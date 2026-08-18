Ministro de Vivienda anunció cuáles serán las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “Tenemos un plan”

Ministerio de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán : Inicio de fases de reconstrucción en zonas afectadas - crédito @soyjaimeandres/X

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A ocho días del terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, afirmó que, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, el Gobierno ya definió el arranque del plan de reconstrucción en las zonas afectadas y aseguró: “No vamos a parar”.

Beltrán dirigió un mensaje a los damnificados y planteó que el trabajo de estos días se concentró en coordinar con autoridades locales, entidades del Estado y el sector privado. “Cumplimos ocho días de esta tragedia, pero han sido ocho días de trabajo arduo con cada una de las entidades territoriales, con la empresa privada, con el ente gubernamental”, dijo.

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Según el ministro, el Ejecutivo diseñó un esquema de tres etapas para orientar la recuperación habitacional y urbana. “Por orden del presidente Abelardo de la Espriella hemos diseñado tres fases para que ustedes tengan las herramientas de recuperar su casa, de recuperar su barrio y de recuperar su vida”, señaló.

Jamime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, aseguró que ya esta se pondrá en marcha el plan de reconstrucción para las zonas más afectadas por el terremoto - crédito @Soyjaimeandres/X

El jefe de cartera indicó que la primera parte del proceso seguirá centrada en levantar información y avanzar en la recuperación inicial de los territorios. “La claridad es que durante estos días que han pasado y los que siguen, seguiremos en el proceso de caracterización y recuperación de los territorios”, sostuvo.

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Beltrán explicó que el objetivo inmediato es llegar a la segunda fase, enfocada en soluciones de vivienda y en obras de largo plazo. “Nuestra meta es llegar a la fase dos, donde podamos hablar ya de mejoramiento de vivienda, vivienda nueva, para llegar a ese proyecto a largo plazo en estos cuatro años y renovación urbana en los lugares más afectados”, afirmó.

También anunció una instancia de coordinación técnica para articular recursos y despliegues en terreno, incluidos equipos y materiales. “Hoy tendremos una mesa técnica con todos los sectores, porque cada una de estas estrategias, desde la maquinaria amarilla, el banco de materiales, el ejército que llegará a cada territorio, estará articulado para que en los próximos días podamos tener en cada casa una noticia clara de qué va a pasar con nuestro futuro”, dijo.

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En el cierre de su intervención, el ministro insistió en el llamado a acompañar el plan oficial. “Hay una ruta, tenemos un plan, no están solos”, remarcó.

Jaime Andrés Beltrán se pronunció tras polémica por viaje a Santa Marta

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, fue criticado tras difundirse imágenes y videos que lo muestran en Santa Marta durante un fin de semana festivo. La controversia surgió porque el ministerio estaba gestionando la respuesta para los damnificados por el sismo.

Beltrán respondió a través de canales oficiales y redes sociales, donde confirmó que estuvo en Santa Marta por razones familiares. Negó estar de vacaciones y aseguró que no abandonó sus funciones. Sostuvo que su visita fue por el periodo de vacaciones de sus hijas y afirmó: “no estaba de vacaciones, quise compartir unas horas con mi esposa y mis hijos, a los que hace varios días no veía, para inmediatamente continuar con mi trabajo de consolidar las fases de reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto”.

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El ministro enfatizó que la información sobre el supuesto abandono de sus funciones es falsa y sostuvo que durante los días de la emergencia recorrió municipios y departamentos afectados, estructurando un plan de ayuda en tres fases. Explicó que reside en Bogotá, mientras su familia vive en Bucaramanga, y que procura reunirse con ellos periódicamente sin descuidar el trabajo ministerial.

Jaime Andrés Beltrán - crédito @soyjaimeandres/X

Beltrán enfatizó que su rol como funcionario público no le impide cumplir con sus responsabilidades familiares y que, junto a su esposa, ha colaborado en la recolección y distribución de ayudas para los afectados por el terremoto. Finalmente, aseguró que continuará en el cargo cumpliendo sus funciones sin dejar de lado su papel como padre y esposo.

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