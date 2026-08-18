El dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.100 en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, que impulsaron el precio del petróleo

El dólar en Colombia perforó los $3.100 y tocó un mínimo intradía de $3.097 en medio de la valorización del peso colombiano - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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El dólar en Colombia rebasó en la mañana del martes 18 de agosto la barrera de $3.100 llegando a un mínimo intradía de $3.097, una señal de que la moneda estadounidense sigue moviéndose en niveles históricamente bajos mientras el mercado evalúa si la tasa de cambio entró en una fase de estabilización tras la fuerte valorización reciente del peso.

La caída acumulada en el último mes da dimensión a ese movimiento: la Tasa Representativa del Mercado pasó de $3.262,58 a $3.128,65, una reducción de $133,93, equivalente a cerca de 4,1%. Para este 18 de agosto de 2026, la TRM oficial quedó en $3.128,65, apenas $1,14 por encima de la del día anterior.

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La jornada abrió con señales mixtas. Según la plataforma Set Icap, el precio promedio del dólar comenzó en $3.110, con un descenso de $18 frente a la TRM, y durante la sesión se ha movido entre un mínimo de $3.097 y un máximo de $3.140.

La pregunta que se hacen los especialistas del mercado es si el peso seguirá fortaleciéndose o si el dólar recuperará parte del terreno perdido. Por ahora, la referencia más seguida sigue siendo la zona de $3.100, porque la TRM de este martes quedó apenas $28,65 por encima de ese nivel y agosto ha transcurrido con la divisa muy cerca de esa franja.

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La jornada del dólar en Colombia mostró una TRM de $3.128,65 para el 18 de agosto de 2026, apenas $1,14 por encima de la tasa anterior - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“La zona de $3.100 continúa siendo un soporte psicológico importante: romperla abriría espacio para nuevas caídas, mientras una recuperación por encima de $3.145 podría llevar la cotización hacia $3.160”, le dijo a Infobae Colombia, Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá.

El movimiento todavía es acotado, pero muestra una relativa estabilización después de la caída que llevó al dólar a precios que no se observaban desde hace varios años. El comportamiento de esta jornada refuerza esa lectura: la TRM casi no cambió frente a la tasa anterior y continúa en una zona baja en términos históricos.

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Ese descenso tiene efectos directos sobre la economía cotidiana. Un dólar más barato puede aliviar el costo de productos importados, pagos en moneda extranjera, viajes internacionales y compras en plataformas del exterior, mientras que para los exportadores implica recibir menos pesos por cada dólar que ingresan.

“Mientras tanto, el efecto en el bolsillo es desigual. Quien viaja, compra tecnología importada o paga suscripciones en línea gana. Quien exporta café, flores o servicios, y quien vive de las remesas que manda un familiar desde afuera, recibe menos pesos por cada dólar. En las casas de cambio la diferencia es mayor: venden el billete por encima de $3.400, casi $300 más caro que la tasa oficial certificada”, indicó Luis Fernando Calderón, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá..

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Entre los rubros más sensibles aparecen celulares, computadores, vehículos, electrodomésticos y materias primas usadas por empresas colombianas. La tasa de cambio también es referencia para operaciones de comercio exterior y distintos servicios cobrados en divisa extranjera.

La tensión entre Estados Unidos e Irán y el petróleo presionan al mercado global

La tensión entre Estados Unidos e Irán, el alza del petróleo y las tasas de interés en Estados Unidos condicionan la trayectoria del dólar en Colombia - crédito Dado Ruvic/Reuters

El contexto externo sigue siendo decisivo para la trayectoria del dólar en Colombia.Los inversionistas observan el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el repunte del petróleo, dos factores que podrían elevar las presiones inflacionarias y alterar las expectativas sobre las tasas de interés.

Ese clima también se reflejó en Wall Street, que abrió en rojo. El índice Dow Jones caía 0,23% y se ubicaba en 53.334 puntos; el S&P 500 perdía 0,45% hasta 7.710 enteros; y el Nasdaq retrocedía 0,95% hasta 26.392 unidades.

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La presión se trasladó al mercado de deuda. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años subía a 5,315%, su nivel más alto en 19 años, mientras el bono a 10 años avanzaba hasta 4,7%.

Los analistas vinculan esas subidas al temor de los inversores a un repunte inflacionario por el encarecimiento de los combustibles en medio de la guerra entre ambos países. En ese marco, el petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió con un alza de 0,86% y llegó a USD 85,23 por barril.

Según los expertos, el precio del petróleo estaría impulsando una disminución en la cotización del dólar frente al peso colombiano - crédito Europa Press

Las negociaciones entre Teherán y Washington siguen estancadas después de que venciera el plazo fijado en el memorando firmado en junio, que contemplaba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes” como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra.

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump insistió en denominar al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense” en una publicación en Truth Social.

En otros mercados, el oro retrocedía 0,63% hasta USD 4.445 la onza y la plata bajaba 1,9% hasta USD 64,97 la onza. Para Colombia, la lectura sigue siendo la misma: las expectativas sobre tasas en Estados Unidos, el comportamiento global del dólar, los precios del petróleo y los flujos de capital hacia economías emergentes serán los factores que pueden mover nuevamente la cotización local.