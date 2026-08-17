Capturaron a conductor con camión cargado de cigarrillos de contrabando en El Charco, Nariño

Brigada 23 y autoridades aduaneras frustran envío ilegal de cigarrillos hacia Ecuador en Nariño - crédito @COL_EJERCITO/X

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Una operación conjunta realizada en el sector El Charco, municipio de Ipiales, departamento de Nariño, permitió a las autoridades frustrar el traslado de un importante cargamento de cigarrillos de contrabando que tenía como posible destino el vecino país de Ecuador.

Soldados de la Brigada 23 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Aduanera y funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), detuvieron un camión en el que se transportaban 198.500 cajetillas sin la documentación exigida por la legislación colombiana, de acuerdo con información recogida por la cuenta de X del Ejército Nacional de Colombia.

Durante la inspección, el conductor del automotor fue sorprendido en flagrancia al no poder acreditar la legalidad de la carga ni justificar la movilización del producto.

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En la revisión, además de la mercancía, los uniformados incautaron tres radios de comunicación y dos teléfonos celulares, elementos que presuntamente eran utilizados para coordinar la logística del traslado y facilitar la evasión de controles en la zona fronteriza.

Incautan casi 200.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Ipiales durante operativo fronterizo - crédito @COL_EJERCITO/X

El operativo, resultado de acciones articuladas entre entidades militares y aduaneras, refleja la estrategia nacional para combatir el comercio ilegal y proteger la economía formal del país. Las autoridades trasladaron el vehículo, la totalidad de la mercancía y los dispositivos incautados a disposición de organismos judiciales competentes, al igual que al capturado.

Esta incautación representa un golpe significativo contra las redes dedicadas al tráfico de productos ilegales en el sur del territorio nacional.

Este tipo de operaciones buscan desarticular las rutas empleadas por organizaciones criminales para introducir mercancía sin pagar impuestos y sin cumplir normas sanitarias.

La región fronteriza de Nariño es considerada un punto estratégico para el contrabando debido a su proximidad con pasos internacionales y la presencia de corredores viales utilizados por estructuras ilegales.

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Por último, las autoridades reiteraron su compromiso de intensificar los controles y fortalecer la cooperación interinstitucional para enfrentar este fenómeno, que afecta tanto a la economía como a la seguridad en el suroccidente colombiano.

Golpe al contrabando: decomisan millonario cargamento de cigarrillos en la frontera sur de Colombia - crédito @COL_EJERCITO/X

Desmantelaron laboratorio con más de 15 toneladas de precursores químicos para cocaína en el departamento del Guaviare

Una operación ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Policía Antinarcóticos permitió desmantelar un laboratorio clandestino destinado al procesamiento de insumos químicos para el narcotráfico en la zona rural de El Retorno, Guaviare.

En el sitio, los uniformados localizaron más de 15 toneladas de permanganato de potasio, sustancia esencial en la elaboración de clorhidrato de cocaína, junto a tres edificaciones rústicas y tres calderas metálicas utilizadas por la organización criminal, según información del Ejército Nacional de Colombia en su cuenta oficial de X.

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El complejo ilícito estaba vinculado a la Estructura Jhon Linares, facción del Bloque Jorge Suárez Briceño, dedicada a la producción y tráfico de estupefacientes en la región suroriental del país.

La infraestructura tenía capacidad para generar ingresos superiores a 1.500 millones de pesos mensuales mediante la fabricación y distribución de drogas.

Durante la operación, todo el material incautado fue destruido conforme a los protocolos establecidos para evitar daños ambientales y garantizar la seguridad de los equipos intervinientes.

Incautan insumos para procesar 21 toneladas de clorhidrato de cocaína en operación conjunta - crédito @COL_EJERCITO/X

El procedimiento afectó directamente la capacidad de la estructura ilegal para procesar cerca de 21 toneladas de clorhidrato de cocaína, mercancía destinada a mercados ilícitos nacionales e internacionales.

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“Con la neutralización de las más de 15 toneladas de permanganato de potasio se habría afectado la capacidad para el procesamiento de aproximadamente 21 toneladas de clorhidrato de cocaína”, afirmaron desde el Ejército.

La coordinación entre la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y la Policía Antinarcóticos responde a la estrategia nacional orientada a debilitar las finanzas y la infraestructura de grupos dedicados al tráfico de drogas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen la vigilancia en el departamento del Guaviare para impedir la reactivación de actividades ilícitas y evitar que las estructuras criminales recuperen su capacidad operativa en zonas de difícil acceso. El compromiso institucional busca frenar la expansión y el fortalecimiento de economías ilegales en regiones estratégicas del país.

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