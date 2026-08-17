Abelardo de la Espriella confirmó captura de 10 disidentes de las Farc e incautación de armas y explosivos: “El delito se castiga”

La información de Abelardo de la Espriella fue dada a través de su cuenta oficial de X - crédito Joel González/Presidencia de la República/@ABDELAESPRIELLA/X

Guardar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en su cuenta oficial de X la captura de diez integrantes de las disidencias de las Farc.

Según el jefe de Estado, cinco integrantes del frente Oliver Sinisterra del grupo fueron capturados en flagrancia. También informó sobre la incautación de explosivos, armas, granadas y municiones.

“Cinco integrantes del Frente Oliver Sinisterra fueron capturados en flagrancia, y se incautaron explosivos, armas, granadas y munición (sic)”, indicó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella informó sobre la incautación de explosivos, armas, granadas y municiones atribuidas a las disidencias de las Farc - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mandatario colombiano confirmó que, en el Cauca, fueron capturados otros cuatro integrantes del GAO-r Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, quienes, según Abelardo de la Espriella, tenían fusiles, pistolas, municiones y otros elementos.

PUBLICIDAD

“En Cauca, fueron capturados cuatro integrantes del GAO-r Carlos Patiño con fusiles, un lanzagranadas, pistolas, granadas y munición (sic)”, expresó el jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella indicó que, en Antioquia, fue capturada alias La Mona tras combates entre el Ejército y el GAO-r Estructura 36. Según el presidente, la detenida fue puesta a disposición de la justicia y se incautaron una fábrica artesanal de explosivos, un fusil AK-47 y 952 cartuchos.

“En Antioquia, tras combate contra el GAO-r Estructura 36, fue sometida a la justicia alias “La Mona” y se incautó una fábrica artesanal de explosivos, un fusil AK-47 y 952 cartuchos (sic)“, indicó el jefe de Estado.

PUBLICIDAD

El presidente Abelardo de la Espriella insistió que durante su gobierno los delitos serán castigados con la ley.

“El delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo (sic)”, aseveró De la Espriella.

Abelardo de la Espriella insistió que durante su gobierno los delitos serán castigados con la ley - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella utilizó su cuenta oficial de X para rechazar el ataque y advirtió que el ELN enfrentará consecuencias por sus acciones, refiriéndose a este grupo como “narcoterroristas”.

“Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro a los narcoterroristas del ELN (sic)”, afirmó el mandatario.

De la Espriella explicó que ha dado instrucciones precisas a la fuerza pública para enfrentar con firmeza a los grupos terroristas, a los que calificó como un “cáncer”.

PUBLICIDAD

El presidente también manifestó su apoyo a las víctimas y sus familias tras el ataque.

“La orden a la fuerza pública es clara: sin tregua y con contundencia, hay que acabar con ese cáncer. Mi solidaridad con las víctimas y sus familias. (sic)”, expresó el jefe de Estado.

Otros operativos

El presidente Abelardo de la Espriella informó que una operación de la fuerza pública terminó con la muerte de Dubán Ramiro Castillo Cortés, conocido como alias Max Max. Castillo Cortés era señalado por las autoridades como uno de los principales expertos en explosivos del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez, ambas vinculadas a las disidencias de las Farc bajo el control de alias Iván Mordisco.

PUBLICIDAD

De la Espriella explicó que Castillo Cortés tenía una trayectoria de cerca de una década en actividades ilegales, durante la cual se desempeñó como instructor en la fabricación y uso de explosivos.

El Gobierno había ofrecido hasta $500 millones por información que facilitara su ubicación. La operación se realizó en zona rural de Jamundí, en la vereda La Cabaña, departamento del Valle del Cauca.

La declaración informa sobre la neutralización de Duván Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, identificado como explosivista de grupos armados ilegales y responsable de varios ataques en Valle del Cauca y Cauca - crédito prensa Abelardo de la Espriella

El mandatario relacionó a ‘Max Max’ con varios atentados ocurridos en el suroccidente del país en 2025 y 2026. Entre estos, mencionó los ataques del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali, el atentado del 25 de agosto del mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez y el ataque del 9 de octubre de 2025 a la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí. También lo responsabilizó por el ataque del 16 de diciembre de 2025 a la subestación de Policía de Buenos Aires, Cauca.

PUBLICIDAD

De la Espriella agregó que, en abril de 2026, ocurrieron dos hechos en los que estuvo involucrado Castillo Cortés: uno contra el Batallón Pichincha, que afectó a civiles e incluyó la quema de un bus escolar, y otro en la vía Panamericana, en el túnel de Cajibío, Cauca.