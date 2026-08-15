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Corte Suprema deberá definir el juez que seguirá el caso por la muerte de Yulixa Toloza: cuál es la razón

El expediente contra Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales quedó en pausa, luego de que un debate por jurisdicción territorial impidiera por tercera vez la presentación del pliego, el viernes 14 de agosto

La Corte Suprema de Justicia deberá definir qué juez seguirá el proceso contra Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales por el caso de Yulixa Toloza - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Suprema de Justicia deberá definir qué juez seguirá el proceso contra Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales por el caso de Yulixa Toloza - crédito Luisa González/Reuters
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La Corte Suprema de Justicia deberá definir qué juez seguirá el proceso contra Kelvis Daniel Sequera Delgado y Jesús Alberto Hernández Morales, después de que el intento de la Fiscalía General de la Nación de presentar la acusación fracasara por tercera vez el viernes 14 de agosto, lo que dejó suspendido de forma indefinida el avance del caso por presunto favorecimiento en homicidio y manipulación de evidencia en la investigación por la muerte de Yulixa Toloza.

La audiencia se frustró cuando la defensa planteó un conflicto de competencia territorial y sostuvo que el expediente debía ser asumido por un despacho de Norte de Santander. La discusión detuvo la formalización del escrito de acusación y trasladó la definición al alto tribunal.

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Según lo expuesto en la diligencia, el caso involucra hechos ocurridos en más de un territorio: el cuerpo sin vida de la mujer fue trasladado a Apulo, en Cundinamarca, y después los implicados habrían usado el vehículo para dirigirse hacia la frontera con Norte de Santander, al parecer con la intención de salir del país, cuando la desaparición ya tenía notoriedad pública y las autoridades conocían sus identidades.

Esa secuencia fue uno de los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación y el representante de las víctimas para oponerse al traslado del proceso fuera de Bogotá. Los tres coincidieron en que la competencia territorial no podía analizarse como si se tratara de un hecho ocurrido en un solo lugar.

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El representante de la familia de Yulixa Toloza denunció una dilación del proceso en la tercera audiencia fallida por la muerte ocurrida tras una lipólisis láser en la clínica Beauty Laser de Bogotá - crédito yulixa.toloza/TikTok
El representante de la familia de Yulixa Toloza denunció una dilación del proceso en la tercera audiencia fallida por la muerte ocurrida tras una lipólisis láser en la clínica Beauty Laser de Bogotá - crédito yulixa.toloza/TikTok

El abogado de los procesados intervino justo cuando la fiscal del caso se disponía a leer la acusación. Su planteamiento fue que el proceso penal debía continuar en Norte de Santander, porque allí se habría presentado el intento de manipulación de pruebas.

El juez 30 de conocimiento respondió que los argumentos de la defensa no eran suficientes para concluir que Bogotá carecía de competencia. Aun así, resolvió remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia por existir una controversia formal entre las partes y por estar comprometidos dos distritos judiciales distintos.

“El juzgado estima que no carece de competencia territorial para asumir el conocimiento de la acusación. Sin embargo, como existe una controversia entre el señor defensor, el suscrito, la Fiscalía, el representante de víctimas y la Procuraduría, tiene que darse impulso al incidente de definición de competencias”, precisó el juez.

El juez 30 de conocimiento remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia al considerar que existe una controversia formal entre partes de dos distritos judiciales - crédito Rama Judicial
El juez 30 de conocimiento remitió el expediente a la Corte Suprema de Justicia al considerar que existe una controversia formal entre partes de dos distritos judiciales - crédito Rama Judicial

El funcionario añadió: “Es necesario que se dirima la impugnación por parte de la Corte Suprema de Justicia, al involucrar dos distritos judiciales diferentes, como son Bogotá y Norte de Santander”.

La consecuencia es que la Fiscalía no podrá avanzar con la acusación contra Sequera Delgado y Hernández Morales hasta que el alto tribunal determine qué juzgado, y en qué ciudad, debe seguir con el expediente. Los cargos que esperaba formalizar son favorecimiento en homicidio y manipulación de evidencia.

El representante de la familia denunció una dilación del proceso

La Fiscalía, la Procuraduría y el representante de las víctimas se opusieron al traslado del proceso al sostener que la competencia no puede analizarse como un hecho ocurrido en un solo lugar - crédito Rama Judicial
La Fiscalía, la Procuraduría y el representante de las víctimas se opusieron al traslado del proceso al sostener que la competencia no puede analizarse como un hecho ocurrido en un solo lugar - crédito Rama Judicial

El abogado de los familiares de Yulixa Toloza manifestó su desacuerdo con la decisión tomada en audiencia y afirmó que se estaba incurriendo en un error de procedimiento. Su intervención quedó cortada por el juez, que señaló que ya había adoptado una determinación sin recurso.

“Señoría, insisto porque, respetuosamente, considero que se está cometiendo un error de procedimiento”, dijo el apoderado de las víctimas.

El juez le respondió: “Es una decisión que no tiene ningún tipo de recurso. Ya adopté mi decisión. Estoy dando alcance a la postura unificada que tiene la Corte Suprema de Justicia desde el año 2019 de cara a las impugnaciones de competencia que se presentan entre dos distritos diferentes”.

El representante de la familia sostuvo además que la discusión sobre la competencia estaría siendo usada como una maniobra dilatoria. Esa objeción apareció en la tercera audiencia fallida en la que la Fiscalía buscó formalizar la acusación.

Yulixa Toloza murió después de someterse a una lipólisis láser en la clínica Beauty Laser, ubicada en el sur de Bogotá.

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