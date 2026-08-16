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Campeona del mundo colombiana de tiro con arco narró el drama que vive el deporte en Pereira tras el sismo: “Este sueño de diez años se rompió”

La capital de Risaralda es una de las ciudades más afectadas con 95 fallecidos, 251 desaparecidos y 66 edificaciones colapsadas

Sara López, tiradora con arco fue elegida como la Deportista del Año El Espectador. Imagen: @WorldArchery.
Sara López fue elegida en 2022 como deportista colombiana del año y es una de las mejores del mundo en su disciplina — crédito @WorldArchery.
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El terremoto de 7,4 grados que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto dejó a su paso una estela de destrucción y desolación en diversas regiones del país, con especial impacto en Pereira, la ciudad natal de la arquera Sara López.

En diálogo con Caracol Radio, la múltiple campeona mundial relató entre lágrimas la devastación sufrida por el complejo de tiro con arco que lleva su nombre, así como el esfuerzo solidario desplegado por la comunidad deportiva local para atender a los damnificados.

Con voz entrecortada, López compartió el dolor de ver “cómo se va cayendo a pedazos y cómo se rompe ese sueño que se demoró más de una década en construirse”. La realidad de haber perdido un espacio que simbolizaba años de trabajo, sacrificio y logros deportivos se sumó al drama humano que atraviesan cientos de familias de Risaralda. “Este sueño de diez años se rompió. Entonces son muchas emociones encontradas”, confesó.

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Sara Lopez de Colombia, se quedó con la medalla de Oro en la categoría femenina y Iván Nikolajuk de Argentina se llevá el Oro en la categoría masculina de la competencia de Tiro con Arco - Individual Compuesto / (Twitter: @asu2022oficial)
Sara López de Colombia, se quedó con la medalla de oro en la prueba de tiro con arco - individual compuesto en los Juegos Sudamericanos del 2022 - crédito X/ @asu2022oficial

El escenario deportivo de Pereira, que lleva el nombre de Sara López por sus logros internacionales, resultó gravemente dañado tras el sismo. “Comenzamos en un potrerito, blancos de cartón, cosas de segunda, remendando flechas. Y ese escenario tan hermoso, el mejor escenario de toda Colombia, verlo desmoronarse a pedazos es muy doloroso”, describió la atleta.

Aunque se han realizado revisiones estructurales y algunas áreas han sido declaradas seguras, para los deportistas el golpe es principalmente simbólico. López remarcó que “no constituye una prioridad para los arqueros”, ya que la emergencia humanitaria exige centrar los esfuerzos en la ayuda a los afectados. “Es más que un ladrillo y un muro, es los sueños”, recalcó.

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La situación de los arqueros de Risaralda refleja el compromiso social del gremio. López detalló que dos compañeros resultaron gravemente afectados, incluida una arquera diabética que enfrentó dificultades para obtener insulina en los días posteriores al sismo. Sin embargo, destacó la labor del equipo: “Gran parte de los deportistas de tiro con arco son médicos, entonces están siendo voluntarios y se siente uno muy orgulloso de ellos porque a pesar de las dificultades están ahí dando la cara”.

Jagdeep Singh Mejía, compañero de equipo y campeón panamericano junto a López, habilitó junto a Camilo Cardona un punto de atención médica en su vivienda. “Mi hermano va de camino desde Bogotá… y va en camino para Pereira en este momento. Se han hecho muchas recolectas no solamente de donaciones, sino también de dinero, porque queremos distribuir este dinero de una forma responsable”, relató la arquera.

La comunidad de tiro con arco, más allá de los logros deportivos, demostró un fuerte sentido de pertenencia y apoyo mutuo. “Todos están haciendo lo mejor que pueden por conseguir ayudas, haciendo voluntariado y eso representa la familia del tiro con arco”, afirmó López.

El aporte personal de Sara López y cómo afectó a su familia el sismo

El Ministerio de Comercio anunció que el presidente presentará en los próximos días la estrategia para la recuperación de negocios en Pereira - crédito @MincomercioCo/X
El Ministerio de Comercio anunció que el presidente presentará en los próximos días la estrategia para la recuperación de negocios en Pereira - crédito @MincomercioCo/X

Radicada en Puerto Rico, Sara López reconoció la impotencia de no poder estar físicamente en Pereira. Sin embargo, ha canalizado su apoyo a través de amigos y organizaciones solidarias. “Logramos, junto con muchos amigos de Puerto Rico que trabajan en la organización de Mercy Chefs, coordinar con personas en Pereira para conseguir una cocina”, contó.

Gracias a la colaboración de diferentes actores locales y donantes, se han gestionado cocinas comunitarias y la distribución de alimentos entre los damnificados. “Desde aquí en la distancia se siente uno con las manos atadas, pero he buscado todas las maneras posibles para poder sentirme que estoy presente”, expresó la deportista.

El sismo no solo trajo pérdidas materiales, sino una profunda conmoción emocional para López y su entorno. “Mi familia está bien. Mi abuela era lo que más me preocupaba. No supe de ella por horas y fue horrible la sensación de no tener comunicación, pensar en mis amigos”, relató. En medio del caos, la preocupación por sus allegados y la noticia del derrumbe de edificios cercanos aumentaron la angustia.

La colombiana Sara López celebra su medalla de oro durante la premiación de Arco Compuesto femenino individual de las pruebas de Tiro con arco en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Lima (Perú) - crédito Juan Ponce/EFE
La colombiana Sara López celebra su medalla de oro durante la premiación de Arco Compuesto femenino individual de las pruebas de Tiro con arco en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Lima (Perú) - crédito Juan Ponce/EFE

López reconoció el dolor de ver a distancia la destrucción de los lugares donde creció. “Ver las redes, ver los videos, te rompe el alma. Uno se siente estando lejos, se siente muy mal porque no puede estar ahí ayudando físicamente”, lamentó.

La deportista confesó la dificultad de mantener la concentración en medio de la emergencia. “No hay forma de concentrarse, no hay forma de uno sentirse bien disparando mientras uno sabe que hay gente que no está bien”, admitió. Pese a todo, se comprometió a representar a Colombia con “muchísimo más orgullo que nunca” en la World Cup Final y los Juegos Suramericanos, aunque reconoció que “estas competencias en este momento en mi corazón no son una prioridad”.

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