Gobernador de Antioquia salió en defensa de Julián Buitrago tras críticas por ser designado como director del DNP: “No emito juicio alguno sobre eso”

El gobernador calificó a Buitrago como una persona competente y decente, y destacó el reconocimiento que, según su experiencia, tenía entre sus compañeros por sus capacidades profesionales - crédito Gobernación de Antioquia y @camacolantioquia/Instagram

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El nombramiento de Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), anunciado el 14 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella, generó cuestionamientos en distintos sectores por las circunstancias que rodearon su llegada al cargo y por las referencias que hizo el jefe de Estado sobre la entidad.

En medio de esas críticas, el gobernador de Antioquia se pronunció públicamente para respaldar a Buitrago y exponer su propia experiencia profesional y personal con el funcionario.

La designación fue comunicada por De la Espriella durante una intervención en Pereira, Risaralda, donde confirmó que Buitrago, administrador de negocios y especialista en Economía, asumiría la dirección del DNP. El anuncio tomó por sorpresa debido a que previamente se contemplaba al economista Carlos Eduardo Sepúlveda para ocupar esa posición.

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Finalmente, su designación no se concretó y, hasta el momento, no se han informado públicamente las razones por las cuales el Gobierno decidió modificar la decisión.

El nombramiento de Julián Buitrago

El nombramiento de Buitrago se produjo después de que no prosperara la designación inicialmente contemplada para el economista Carlos Eduardo Sepúlveda, quien cuenta con experiencia académica y en entidades públicas - crédito @MarinDeportes/X

Al anunciar a Buitrago, el presidente Abelardo de la Espriella destacó su origen en Risaralda y explicó que tendría entre sus responsabilidades la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Durante su intervención en Pereira, el mandatario afirmó: “Desde esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el Plan de Desarrollo para reconstruir Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia y hacer y construir entre todos la Patria Milagro”.

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La referencia al DNP como una dependencia del Ministerio de Hacienda también generó cuestionamientos, debido a que el Departamento Nacional de Planeación es un departamento administrativo de la Rama Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia de la República.

A las críticas relacionadas con el nombramiento se sumaron señalamientos sobre la actividad de Buitrago en redes sociales y un supuesto uso de un seudónimo. Frente a ese asunto, el gobernador de Antioquia señaló que no tenía elementos derivados de su experiencia personal que le permitieran emitir un juicio.

El mandatario departamental decidió centrar su pronunciamiento en la relación profesional y personal que ha tenido con Buitrago a lo largo de los años. Según explicó en una publicación en X, conoció al funcionario cuando este se desempeñaba como trader de TES en Suvalor.

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“Me pareció desde entonces una persona querida y competente. Era reconocido entre sus compañeros por sus capacidades”, escribió el gobernador, al recordar ese primer contacto profesional. También hizo referencia a que Buitrago era hijo de quien entonces se desempeñaba como viceministra de Trabajo durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Posteriormente, ambos volvieron a coincidir durante una etapa profesional que el gobernador vinculó con Felipe Gómez, a quien identificó como el mejor jefe que ha tenido.

El respaldo del gobernador

El gobernador reconoció que Buitrago tiene un perfil diferente al de los economistas que tradicionalmente han ocupado la dirección del DNP, pero sostuvo que su valoración se basa en las capacidades que ha podido conocer directamente - crédito Gobernación de Antioquia

En su publicación, Andrés Julián Rendón señaló que con el paso de los años pudo conocer otros aspectos de la trayectoria profesional de Buitrago, especialmente su conocimiento del sector agropecuario. “Me impresionó mucho el conocimiento que había adquirido Julián sobre el sector Agropecuario”, manifestó.

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El mandatario departamental también explicó que en tiempos recientes la relación entre ambos se fortaleció y que Buitrago le ha brindado su amistad. En ese contexto, relacionó su cercanía con Risaralda con su vínculo familiar con ese departamento.

“Nunca supe que tenía un seudónimo en redes. Por eso, no emito juicio alguno sobre eso”, agregó, reconociendo que el perfil de Buitrago representa una diferencia frente a los economistas que tradicionalmente han ocupado posiciones dentro del Departamento Nacional de Planeación.

En su publicación planteó una reflexión sobre el papel que debe cumplir actualmente una entidad de estas características dentro de una economía de mercado.

En ese sentido, escribió: “Claro, Julián no es el economista que nos habíamos acostumbrado a ver en el DNP muchas décadas atrás. Entre otras, ¿qué hace una economía de mercado con un Departamento de Planeación?- Seguro no acumula en su egoteca papers- que poca gente lee. Pero, es un buen tipo; un servidor competente; una persona decente”, expresó en su publicación.

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Rendón señaló que Buitrago tendrá el reto de demostrar con su desempeño que estaba preparado para asumir la dirección del DNP - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia citó una enseñanza que, según explicó, recibió de Alejandro Arbeláez, economista y político que se desempeñó como gobernador de Arauca, y que procura aplicar antes de emitir una opinión sobre cualquier persona: “Una persona sensata y decente, Alejandro Arbeláez, me dejó una lección de vida importante que procuro anteponer a la opinión que emito sobre alguien: ‘circunscribirse sólo a lo que personalmente se vivió con él(ella)’.”

A partir de ese criterio, el gobernador describió los distintos momentos en los que coincidió con Buitrago, desde su actividad como trader de TES hasta su posterior conocimiento sobre el sector agropecuario y la amistad que, según indicó, mantienen actualmente.

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Al cierre de su publicación, el mandatario departamental recurrió a una frase antigua para referirse a la responsabilidad que ahora enfrenta el nuevo director del DNP y al desempeño que deberá demostrar una vez asuma sus funciones: “Le queda el reto como supuestamente dijo Adriano: ‘Más importante que llegar a un cargo es demostrar, una vez allí, que se merecía llegar’”.