Llueven críticas a Petro por publicar información falsa sobre un hecho de violencia ocurrido en El Tarra y atribuirlo al Gobierno: “Oportunista”

El expresidente Gustavo Petro señaló al Gobierno de De la Espriella de haber bombardeado a la población civil de El Tarra, incluidos niños y niñas - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

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El expresidente Gustavo Petro fue blanco de críticas en redes sociales por haber desinformado a través de una publicación que hizo en X, relacionada con un hecho de violencia que se registró en El Tarra, Norte de Santander.

El exmandatario compartió un video que deja en evidencia el terror que vivieron varias personas del municipio debido a un ataque que se registró en el territorio. En la publicación donde se expuso la grabación se indica que los hechos corresponden a un supuesto bombardeo ordenado por el actual Gobierno de Abelardo de la Espriella, en una zona donde no habría presencia de integrantes de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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El ex jefe de Estado no verificó la vigencia del video ni la información que figura en la publicación; sin embargo, la compartió y añadió una crítica dirigida a la administración de De la Espriella. “Mientras mi gobierno llevó una universidad pública y gratuita al Tarra, Catatumbo, el actual gobierno bombardeo a la población civil, incluidos niños y niñas. Este es un crimen de guerra que debe ser investigado por la fiscalía o en su defecto por la Corte Penal Internacional”, aseveró Gustavo Petro en la red social.

El expresidente Gustavo Petro hizo una crítica al Gobierno de Abelardo de la Espriella con base en un video de 2022 - crédito @petrogustavo/X

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, desmintió al expresidente. Tras hacer una revisión periodística, el jefe de la cartera indicó que la grabación corresponde a una situación ocurrida en abril de 2022, en el municipio de El Tarra, es decir, meses antes de que Gustavo Petro se posesionara como jefe de Estado.

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Además, según la información publicada por los medios de comunicación en ese momento, se trató de un enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias de las Farc que dejó heridos civiles e integrantes de la fuerza pública.

“Expresidente @petrogustavo verifique. Así evita desinformar. En asuntos de seguridad y defensa, los hechos y las fechas importan. El video que usted publica y comenta corresponde a hechos ocurridos en El Tarra en abril de 2022, pocos meses antes de su posesión como Presidente de la República. ¿No se interesó durante su mandato en ese acontecimiento entonces tan reciente?”, aseveró el ministro de Defensa.

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En ese sentido, aclaró que los hechos registrados en el video no corresponden al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Además, aseguró que la fuerza pública actúa conforme a lo establecido en el derecho internacional humanitario y garantizando la protección de los derechos humanos. De igual manera, afirmó que su misión es proteger a los colombianos, recuperar la seguridad del país y contribuir al desarrollo del territorio.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, desmintió al expresidente Gustavo Petro sobre información que publicó de un bombardeo ejecutado en El Tarra - crédito @generaljmora/X

Al igual que el ministro de Defensa, el partido Cambio Radical criticó al expresidente Gustavo Petro por compartir publicaciones que desinforman y hacer comentarios que contribuyen todavía más a ello. La colectividad señaló al ex jefe de Estado de ser “mentiroso y oportunista” y lo acusó de manipular la información para engañar a la población.

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“Qué bajo, mentiroso y oportunista es @petrogustavo. Más bajo aún es utilizar sus redes sociales para generar matoneo, persecución y desinformación, especialmente cuando se trata de un tema tan grave como la seguridad (...). No manipule la información ni pretenda engañar a los colombianos. La seguridad del país no puede convertirse en una herramienta de propaganda política”, aseveró.

El partido Cambio Radical criticó al expresidente Gustavo Petro por erróneamente atribuir hechos al Gobierno de De la Espriella - crédito @PCambioRadical/X

El cuestionado bombardeo del Gobierno de De la Espriella

No obstante, la discusión sobre la situación que se presentó en El Tarra tiene un contexto actual. El 11 de agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que advirtió que el Gobierno de De la Espriella ordenó un bombardeo en jurisdicción de la vereda El Sinai, municipio de San Calixto, en límites con El Tarra, el cual fue ejecutado el 10 de agosto.

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La entidad indicó que en la zona del ataque había civiles y que tres campesinos, entre ellos una mujer de 44 años, resultaron heridos. Además, el bombardeo habría derivado en el desplazamiento forzado de varias personas a la cabecera municipal de El Tarra.

La Defensoría del Pueblo denunció que el bombardeo en El Sinaí dejó al menos tres campesinos heridos, incluida una mujer de 44 años - crédito @DefensoriaCol / X

Sin embargo, el Ministerio de Defensa negó haber afectado a la población civil con el ataque y aseguró que con esa acción militar se pudo dar de baja a dos presuntos miembros del ELN.