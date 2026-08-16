Alcaldía de Cali denuncia que animales están siendo abandonados en costales, tras el terremoto

Protección Animal en Cali hizo un llamado de atención a la ciudadanía caleña - @YaCelacanto/X

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Autoridades de Protección Animal de la Alcaldía de Cali advirtieron sobre el incremento de casos de abandono de mascotas en la ciudad tras el reciente terremoto.

Según reportes oficiales, en los últimos días se han encontrado perros y gatos en costales, en perfecto estado de salud, lo que sugiere que muchos de estos animales podrían haber tenido un hogar antes de ser abandonados.

A través de redes sociales, un funcionario de la entidad hizo un llamado a la comunidad para frenar esta práctica y subrayó la importancia de la responsabilidad ciudadana.

En medio de las labores en Cali los brigadistas también buscan animales de compañía que quedaron atrapados entre los escombros. Prueba de ello fue uno de los gatos que rescataron la jornada del miércoles 12 de agosto - crédito Raul Arboleda / AFP

“Hacemos un llamado a la comunidad para que por favor seamos conscientes y no dejemos animales abandonados que tienen casa, que tienen hogar y están aprovechando este momento para deshacerse de ellos. Por favor, seamos más responsables. Tenemos muchísimos animales que están llegando en perfectas condiciones, que no fueron rescatados de ningún punto y que los están tirando cerca a las instalaciones del CVA en costales y demás”, indicó el representante de Protección Animal.

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La denuncia se produce en medio de la emergencia, cuando los equipos de rescate y los centros de atención animal concentran esfuerzos en atender a los animales realmente afectados por el sismo.

Las autoridades reiteraron a la ciudadanía que el abandono de mascotas representa un acto de crueldad y recordaron que existen canales oficiales para solicitar ayuda en caso de no poder cuidar a un animal de compañía.

Policía de Cali rescató a perrita atrapada cuatro días bajo los escombros en Cali

En medio de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 grados que azotó fuertemente a Cali, el Grupo de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional rescató con vida a Wendy, una perrita —“Wendy”— que permaneció durante cuatro días atrapada bajo los escombros de una estructura colapsada en la Comuna 19.

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El rescate representó una de las muchas pequeñas victorias en el contexto de la tragedia que ha golpeado a la capital vallecaucana.

La Policía informó que el operativo formó parte de una búsqueda ininterrumpida en las zonas afectadas, con el objetivo de encontrar vida entre los restos de las edificaciones destruidas.

La perrita estuvo cuatro días atrapada en medio de escombros, en Cali - crédito Policía Cali

“Wendy” es la cuarta mascota rescatada perteneciente al mismo ciudadano, que además sufrió la pérdida de su esposa e hijo en el sismo. Para él, la recuperación de sus animales se ha convertido en un apoyo fundamental y en un lazo con lo que aún permanece, de acuerdo con el comunicado oficial de la Policía.

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“Ya contamos con cuatro animalitos rescatados, entre ellos la canina Wendy, la cual fue encontrada entre los escombros. Vamos a prestar su atención médico-veterinaria para garantizar su pronta recuperación. Seguimos en las diferentes actividades de apoyo y coordinación logística hacia nuestros animalitos rescatados, desorientados, que la misma comunidad nos ha llamado y nos ha informado”, dijo el mayor Javier Melo, jefe del Grupo de Carabineros de la Policía Metropolitana de Cali.

La razón fue el uso de animales en tareas de rescate - crédito chechosangui/Instagram

Hasta la fecha, más de 40 animales han sido rescatados con vida en medio de la emergencia en Cali. La Policía Nacional hizo un llamado a las familias que han perdido a sus mascotas para que se acerquen al Centro de Bienestar Animal, habilitado para la atención y cuidado de animales rescatados. También dispuso la línea 3160107271 para reportar casos y coordinar actividades de búsqueda con el Grupo de Carabineros.

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En medio de las labores de rescate, también se informó sobre una fuerte discusión entre animalistas y rescatistas se produjo en Cali durante las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto.

En videos difundidos en redes sociales, varios activistas cuestionaron el uso de perros entrenados en estas tareas, llegando incluso a enfrentar verbalmente a los equipos de emergencia. La controversia surge mientras los rescatistas continúan trabajando contrarreloj para localizar personas atrapadas.