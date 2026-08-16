Mario Yepes reunirá a leyendas del fútbol colombiano en El Campín para ayudar a damnificados del terremoto

Mario Alberto Yepes lidera la iniciativa “Levantemos a Colombia”, con la que busca movilizar al fútbol nacional en favor de los damnificados del pasado 10 de agosto -crédito marioayepes/Instagram

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El estadio El Campín será escenario de una jornada en la que el fútbol colombiano buscará aportar a las familias afectadas por el terremoto de 7.4 que golpeó al país el pasado lunes 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. El encuentro reunirá a varias leyendas del balompié nacional y tendrá como propósito recaudar recursos para apoyar a las comunidades damnificadas.

La iniciativa fue anunciada el domingo 16 de agosto por Mario Alberto Yepes, ex capitán de la Selección Colombia en Brasil 2014, quien promovió el partido de estrellas bajo el nombre “Levantemos a Colombia”. La cita está programada para el viernes 21 de agosto en el escenario deportivo de Bogotá.

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El Campín será el escenario del partido de leyendas que reunirá a figuras del fútbol colombiano para apoyar a los afectados por el terremoto -crédito Sencia

Yepes explicó que la idea nació de la necesidad de acompañar a quienes quedaron afectados por la emergencia y utilizar el fútbol como una herramienta de unión. “Muchas familias lo perdieron todo y hoy necesitan volver a empezar. El fútbol me enseñó que podemos caer pero si uno cae, el equipo lo levanta. Hoy nuestro equipo es Colombia. Por eso decidí impulsar, ‘Levantemos a Colombia’, para ayudar a los que más lo necesitan”, dijo.

El exjugador invitó a empresas, familias, aficionados y demás personas interesadas a sumarse a la convocatoria. Su intención es que antiguos referentes del fútbol colombiano vuelvan a encontrarse en una cancha con un objetivo diferente al deportivo. “Muchas leyendas volveremos a encontrarnos en una cancha: jugaremos por el título más importante: ayudar a Colombia a levantarse (sic)”.

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Aunque todavía no se conoce el listado definitivo de participantes, algunos futbolistas ya manifestaron su disposición para hacer parte del encuentro. Entre ellos aparecen el Pibe Valderrama, Camilo Zúñiga, Fredy Guarín y Giovanni Moreno, que reaccionaron al anuncio de Yepes y expresaron que están listos para participar.

Mario Alberto Yepes lidera la iniciativa “Levantemos a Colombia”, con la que busca movilizar al fútbol nacional en favor de los damnificados - crédito @marioayepes/Instagram

Tampoco se han divulgado detalles concretos relacionados con el ingreso de los aficionados al estadio. Yepes, sin embargo, reiteró que la convocatoria está abierta y llamó a los colombianos a acompañar la jornada: “Nos vemos este 21 de agosto en El Campín. Es hora de levantarnos. Levantemos a Colombia”.

La organización indicó que la totalidad de los recursos obtenidos durante la actividad tendrá un destino específico:“La totalidad de los fondos recaudados serán destinados a apoyar a las familias, comunidades de los municipios, ciudades y departamentos afectados por esta emergencia”.

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El terremoto tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y provocó una movilización de distintos sectores para respaldar a las personas que resultaron afectadas. En ese escenario, la propuesta impulsada por Yepes se suma a las iniciativas surgidas desde el deporte para canalizar ayuda hacia los damnificados.

El Campín, además, ya cumple una función de apoyo para la atención de la emergencia. Actualmente, el estadio opera como centro de acopio principal de Bogotá en el parqueadero norte, ubicado en la Avenida NQS o carrera 30 # 57A-08. Ese punto permanece habilitado las 24 horas para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas por el terremoto. De esta manera, el escenario deportivo se convirtió en uno de los lugares dispuestos en la capital para reunir ayudas, mientras se prepara para recibir el partido de leyendas anunciado por Yepes.

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Fredy Guarín, Giovanni Moreno y Camilo Zúñiga son algunos de los exfutbolistas que manifestaron su disposición para participar en la jornada -crédito marioayepes/Instagram/ Sergio Acero/REUTERS

La convocatoria deportiva tendrá así un componente solidario desde su propósito inicial. Más allá de los nombres que finalmente integren los equipos, la iniciativa busca que el fútbol sirva como punto de encuentro para respaldar a las familias y comunidades que necesitan apoyo después de la emergencia. La fecha del encuentro ya está definida, aunque quedan por conocerse aspectos de la convocatoria.