Transmilenio inició operación de la troncal Z por la Av. Ciudad de Cali: estas son las nuevas rutas que operan en tres nuevas estaciones

Transmilenio abrió las estaciones Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia e inició la operación de la troncal Z por la avenida Ciudad de Cali - crédito @TransMilenio / X

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Hay buenas noticias para los habitantes del sur de Bogotá, después de que Transmilenio confirmara la apertura de las estaciones Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia, danto el inicio oficial a la operación de la troncal Z por la avenida Ciudad de Cali.

La nueva conexión con el suroccidente de Bogotá dio inicio desde la mañana del lunes 17 de agosto y, a partir de ahora, los servicios que circulaban cerca a este tramo presentan novedades significativas.

Por ejemplo, el servicio A61–Z61 amplía su recorrido hasta la estación Tibanica–Primavera, modificando sus horarios y paradas habituales. Este ajuste implica la salida del trayecto de puntos como Portal Américas, Banderas y Biblioteca Tintal, que ya no serán atendidos por esta ruta.

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Entre los nuevos servicios destaca la creación de las rutas F63 y Z63, operadas con buses duales eléctricos, reforzando la movilidad sostenible en la ciudad. Los usuarios que dependían del servicio tradicional F y Z ahora deberán adaptarse a los nuevos horarios y trayectos, que buscan mejorar la eficiencia y la cobertura en la zona.

La nueva conexión de Transmilenio con el suroccidente de Bogotá comenzó a operar desde la mañana del lunes 17 de agosto - crédito John Vizcaíno/Reuters

“¡Es hoy, es hoy, es hoy!Las estaciones Tibanica-Primavera, Los Laureles e Islandia ya están en operación en la Troncal Avenida Ciudad de Cali. 50 buses duales articulados eléctricos, únicos en el mundo, ya están listos para moverte. Nuevos servicios F63–Z63 y ampliación del A61–Z61 para conectar mejor el suroccidente de la ciudad". señaló Transmilenio.

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Las nuevas rutas y horarios ofrecen opciones diferenciadas para los viajeros. El servicio A61 opera de lunes a viernes de 4:30 a. m. a 10:00 a. m., y los sábados hasta el mediodía. Por su parte, el servicio Z61 está disponible de lunes a viernes entre las 3:00 y 9:00 p. m., y los sábados de 12:00 a 19:00 p. m. El recorrido cubre estaciones clave como Marsella, Distrito Grafiti, CDS-Cra. 32, Ricaurte, De la Sabana y Polo–Fincomercio, junto con las nuevas paradas.

El cambio responde a la necesidad de conectar de manera más directa la zona suroccidental con el resto de la ciudad y reducir los tiempos de viaje. Las estaciones inauguradas, junto con la modernización de la flota, forman parte de un plan de expansión que busca mejorar la experiencia de los pasajeros, facilitar la integración modal y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

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El servicio A61-Z61 amplió su recorrido hasta la estación Tibanica-Primavera y modificó sus horarios y paradas habituales - crédito Secretaría de Integración Social

De acuerdo con la información oficial, la extensión de la troncal y la introducción de nuevos servicios y horarios representan un paso importante en la transformación del transporte público de Bogotá. Los ajustes en las rutas y la llegada de los buses eléctricos buscan responder a la demanda creciente y a los retos ambientales de la capital colombiana.

Transmilenio tendrá nuevos buses eléctricos: así será su integración

La capital colombiana inició una fase inédita en la modernización de su transporte público con la incorporación de 50 buses articulados eléctricos duales. Estos vehículos, destacados por su capacidad de operar tanto en las troncales de TransMilenio como en vías de tráfico mixto, serán un hito en la movilidad urbana y en la reducción de emisiones contaminantes.

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Con el despliegue de esta nueva flota, Bogotá avanza en el cumplimiento de una meta ambiciosa: sumar 900 buses eléctricos al sistema de transporte entre 2026 y 2029. La iniciativa forma parte de una estrategia integral de renovación y modernización del Sistema Integrado de Transporte Público, que busca mejorar la accesibilidad, seguridad y sostenibilidad ambiental.

La flota de la troncal avenida Ciudad de Cali sumó 50 buses duales articulados eléctricos con la apertura de las nuevas estaciones - crédito @TransMilenio / X

Los nuevos vehículos poseen puertas en ambos costados, lo que permite su operación flexible tanto en plataformas de estaciones troncales como en paraderos de tráfico mixto. Cada bus, con dos secciones articuladas, puede transportar hasta 160 pasajeros y facilita la movilidad en zonas afectadas por obras, como las localidades de Bosa y Kennedy.

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Esta innovación responde a la necesidad de mantener el servicio mientras se desarrollan grandes proyectos de infraestructura. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, la llegada de los buses permitirá reducir los tiempos de desplazamiento hasta en un 50% para los usuarios, especialmente en el suroccidente de la ciudad.