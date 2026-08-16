De la Espriella anunció desde Buenaventura la reactivación del buque hospital Benkos Biohó

El presidente Abelardo De la Espriella anunció en Buenaventura la reactivación del buque hospital Benkos Biohó - crédito Armada de Colombia

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El domingo 16 de agosto, durante su intervención en Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el Buque Hospital Benkos Biohó retomó operaciones a desde el 14 de agosto.

El mandatario señaló que la iniciativa fue posible gracias a la gestión de la ministra de Salud, Ana María Vesga Gaviria, y el apoyo del Gobierno nacional junto al Hospital Universitario del Valle.

“Estaba parado y por cuenta de una labor muy diligente de la señora ministra de Salud, el buque empezó a operar desde el 14 y ha tenido todo el apoyo del Gobierno nacional y el apoyo del Hospital Universitario del Valle”, subrayó el presidente en su declaración.

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La reactivación de la embarcación se produce en un contexto de emergencia nacional tras el reciente terremoto que afectó a gran parte del país, dejando secuelas humanas y materiales significativas.

Balance de daños tras el terremoto

Desde la ciudad portuaria, De la Espriella presentó un nuevo balance sobre las consecuencias del sismo ocurrido el 10 de agosto. El presidente confirmó que el desastre dejó 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, además de 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas. El impacto también alcanzó infraestructuras educativas, con 2.838 centros afectados, y 66 edificios colapsados.

“Nuestra solidaridad, cariño y apoyo para los familiares de esas víctimas”, expresó el jefe de Estado, que insistió en la magnitud del drama que atraviesan miles de familias en diferentes departamentos.

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