Continúan las réplicas en Chocó luego del terremoto de 7,4: en Istmina y Medio San Juan se sintieron la madrugada del martes 18 de agosto, según el SGC

Más de 325 réplicas se han presentado en la región del Pacífico colombiano una semana después del terremoto de 7,4 que deja 304 fallecidos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos - crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web | Alcaldia Medio San Juan / Facebook

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Luego de una semana del terremoto con magnitud de 7,4 que sacudió a Colombia a las 7:34 a. m. con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó (profundidad de 103 km), la tierra sigue moviéndose en esta región del Pacífico colombiano, y tras la continuación de las réplicas que se sintieron la madrugada del martes 18 de agosto de 2026, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Minutos antes del amanecer, el sismo superficial de 3,4 se presentó a las 5:49 a. m. (hora local) en la región del Medio San Juan (y su cabecera municipal Andagoya).

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El sismo en Medio San Juan fue de magnitud 3,4, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) - crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web

Casi dos horas antes, la misma madrugada del martes otra réplica superficial con magnitud 3,1 se presentó con epicentro en Istmina.

Istima y Medio San Juan fueron los municipios que reportaron sismos la mañana del martes 18 de agosto de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito @sgcol/X

Menos de dos horas para la medianoche, el lunes 17 de agosto también se presentaron otra dos réplicas en:

Istimina

Fecha y hora local: 17 de agosto de 2026 - 11:52 p. m.

Magnitud: 2,5

Profundidad: 40 km

Localizado a 14 km de Sipí, a 47 km de Nóvita, y a 53 km de El Dovio (Valle Del Cauca).

Litoral del San Juan (Docordó)

Fecha y hora local: 17 de agosto de 2026 - 11:52 p. m.

Magnitud: 3,1

Profundidad: 50 km

Localizado a 37 km de Calima (Valle Del Cauca), y a 41 km de Buenaventura (Valle Del Cauca), y a 43 km de Restrepo (Valle Del Cauca).

Dos réplicas más se registraron en Chocó la noche del lunes 17 de agosto de 2026 - crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, muchas personas en Colombia se preguntan por qué se producen estos eventos en la región, cuánto tiempo pueden durar y si es posible predecirlos.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de su equipo de expertos y de la Red Sismológica Nacional, respondió a las principales inquietudes sobre el fenómeno, su comportamiento y las características particulares del reciente sismo.

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Según el director general del SGC, Julio Fierro Morales, el evento se convirtió en el tercer sismo de mayor magnitud en la historia del país.

La entidad explicó que en la región del Pacífico colombiano se presentan procesos de subducción, donde la placa de Nazca se hunde bajo la placa Sudamericana. Es en esa interacción donde se libera energía y se producen los sismos, lo que explica la alta sismicidad en zonas como Chocó.

El terremoto dejó a Quibdó (Chocó) como la ciudada capital más afectada por la destrucción de la totalidad de sus esturcturas - crédito Europa Press/Martin Steven Angel

Aunque el sismo no fue superficial (su profundidad fue de 103 kilómetros), se sintió en varias regiones alejadas debido a su gran magnitud.

Desde el se SGC aclaró que en eventos de alta magnitud, la energía liberada es tan considerable que no alcanza a disiparse completamente bajo la superficie, por lo que el movimiento es perceptible en zonas extensas. En cambio, sismos menos profundos o de menor magnitud pueden pasar inadvertidos fuera del área cercana al epicentro.

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Sobre la duración, el instituto señaló que la percepción del tiempo que dura un sismo puede variar según la distancia al hipocentro, las características del terreno y el tipo de construcción.

En el caso del terremoto de San José del Palmar, las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro registraron una duración de entre 90 segundos y 2 minutos. La percepción individual puede diferir, pero esto no significa que alguna de las sensaciones sea incorrecta: las ondas sísmicas se propagan de manera diferente según el entorno.

La entidad también aclaró que no es posible predecir los sismos ni sus réplicas. La ciencia aún no cuenta con métodos para anticipar cuándo, dónde o con qué intensidad ocurrirá un terremoto. Lo que sí existe es el Modelo nacional de amenaza sísmica, una herramienta probabilística desarrollada por el SGC que permite estimar las intensidades de futuros terremotos en Colombia y prever posibles efectos y daños sobre las personas, las construcciones y la naturaleza.

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Servicio Geológico Colombiano hizo aclaraciones sobre las réplicas, tras el terremoto de 7,4 en San José del Palmar, Chocó

Más de 325 réplicas se han presenntado en Colombia una semana después del terremoto de 7,4 que se presentó con epicentro en San José del Palmar (Chocó) el lunes 10 de agosto de 2026 - crédito @serviciogeologicocolombiano/IG

Una réplica es un sismo de menor magnitud que ocurre en la misma región después del evento principal, mientras la zona afectada se reajusta.

Las réplicas pueden continuar durante días, semanas o incluso meses, y su aparición tampoco puede preverse de forma precisa.

Por último, desde la entiodad se aclaró que los términos sismo, temblor y terremoto corresponden al mismo fenómeno. Aunque comúnmente se usa “temblor” para movimientos leves y “terremoto” para los más intensos o dañinos, en la ciencia no existe una diferencia: todos refieren al mismo tipo de evento sísmico, y la denominación no determina su magnitud ni sus efectos.

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