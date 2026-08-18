Capturada alias Claudia o alias La India, principal cabecilla de las disidencias de Iván Mordisco, confirmó Abelardo de la Espriella: “Y vamos por él”

Alias Claudia, figura clave en la red de Iván Mordisco, es detenida - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La reciente detención de alias Claudia o alias La India ha sido calificada por el presidente Abelardo de la Espriella como un avance relevante en la lucha contra las estructuras delictivas que operan bajo el mando de Iván Mordisco.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde enfatizó la importancia de esta acción para debilitar el andamiaje financiero de las disidencias.

En su declaración, De la Espriella afirmó: “La captura de alias ‘Claudia’ o ‘La India’ es un golpe contundente a las finanzas criminales de las disidencias de Iván Mordisco”.

Según el mandatario, la mujer fungía como principal cabecilla dentro de la red financiera de dicha organización, siendo responsable de la administración de “miles de millones provenientes del narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro”.

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“Firme por la Patria”: De la Espriella advierte que el Estado no cederá ante el narcoterrorismo tras la detención de alias La India - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo agregó que la ofensiva estatal continuará, subrayando la determinación de las autoridades para cerrar el cerco sobre el líder criminal. “Cada día le cerramos más el cerco a Mordisco. Y vamos por él”.

En ese sentido, De la Espriella reiteró la directriz impartida a la Fuerza Pública: “La Fuerza Pública tiene una orden clara: capturarlo o darlo de baja y neutralizar su estructura criminal, con toda la contundencia de la ley”.

El mensaje incluyó una reflexión sobre el rumbo del país bajo su mandato, al señalar que “en la Patria Milagro, el Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo”. El presidente electo concluyó su comunicación con un llamado a la firmeza institucional: “¡Firme por la Patria!”.

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La aprehensión de alias Claudia representa, según el nuevo gobierno, un paso en la estrategia para desmontar redes económicas ilegales asociadas a grupos armados.

Las autoridades han destacado la articulación entre inteligencia, fuerzas militares y cooperación interinstitucional como factores clave para lograr este resultado.

De la Espriella: captura de cabecilla financiera debilita estructura criminal de las disidencias - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Capturaron a diez miembros de disidencias de las Farc y del ELN en operaciones coordinadas en Colombia

Autoridades colombianas realizaron varios operativos en distintos departamentos del país que resultaron en la detención de diez integrantes de grupos armados ilegales, según informó el presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta oficial de X.

En sus declaraciones, el mandatario detalló las acciones y los resultados obtenidos por la fuerza pública durante los últimos días.

Cinco integrantes del frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las Farc fueron capturados en flagrancia. Durante este procedimiento, las autoridades decomisaron material bélico. “Cinco integrantes del Frente Oliver Sinisterra fueron capturados en flagrancia, y se incautaron explosivos, armas, granadas y munición”, señaló De la Espriella en la red social.

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En el departamento del Cauca, las fuerzas de seguridad lograron detener a cuatro miembros del GAO-r Carlos Patiño, otro grupo disidente de las Farc.

De acuerdo con el presidente, los individuos aprehendidos tenían en su poder fusiles, un lanzagranadas, pistolas, granadas y municiones. “En Cauca, fueron capturados cuatro integrantes del GAO-r Carlos Patiño con fusiles, un lanzagranadas, pistolas, granadas y munición”, agregó el mandatario.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En Antioquia, la captura de alias La Mona se produjo tras enfrentamientos entre el Ejército y el GAO-r Estructura 36. Según el jefe de Estado, junto con la detención se desmanteló una fábrica artesanal de explosivos y se incautó un fusil AK-47, además de casi un millar de cartuchos.

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Abelardo de la Espriella reiteró la determinación de su gobierno frente a la criminalidad: “El delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo”.

Tras rechazar un reciente ataque atribuido al ELN, advirtió: “Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN”.

Por último, el mandatario aseguró que la instrucción para la fuerza pública es actuar sin tregua frente a los grupos armados y expresó su respaldo a las víctimas y sus allegados. “La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias”, concluyó De la Espriella.

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