrapado en el lodo, por lo que las ayudas terminaron de ser trasladadas por la ciudadanía.

Atlético Nacional no dispuso de camiones, pero sí invitó a sus hinchas a llevar las donaciones al Centro de Eventos La Macarena y organizó junto a Once Caldas un partido benéfico en el estadio Atanasio Girardot en donde recibirán ayudas y donarán el 100% de la plata recaudada por la venta de boletería.

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El cuadro Leopardo organizó una firma de autógrafos para recibir donaciones en la capital de Santander - crédito Atlético Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga superó su meta y recolectó 19 toneladas de ayudas en la campaña “Rugimos por Colombia”, destinada a familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en distintas regiones del país

El presidente del club, Óscar Álvarez Junior, celebró la respuesta: “Agradecimiento a todas las personas que vinieron, que se pusieron la 10. Logramos la meta de las 12 toneladas y la pasamos. Muy feliz, contento. Seguimos demostrando que Bucaramanga es un equipo y una ciudad solidaria”.

Equipos de las ciudades más afectadas por el sismo: Deportivo Cali, América de Cali, Deportivo Pereira y Once Caldas se han unido a los centros de acopio de las gobernaciones y alcaldías, mientras que sus futbolistas de manera individual gestionan envíos de ayudas a los damnificados.

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Hinchas de todos los clubes se unieron a las campañas de donación organizadas por sus equipos para los damnificados por el sismo del 10 de agosto de 2026 - crédito Redes sociales

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó 304 fallecidos y 426 desaparecidos, de acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El balance oficial, divulgado el 18 de agosto, contabilizó 123.789 familias afectadas, 292.043 personas impactadas por la emergencia y 4.548 heridos, en medio de una evaluación que continúa en terreno, según la Ungrd.

Los primeros informes señalaron afectaciones en 472 municipios, con el impacto más grave concentrado en el occidente y suroccidente del país y cinco capitales en alerta roja.