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Directora del Icbf aseguró sentirse “presionada y amenazada” en medio de cuestionamientos: “La transformación ya empezó, les guste o no”

Carolina Restrepo afirmó que no asumió el cargo de directora del Icbf para “proteger intereses” o “conservar privilegios”, sino para “poner orden”

El pronunciamiento de María Carolina Restrepo, directora del Icbf, lo hizo a través de su cuenta oficial de X - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El pronunciamiento de María Carolina Restrepo, directora del Icbf, lo hizo a través de su cuenta oficial de X - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
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Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), publicó en su cuenta oficial de X un mensaje en el que afirmó que, aunque intenten presionarla con “ataques” o “difamación”, esas acciones no tendrán efecto.

A quien le interese: No pierdan su tiempo tratando de presionarme, intimidarme o desgastarme con ruido, ataques o desinformación. No va a funcionar (sic)”, expresó la funcionaria.

La directora del Icbf afirmó que no asumió el cargo para “proteger intereses” o “conservar privilegios”, sino para “poner orden”. Señaló que, de ser necesario, realizará los cambios que considere en la institución.

La abogada María Carolina Restrepo asumirá las riendas del Icbf y buscará que se implementen políticas de cero tolerancia con la corrupción - crédito @carorestrepocan/IG
Carolina Restrepo afirmó que no asumió el cargo de directora del Icbf para “proteger intereses” o “conservar privilegios”, sino para “poner orden” - crédito @carorestrepocan/IG

“No llegué al ICBF para administrar lo de siempre, proteger intereses ni conservar privilegios. Llegué para poner orden, revisar lo que haya que revisar y cambiar lo que haya que cambiar”, afirmó Restrepo.

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Carolina Restrepo sostuvo que pueden continuar con críticas o ataques, pero aseguró que no se va a “echar para atrás”. Señaló que la “transformación” en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ya comenzó”.

“Así que pueden hablar, atacar y hacer todo el ruido que quieran. No me voy a echar para atrás ni un centímetro. La transformación del ICBF ya comenzó y no tiene reversa. Les guste o no (sic)”, afirmó.

Carolina Restrepo - crédito @carorestrepocan/X
Carolina Restrepo sostuvo que pueden continuar con críticas o ataques, pero aseguró que no se va a “echar para atrás” - crédito @carorestrepocan/X

En otra publicación, la directora del Icbf aseguró que se siente “presionada y amenazada” y aclaró que no se trata de explicaciones, sino de afirmaciones.

Asimismo, indicó que con el paso del tiempo se aprende de dónde viene el ruido y que por eso, según Carolina Restrepo, “todo se vuelve mucho más sencillo”.

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“Con el tiempo uno aprende que lo importante no es quién hace el ruido, sino saber de dónde viene. Y cuando uno ya lo sabe, todo se vuelve mucho más sencillo (sic)”, aseveró.

Carolina Restrepo - crédito @carorestrepocan/X
Carolina Restrepo indicó que con el paso del tiempo se aprende de dónde viene el ruido y que por eso “todo se vuelve mucho más sencillo” - crédito @carorestrepocan/X

Polémica por sus declaraciones

El 29 de julio de 2026, Carolina Restrepo fue nombrada directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Restrepo, abogada oriunda de Bogotá con experiencia en áreas empresariales y fiscales, integró el equipo de transición del nuevo gobierno y lideró el debate en la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Aunque se consideró para el Ministerio de Hacienda, finalmente asumió la responsabilidad de dirigir el Icbf.

Entre sus prioridades figura garantizar procesos de contratación transparentes, implementar controles estrictos, fortalecer el trabajo de las madres comunitarias, agilizar trámites de adopción y proteger los derechos de la infancia. Su gestión también implica la recuperación de menores bajo la custodia del Icbf, incluyendo aquellos involucrados en actividades delictivas.

En redes sociales, se recordó una publicación de Restrepo en la que expresó que los jóvenes que cometen delitos graves deberían recibir sanciones como adultos. La publicación fue realizada el 27 de agosto de 2025, poco después de conocerse la sanción impuesta al menor responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial.

“Sé que me van a caer rayos y centellas, pero lo digo y me reafirmo: esto tiene que cambiar. Yo no estoy aquí para agradar. Estoy para decir lo que es. Los adolescentes de hoy no son los de hace 30 años. Con 14 o 15 años, muchos ya han probado drogas, armas, violencia. Algunos incluso ya se sienten hastiados de la vida porque lo han probado todo. No son niños. No son preadolescentes. Son jóvenes con plena conciencia de sus actos (sic)“, expresó Restrepo en esa ocasión.

Carolina Restrepo en X
En redes sociales, se recordó una publicación de Restrepo en la que expresó que los jóvenes que cometen delitos graves deberían recibir sanciones como adultos - crédito @carorestrepocan/X

La abogada añadió que los grupos criminales utilizan menores porque el sistema los protege y sugirió penas más severas para quienes, con más de 14 años, cometen delitos graves.

“El mundo cambió, la sociedad cambió. Nuestra ley de menores se quedó en el siglo pasado. Entre los 14 y los 18 años no estamos hablando de niños: estamos hablando de jóvenes que deben responder como adultos porque lo son. Es más: ellos quieren serlo y quieren ser tratados como tales. Entonces, que asuman las consecuencias (sic)”, indicó.

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