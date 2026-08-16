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Jhon Lucumí presentó los exámenes médicos para ser oficializado como nuevo jugador de la Juventus de Italia

El defensor colombiano llegará al que puede ser el tercer equipo más importante del fútbol italiano por una cifra cercana a los 20 millones de euros

El defensor central colombiano tendrá su cuarto equipo como profesional - crédito Juventus

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Jhon Lucumí llegó este domingo a Turín para completar los exámenes médicos previos a su fichaje por la Juventus, paso final de una operación que lo vinculará hasta 2031 y que lo convertirá en nuevo refuerzo defensivo del club italiano tras el acuerdo alcanzado con Bologna.

La transferencia se cerró en 20 millones de euros netos, con 2 millones de euros adicionales en variables. El defensor colombiano, de 28 años, acudió al J Medical, el centro médico del club, para someterse a las revisiones físicas y clínicas de rigor antes de la firma.

De superar ese trámite, la oficialización de su incorporación podía producirse en el transcurso del día. El vínculo laboral contempla una duración de cinco temporadas, hasta 2031.

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La llegada de Luciano Spalletti al proyecto deportivo fue determinante en la operación. El entrenador identificó a Lucumí como una pieza necesaria para reforzar la estructura defensiva de la plantilla.

El defensor central de la selección Colombia firmará por cinco temporadas con la Juventus de Italia - crédito Juventus
El defensor central de la selección Colombia firmará por cinco temporadas con la Juventus de Italia - crédito Juventus

El colombiano había recibido ofertas de otros clubes, pero priorizó la propuesta de la Juventus. La publicación indicó que incluso presionó a la dirigencia de Bologna para facilitar su salida y cumplir su objetivo de jugar en Turín.

Las conversaciones entre las partes se extendieron durante varias semanas. El club de origen llegó a pedir 25 millones de euros por el jugador, aunque el acuerdo terminó cerrándose por una cifra cercana a las pretensiones iniciales si se cuentan las bonificaciones. De los 20 millones de euros por los que se cierre la negociación, el Deportivo Cali, cuadro formador del futbolista, recibirá el 5% por el mecanismo de solidaridad de la FIFA.

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En algún momento se evaluó incluir a Juan David Cabal dentro del negocio, pero esa alternativa fue descartada por la Juventus. A partir de ahí, la negociación encontró una vía definitiva y el defensor alistó su viaje a Italia para cumplir con los exámenes previos a la firma.

Lucumí llega a la Juventus después de sus pasos por Deportivo Cali, Genk y Bologna. El traspaso representa el salto más alto de su trayectoria profesional después de consolidarse en Italia y de ser titular con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Turín será además su nueva base en una lista corta de colombianos que vistieron la camiseta de la Juventus. El defensor sumará a Juan Guillermo Cuadrado y al propio Cabal como los únicos futbolistas del país que han integrado la plantilla de la Vecchia Signora.

El FC Barcelona descartó el fichaje del colombiano Luis Suárez

Luis Suárez fue el centrodelantero titular de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
Luis Suárez fue el centrodelantero titular de la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

El Barcelona habría descartado el fichaje de Luis Suárez porque no está dispuesto a pagar los 80 millones de euros de la cláusula de rescisión fijada por Sporting de Portugal, una condición que enfría una opción que el club catalán contemplaba si no avanzaba la operación por Julián Álvarez.

El club portugués mantiene su postura y no prevé rebajar el monto establecido en el contrato del delantero colombiano, por lo que la salida solo podría darse en las condiciones actuales.

El giro se produjo en pocos días. Luis Javier Suárez había aparecido como una alternativa para reforzar el ataque azulgrana ante las dificultades para cerrar la llegada de Álvarez desde el Atlético de Madrid, pero esa posibilidad perdió fuerza cuando quedó claro que el conjunto español no ejecutará la cláusula.

La reacción de Suárez refleja la presión que enfrenta para consolidarse como titular después del fracaso de la selección Colombia en el Mundial de 2026-crédito @SportingCP/X
Luis Suárez tiene contrato vigente con Sporting Lisboa - crédito @SportingCP/X

Suárez tiene 28 años y llegó al Sporting procedente del Almería. De acuerdo con Cadena SER, viene de una temporada destacada en Portugal: fue el máximo goleador de la liga con 28 tantos en 32 partidos.

El interés del Barcelona por el colombiano había tomado fuerza desde el viernes anterior, cuando Romano informó que el delantero estaba entre los nombres evaluados por el club si la operación por el argentino no prosperaba. No era la prioridad, pero sí formaba parte de la lista de alternativas.

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