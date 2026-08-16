Bogotá tendrá cortes de agua de 24 horas en varios barrios entre el 18 y el 20 de agosto: estas serán las zonas afectadas

Bogotá tendrá cortes de agua programados entre el 18 y el 20 de agosto de 2026 por trabajos de reparación y mantenimiento en la red de distribución de la Eaab - crédito Colprensa

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Bogotá enfrentará cortes de agua programados en varios sectores entre el 18 y el 20 de agosto de 2026 debido a trabajos de reparación y mantenimiento en la red de distribución, anunció la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab).

La suspensión temporal del servicio afectará a miles de usuarios y busca prevenir daños mayores en la infraestructura hídrica, garantizar el suministro continuo a futuro y evitar emergencias asociadas a fugas o roturas en las tuberías principales.

La Eaab explicó que las intervenciones, que incluyen mantenimiento preventivo, empates de redes, cierres a terceros e instalación de accesorios, son esenciales para minimizar riesgos y asegurar la calidad del servicio en el mediano plazo. Los trabajos se realizarán en horarios de 9:00 o 10:00 de la mañana y la mayoría tendrán una duración de 24 horas, con excepción de algunos sectores donde el mantenimiento se completará en 12 horas.

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La Eaab informó que los cortes de agua incluyen mantenimiento preventivo, empates de redes, cierres a terceros e instalación de accesorios para prevenir daños en la infraestructura hídrica - crédito Alcaldía de Bogotá

Zonas y barrios afectados por localidad

Cortes del servicio de agua que se registrarán el martes 18 de agosto:

En Kennedy: El barrio Pastrana tendrá corte de agua desde las 10:00 a.m. durante 24 horas, en la zona comprendida entre la calle 43 sur y la calle 56 sur, entre la carrera 77v y la carrera 78h bis, por cierre a terceros. Los barrios Alsacia, El Vergel, Favidi, Industria La Fayette, Interindustrial, La Pampa, Monterrey, Santa Catalina, Vergel Occidental, Visión Colombia y Visión de Oriente estarán sin suministro. Sectores delimitados desde la avenida carrera 86 hasta la carrera 78, entre la calle 16c y la calle 10f, entre la avenida calle 12 y la calle 16, entre la carrera 78a y la transversal 75, por trabajos de mantenimiento preventivo.

En San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe Los barrios San Isidro, Lomas, Barcelona Sur, Cerros del Oriente, Puerto Rico, Granjas de Santa Sofía, Granjas de San Pablo, La Resurrección, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, El Playón, Guiparma y Molinos del Sur tendrán corte de agua por mantenimiento correctivo en cuatro áreas delimitadas, desde la calle 30a sur a la calle 51 sur, entre la carrera 5a y la carrera 14, con una duración de 12 horas desde las 10:00 a. m.



San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe tendrán corte de agua el 18 de agosto en barrios como San Isidro, Lomas y Molinos del Sur por mantenimiento correctivo durante 12 horas - crédito Colprensa

Cortes del servicio de agua que se registrarán el miércoles 19 de agosto:

En Chapinero: Los barrios Cabrera y El Retiro, comprendidos entre la calle 87 y la calle 81, entre la carrera 7 y la carrera 13, desde las 9:00 a. m. durante 24 horas, por empates en las redes de acueducto.

En Ciudad Bolívar: Los barrios Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja y Quiba estarán sin agua entre la calle 59 a sur y la calle 71 b sur, entre la carrera 18a y la carrera 16d, por mantenimiento preventivo.



Para Soacha, el miércoles 18 de agosto, los barrios Terreros, Bosques de Tibanica, El Oasis, El Bosque, Vipal, Malabar, San Mateo, Casa Linda, San Lucas, El Pinar, Los Nogales, La Alameda, Altos de San Mateo, San Ignacio, Mirador de San Ignacio, Las Vegas, Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, C.C. Unisur, Hierbabuena y Santa Rita estarán sin servicio entre la calle 33 y la calle 44, entre la carrera 4 y la carrera 19 este, por cierre a terceros.

El barrio Las Huertas, de la calle 4 sur a la calle 1, entre la carrera 17 y la transversal 7, también tendrá corte de agua desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.

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En Tunjuelito: Los barrios Abraham Lincon, Tunjuelito, San Carlos, San Benito, Parque El Tunal y Área Artillería, así como el colegio Inem Santiago, tendrán corte desde la carrera 7 a la carrera 24, entre la diagonal 48 sur y la avenida Boyacá, desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, por mantenimiento correctivo.

Barrios Unidos: En Los Andes, de la transversal 55 a la avenida carrera 68, entre la calle 90 y la calle 100, desde las 10:00 a.m. durante 24 horas, por instalación de hidrante.

En Suba Los barrios Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa, de la transversal 55 a la carrera 71, entre la calle 93a y la calle 116, tendrán corte por instalación de válvulas.



Soacha y Tunjuelito también registrarán cortes de agua el 19 de agosto en varios barrios y equipamientos por cierre a terceros y mantenimiento correctivo - crédito Acueducto de Bogotá

Cortes del servicio de agua que se registrarán el jueves 20 de agosto:

Tunjuelito: En el barrio Fátima, vivirá corte de agua de 9:00 a. m. a 9:00 a. m. del día siguiente, de la transversal 44 a la avenida carrera 33, entre la calle 49a sur y la calle 52g sur, por empates en las redes.

En Kennedy: Los barrios Alquería La Fragua Norte, Alquería La Fragua, Alquería La Fragua II y Tejar, de la avenida carrera 68 a la transversal 68f, entre la avenida calle 26 sur y la calle 40 sur, tendrán corte de agua de 9:00 a. m. a 9:00 a. m., por empates de redes. Los barrios María Paz, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Oriental, Chucua de La Vaca, Banderas, Llano Grande, Techo y Corabastos estarán sin agua entre la diagonal 3 y la calle 40b sur, entre la carrera 78 y la carrera 86, por empates red matriz.

En Bosa: Los barrios Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho y San Pablo Bosa, en diferentes sectores comprendidos entre la calle 63 sur y la avenida calle 75 sur, tendrán cortes por mantenimiento preventivo desde las 10:00 a. m. durante 24 horas.



La Eaab recomendó llenar el tanque de reserva, usar el agua de forma racional y consultar el cronograma oficial de cortes de agua, con carrotanques disponibles en la Acualínea 116 - crédito Colprensa

Recomendaciones para los usuarios

La Eaab recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y usar el recurso de manera racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

El servicio de carrotanques estará disponible con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, solicitándolo en la Acualínea 116.