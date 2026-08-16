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El Ideam alertó por incremento de la temperatura y escasez de lluvias en diferentes regiones del país a partir de septiembre

La entidad anticipó que el país enfrentará un aumento del riesgo de incendios de cobertura vegetal, niveles de ríos en descenso y un posible deterioro del aire, en medio del fortalecimiento del fenómeno de El Niño

El Ideam prevé para septiembre en Colombia más calor, menos lluvias, ríos en descenso y mayor riesgo de incendios por el fortalecimiento de El Niño - crédito Stephanie Lecocq/Reuters
El Ideam prevé para septiembre en Colombia más calor, menos lluvias, ríos en descenso y mayor riesgo de incendios por el fortalecimiento de El Niño - crédito Stephanie Lecocq/Reuters
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Debido al fortalecimiento del fenómeno de El Niño, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) proyectó para Colombia un panorama caracterizado por altas temperaturas y la disminución en los niveles de los ríos hasta finales de septiembre.

Este pronóstico contempla temperaturas superiores a los promedios habituales, un descenso en las precipitaciones, un mayor riesgo de incendios en la cobertura vegetal y un eventual deterioro en la calidad del aire.

El organismo advirtió además que durante los primeros días de agosto de 2026 ya identificó condiciones compatibles con una ola de calor meteorológica en amplias zonas del país. En los próximos días, los promedios máximos se ubicarían entre 31 °C y 38 °C en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía.

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La advertencia no implica que las lluvias desaparezcan del territorio nacional. El Instituto precisó que todavía pueden presentarse eventos puntuales o extremos, como vientos fuertes, lluvias intensas o descensos de las temperaturas mínimas en zonas de alta montaña, aunque la tendencia general seguirá marcada por menos precipitación y más calor.

Bogotá tendrá inicio de semana seco, pero desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias ligeras, con temperaturas entre 8 °C y 21 °C - crédito Idiger
El Ideam identificó a comienzos de agosto de 2026 condiciones compatibles con una ola de calor meteorológica en amplias zonas de Colombia - crédito Idiger

La entidad señaló que septiembre será un mes de especial atención por la coincidencia de cuatro factores: temperaturas elevadas, condiciones predominantemente más secas, descenso de los niveles de los ríos y aumento de la amenaza de incendios. El escenario previsto podría afectar los niveles hídricos y generar presión sobre varias regiones.

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La reducción de caudales ya se observa en la cuenca Magdalena-Cauca, la región Caribe y sectores del Pacífico. Los pronósticos del Instituto anticipan que ese descenso podría continuar y extenderse también a la Orinoquía y la Amazonía.

Cinco departamentos de la región Andina concentran la mayor amenaza de incendios de cobertura vegetal: Cundinamarca, Tolima, Nariño, Boyacá y Antioquia.

La entidad pidió a la ciudadanía, a las autoridades territoriales, a los sectores productivos y a los organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres seguir sus canales y productos oficiales durante las próximas semanas.

De acuerdo con la actualización internacional del 13 de agosto citada por el Instituto, las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose en el océano Pacífico tropical. El organismo mantiene vigilancia sobre la incidencia de ese fenómeno en los patrones de precipitación y temperatura en buena parte del país.

La región Caribe reúne los registros más altos de calor y Valledupar podría llegar a 38 °C, mientras Cúcuta alcanzaría 37 °C y Riohacha 36 °C - crédito Wendy Peralta/Colprensa
La región Caribe reúne los registros más altos de calor y Valledupar podría llegar a 38 °C, mientras Cúcuta alcanzaría 37 °C y Riohacha 36 °C - crédito Wendy Peralta/Colprensa

El comportamiento más marcado se presenta en la región Caribe, donde el Instituto reportó condiciones cálidas en Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Manaure, Soledad y Corozal, además del área insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Valledupar podría alcanzar 38 °C, Cúcuta llegaría a 37 °C, Neiva y Riohacha a 36 °C, y Montería a 35 °C.

El Ideam explicó que la combinación de temperaturas altas y contenidos elevados de humedad favorecerá sensaciones térmicas superiores a la temperatura del aire. En varias zonas continúan alertas entre naranja y roja por calor intenso.

En el valle del Magdalena Medio y el nororiente también persisten temperaturas elevadas. En Santander aparecen registros en Barrancabermeja, Lebrija, El Palmar, Guadalupe y Zapatoca, mientras que en Norte de Santander se identificaron condiciones cálidas en Ocaña, Ábrego, Salazar y San José de Cúcuta; el mismo comportamiento se presentó en Arauca y Paz de Ariporo.

La situación también se extendió a sectores de la región Andina. El Instituto reportó registros en municipios de Antioquia, Boyacá, Caldas, Tolima y Cundinamarca, entre ellos Medellín, Rionegro, Tunja, Paipa, Anserma, Samaná, Ambalema, San Antonio, Santa Isabel, Villahermosa, Mosquera, Pasca, Soacha y Fúquene.

Las alertas por incendios subieron en la primera semana de agosto

Incendio forestal en el sector de La Lomita, entre Vetas y California, fue controlado por organismos de socorro - crédito Gestión del Riesgo de Desastres/X
Las alertas por incendios aumentaron en la primera semana de agosto y los mayores avances hacia alerta roja se registraron en Cesar, La Guajira, Bolívar, Norte de Santander y Sucre - crédito Gestión del Riesgo de Desastres/X

En lo que va corrido de agosto aumentó el número de municipios bajo alerta por incendios de la cobertura vegetal y crecieron de manera importante las alertas rojas.

Además, el Ideam confirmó que volvieron a aumentar principalmente las alertas amarillas y naranjas, mientras persistieron municipios en alerta roja.

Cesar y La Guajira registraron algunos de los incrementos más notorios hacia los niveles máximos de alerta. En Valledupar y Manaure Balcón del Cesar se observó esa evolución, mientras que Barrancas y Hatonuevo avanzaron de alerta amarilla a alerta roja.

También hubo aumentos en El Guamo, Bolívar; La Playa, Norte de Santander; Chalán, Sucre; Abriaquí, Buriticá y Giraldo, en Antioquia; Aguadas y Victoria, en Caldas; Palmar, en Santander, y Guachucal, en Nariño.

Según los modelos del Instituto, las condiciones cálidas seguirán fortaleciéndose en la región Caribe, sectores del Magdalena Medio, la Orinoquía y el sur de la Amazonía, mientras la región Andina tendrá temperaturas relativamente más moderadas por nubosidad y lluvias, aunque los valles interandinos y las zonas de menor altitud seguirán expuestos a episodios de calor durante los periodos de menor cobertura nubosa.

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