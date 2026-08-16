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Medellín reunió $6.000 millones y toneladas de ayuda para las víctimas del terremoto en concierto benéfico con Luis Alfonso, Kapo y otros artistas

La jornada solidaria en el Centro de Espectáculos La Macarena contó con miles de asistentes, más de 25 artistas y apoyo para familias golpeadas en departamentos como el Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero

Los artistas como Luis Alfonso no solo se sumaron para cantar, sino que estuvieron apoyando con las donaciones - crédito Luis Alfonso / Instagram
Los artistas como Luis Alfonso no solo se sumaron para cantar, sino que estuvieron apoyando con las donaciones - crédito Luis Alfonso / Instagram
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Colombia está atravesando por uno de los momentos más complicados de su historia reciente por causa del terremoto que ocurrió el 10 de agosto de 2026 en Chocó y afectó a gran parte del suroccidente del país, por lo que la solidaridad de las diferentes regiones se ha hecho sentir con la recolecta de dinero y diferentes alimentos e insumos de primera necesidad.

Una de estas jornadas se realizó en Medellín (Antioquia), ciudad que reunió $6.000 millones y 31 toneladas de ayudas en la jornada llamada “Colombia, Medellín Te Quiere” para apoyar a los afectados por la emergencia.

La actividad se llevó a cabo el sábado 15 de agosto de 2026 en el centro de eventos La Macarena, donde miles de personas asistieron al concierto benéfico y a la jornada de donaciones convocada para ayudar a familias de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

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El evento comenzó al mediodía y reunió a más de 25 artistas que se presentaron en una jornada en la que más que disfrutar de las presentaciones, los ciudadanos se unieron con el fin de responder a las necesidades de los ciudadanos afectados en el territorio nacional.

El alcalde de la ciudad, Federico “Fico” Gutiérrez, destacó la respuesta ciudadana al entregar el balance de la jornada: “Medellín volvió a demostrar que la solidaridad se convierte en acción. A través de ‘Colombia Medellín Te Quiere’, ciudadanos, artistas, restaurantes y empresas se unieron para apoyar a las familias afectadas por el terremoto (...) Así es Medellín: una ciudad que se moviliza cuando más se necesita. Gracias a todos los que se sumaron”.

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El evento benéfico tuvo un impresionante resultado con los recaudos monetarios y físicos - crédito Fico Gutiérrez / X
El evento benéfico tuvo un impresionante resultado con los recaudos monetarios y físicos - crédito Fico Gutiérrez / X

El sismo dejó miles de viviendas destruidas y afectadas

Las ayudas recolectadas serán enviadas a las comunidades golpeadas por el sismo, cuyo epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

La convocatoria sumó a figuras de distintos géneros musicales. En la música popular participaron Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñónez, Joaquín Guiller, Jhonny Rivera, Hernán Gómez y Dareska.

El vallenato estuvo representado por Daniel Calderón, Felipe Peláez, Hebert Vargas y Osmar Pérez. También se integraron artistas de música urbana, reguetón y pop, como es el caso de la bogotana Juliana y el exitoso Kapo.

Cabe mencionar que la jornada contó además con la participación de creadores de contenido digital como Westcol, Pelicanger, Yeferson Cossio y Cintia Cossio, que promovieron la campaña entre sus seguidores en redes sociales. El objetivo fue ampliar la recolección de fondos y de productos de primera necesidad para las zonas más golpeadas.

Las autoridades locales celebraron los resultados - crédito Fico Gutiérrez / X
Las autoridades locales celebraron los resultados - crédito Fico Gutiérrez / X

Otros artistas preparan nuevos aportes para la reconstrucción

La iniciativa de Medellín se suma a otros esfuerzos de la industria musical para apoyar la recuperación de las regiones afectadas. La agrupación Morat anunció que parte de los ingresos de los conciertos de su gira mundial Ya es mañana se destinará a la reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el sismo.

Del mismo modo otros artistas confirmaron su participación en un concierto benéfico previsto para el 23 de agosto en Bogotá. Los recursos de ese evento también serán dirigidos a la reconstrucción de las zonas impactadas por el desastre natural.

El evento que se desarrollará en la capital del país lleva por nombre “Colombia: Voces por la Vida” y se llevará a cabo en el Vive Claro Distrito Cultural, en el que se contará con la participación de artistas de talla mundial, como es el caso de Andrés Cepeda, Maluma, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Miguel Bosé, Grupo Niche, Manuel Medrano, ChocQuibTown, Beéle y Karol G, que se han mostrado muy activos en sus plataformas digitales al compartir información y detalles de las acciones que han realizado para ayudar a las víctimas.

La industria musical colombiana impulsa el evento benéfico 'Colombia: Voces por la Vida' tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @maluma/Instagram, Mario Anzuoni/REUTERS, Euroa Press y @andrescepeda/Instagram
La industria musical colombiana impulsa el evento benéfico 'Colombia: Voces por la Vida' tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @maluma/Instagram, Mario Anzuoni/Reuters, Europa Press y @andrescepeda/Instagram

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