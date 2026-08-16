La Ungrd confirmó la llegada de ayuda humanitaria desde México con mensaje que causó polémica

La entidad subió un video donde se observa el arribo de los insumos desde el país norteamericano, acompañado de un mensaje que desató polémica en redes sociales - crédito @ungrd/X

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Seis vuelos de México con alimentos y medicamentos llegaron a Colombia en medio de la polémica por la ayuda internacional tras el terremoto del 10 de agosto. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) salió al paso de las críticas que circularon en redes sociales durante la semana, alrededor de una supuesta negativa del Gobierno a recibir cooperación exterior, y señaló los envíos mexicanos como prueba de que la asistencia internacional sí ingresó al país.

El operativo de México fue uno de los más comentados en los días posteriores al sismo de magnitud 7,4 que el 10 de agosto sacudió el occidente de Colombia, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó.

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Entre el 12 y el 14 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional de México movilizó tres misiones logísticas desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira, departamento de Risaralda. Cada misión empleó dos aeronaves de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana, lo que sumó los seis vuelos que la entidad destacó en su publicación.

México envió 58 toneladas de alimentos, 4 toneladas de insumos médicos y 2.562 despensas en una operación ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum - crédito Secretaría de la Defensa Nacional (México)

En total, México envió 58 toneladas de alimentos no perecederos y 4 toneladas de insumos médicos, distribuidos en 2.562 despensas. La operación fue activada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e incluyó el desplazamiento de 19 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en cada vuelo.

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La cooperación en insumos, no obstante, se dio en paralelo a lo que se calificó como una disputa diplomática de mayor calado. El gobierno de Abelardo de la Espriella –posesionado apenas tres días antes del terremoto– tardó en formalizar solicitudes de asistencia internacional, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó el martes 11 que no había recibido ningún pedido oficial de Bogotá. Esa demora coincidió con el agotamiento de la ventana crítica de 72 horas que los expertos consideran determinante para rescatar sobreviventes bajo los escombros.

La mayor controversia no giró en torno a los suministros humanitarios, sino a los equipos de rescate. El gobierno colombiano autorizó el despliegue de brigadas especializadas solo de cuatro países: Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, lo que generó acusaciones de selección ideológica, dado que los cuatro están gobernados por líderes de derecha. El canciller Omar Bula rechazó esa lectura y aseguró que la ayuda se acepta “sin ninguna consideración política o ideológica”.

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El Gobierno de Colombia autorizó brigadas de rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, en medio de cuestionamientos por una presunta selección ideológica que había dejado por fuera a México - crédito @CancilleriaCol/X

El caso mexicano ilustró esa tensión con precisión. Sheinbaum explicó públicamente que Colombia exigió una certificación adicional para permitir el ingreso de la brigada militar mexicana, pese a que ese cuerpo está certificado y ha operado en 98 países. “Están certificados, pero ahora piden otra certificación, entonces, estamos llevando a través de aviones Hércules despensas, insumos médicos y otras cosas que solicitan”, dijo la presidenta en su conferencia matutina del 13 de agosto. Los Topos Aztecas –organización civil de voluntarios– sí lograron ingresar por cuenta propia a Cali.

Frente a esto, el mensaje de la Ungrd ha confirmado el arribo de la ayuda mexicana acompañado de un video. “¿Qu´ Colombia no está recibiendo ayuda internacional? Entonces parece que estos seis aviones de México no se dieron cuenta. En tres días llegaron al país seis vuelos con ayuda humanitaria, cargados con alimentos y medicamentos para apoyar a las familias afectadas por el terremoto. La solidaridad también cruza fronteras”, se lee en la publicación.

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El mensaje difundido por la Ungrd aludiendo a la polémica con México desató reacciones encontradas en redes sociales - crédito @ungrd/X

De inmediato, las reacciones dejaron claro el rechazo por el tono asumido por la entidad para abordar la controversia. “Ese tono confrontacional no les queda, los golpes los deben dar y supervisar en los edificios y casas colapsadas no aquí, ubíquense por favor”, “Primero dijeron que no al personal y luego por la insistencia de la gran presidenta de México aceptaron que entonces envíen en especie”, “Sean serios. Ese tonito camorrero es para los bodegueros y los mandaderos”, fueron algunas de las respuestas que dejó la publicación.

La ayuda humanitaria en especie sí fluyó desde múltiples frentes. El Salvador anunció el envío de 100 toneladas de insumos en dos aviones. Perú movilizó un primer avión con 12,5 toneladas de suministros y anunció el desplazamiento de 62 rescatistas. Ecuador habilitó centros de acopio en Quito y Guayaquil y puso a disposición 47 rescatistas especializados.

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Ante esto, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó desde Manizales que las ofertas de cooperación de organismos multilaterales superaban los 1.300 millones de dólares, entre créditos de emergencia, asistencia técnica y donaciones directas.

Al 15 de agosto, el balance oficial de la Ungrd registraba 289 muertos, 143 desaparecidos, 3.937 heridos y más de 54.300 familias afectadas, con 14.705 viviendas destruidas en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Chocó y Caldas.