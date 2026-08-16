DT de Luis Suárez en el Sporting Lisboa defendió al colombiano de los abucheos de la hinchada: “La gente se cree todo lo que lee”

La reacción de Suárez refleja la presión que enfrenta para consolidarse como titular después del fracaso de la selección Colombia en el Mundial de 2026-crédito @SportingCP/X

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Luis Javier Suárez jugó 25 minutos en la victoria del Sporting CP ante el Vitória Guimarães, en el partido válido por la segunda fecha de la Primeira Liga de Portugal. El colombiano, goleador de la temporada pasada del fútbol portugués, es suplente en el cuadro de Lisboa por decisión técnica, culpando al bajón físico del deportista.

La pretemporada del colombiano estuvo marcada por la polémica a partir de un malentendido en uno de los entrenamientos y un rumor de indisciplina al irse de manera anticipada al camerino. Fue el entrenador el encargado de aclarar lo sucedido entre el colombiano y el cuerpo técnico. Sin embargo, la versión de la prensa trascendió y los mensajes del colombiano en Instagram, que fueron catalogados como “enigmáticos”, han puesto un manto de duda por parte de la hinchada sobre el compromiso del futbolista de 28 años.

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En el partido ante Vitoria, el primero como local en la temporada, al darse su ingreso, los hinchas abuchearon el nombre del deportista colombiano. Esta situación no fue bien recibida por el entrenador, que en la rueda de prensa defendió al jugador y aseguró que seguirá trabajando en pro de la institución: “¿Suárez? (Las personas) creen en todo lo que leen y debe estar relacionado con eso. Hizo una gran temporada, nos dio mucho y va a seguir dándole mucho al Sporting”.

El portal de estadísticas Sofascore le otorgó una calificación de 6.5, pero su aporte en los 25 minutos de juego fue mínimo. Cero tiros, siete toques con el balón y una precisión del 100% en los tres pases intentados. El delantero no fue titular en ninguno de los partidos de pretemporada y en el debut por Liga jugó 29 minutos.

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Por el alto costo, FC Barcelona rechazó el fichaje de Luis Suárez

El club catalán solo contactaría al Sporting la próxima semana si no avanza la operación por el atacante argentino Julián Álvarez-crédito @FabrizioRomano/X

El FC Barcelona descartó pagar 80 millones por el delantero Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, al considerar que ese precio está por encima del valor de mercado del atacante de 28 años, según informó SPORT.

El movimiento se produce mientras el club mantiene como objetivo a Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid no se ha mostrado dispuesto a negociar: el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín ya avisó que no lo venderían “ni por 200 millones”, y esa falta de apertura llevó al Barça a no presentar una segunda oferta por encima de los 100 millones de la primera.

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En las últimas horas, fuentes oficiales del Barça negaron “rotundamente” que exista interés por Suárez, después de que el periodista Fabrizio Romano lo señalara como una alternativa que ganaba fuerza si no prosperaba la vía de Álvarez. Pese a ser desmentido el rumor, el propio Romano volvió a vincular al colombiano con el club, para precisar que la entidad no contempla ejecutar su cláusula.

Esto debe hacer Luis Suárez para volver a la titular del Sporting CP

Esta es la página que le dedica A Bola a Luis Javier Suárez - crédito A Bola

El exdelantero del Sporting Luis Lourenço, consultado por el medio portugués, vinculó la situación de Suárez con un desafío personal y deportivo. “El Sporting tiene un problema, pero principalmente con el jugador”, dijo.

Lourenço también rechazó que la suplencia baste para hablar de una fractura entre el futbolista y el club. Su lectura fue más puntual: el colombiano debe aceptar las decisiones del cuerpo técnico, competir por su espacio y responder cuando reciba minutos.

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Su diagnóstico sobre el aspecto físico fue explícito: “También conocemos su estado físico, porque se perdió la pretemporada. Tiene que luchar por el puesto y después los goles aparecerán y todo volverá a la normalidad”.

El exjugador añadió que la incógnita de fondo pasa por cuánto contará Borges con él durante la temporada. Suárez mantiene contrato con el club y tiene cláusula de rescisión, por lo que una salida no aparece, según esa interpretación, como una consecuencia inmediata de este episodio.