Dólar hoy en Colombia: el martes 18 de agosto abrió en $3.128,65 marcando mínimos de hace siete años

El dólar abrió el 18 de agosto en Colombia con una TRM de $3.128,65, según la Superintendencia Financiera - crédito José Luis González/Reuters

Guardar

El dólar abrió el martes 18 de agosto en Colombia con una Tasa Representativa del Mercado de $3.128,65, un nivel que confirma la fortaleza reciente del peso y que mantiene bajo presión a exportadores y receptores de remesas, mientras abarata viajes, compras de tecnología importada y pagos en moneda extranjera.

La cifra fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia implicó un alza marginal de $1,14 frente a la tasa del día anterior, de $3.127,51. Aun con ese movimiento, la divisa estadounidense acumula una caída de $28,78 en la última semana y se ubica en mínimos que no se veían desde hace siete años.

PUBLICIDAD

En los principales bancos del país, la cotización vigente para esta jornada fue de $3.131,94. En el mercado, el dólar cerró la jornada previa en $3.131,8, apenas 0,05% por debajo del cierre anterior.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,55%, mientras que su variación interanual muestra una caída significativa del -16,97%.

En los últimos tres días, el dólar ha mostrado una tendencia negativa frente al peso colombiano. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 6,53%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 13,74%, lo que indica un periodo de estabilidad relativa en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

<br>