Psicólogo del América de Cali explicó cómo ayuda a Edson Tortolero, afectado por los terremotos en Venezuela y Colombia

Camilo Pinilla explicó que Edson Tortolero atraviesa un impacto emocional tras vivir dos terremotos en pocas semanas, primero en Venezuela y luego en Cali-crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa

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El 14 de agosto de 2026, el psicólogo del América de Cali Camilo Pinilla explicó que el venezolano Edson Tortolero atraviesa un fuerte impacto emocional después de haber vivido dos terremotos en pocas semanas, primero en su país y luego en Colombia, una situación que también condiciona la discusión sobre cuándo debe volver la competencia en una ciudad que aún seguía entre escombros y duelo.

El extremo llegó este semestre al club en préstamo desde Carabobo y ya había pasado por el doble movimiento telúrico ocurrido en Venezuela el 24 de junio de 2026. A las pocas semanas, volvió a enfrentar otro sismo, esta vez en territorio colombiano, en una de las ciudades más afectadas: Cali.

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Pinilla relató que Edson Tortolero ya estaba marcado por una experiencia previa ligada a Lucas Trejo, compañero que perdió a su familia en Venezuela-crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa

Pinilla contó en Blu Radio que Tortolero ya traía una experiencia previa que marcó su reacción frente a esta nueva emergencia. También relató que el apartamento del jugador quedó averiado y que el futbolista está buscando mudarse a una casa.

“Tuvo un primer aprendizaje a través de la neuroplasticidad, muy cerca, un compañero de él, el argentino Lucas Trejo, que perdió a su familia; él ayudó a rescatar los cuerpos. Fue un impacto muy fuerte como jugador, él venía a Cali buscando como un reiniciar, una nueva oportunidad, y a las pocas semanas ocurre esto”.

-crédito Cristian Bernardo Peña/Colprensa

Pinilla sostuvo que la respuesta psicológica no se limita a Tortolero y alcanza al resto del plantel escarlata. Explicó que, tras el temblor, quedó “encendido ese botoncito en modo de alerta y supervivencia” y que varios jugadores han intentado regular sus emociones en medio de una mezcla de alivio por seguir con vida y tristeza por la situación de otras personas.

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“Primero, somos seres humanos, al igual que todos. El punto es que nos quedó encendido ese botoncito en modo de alerta y supervivencia, algunos jugadores han venido regulando con la normalidad, obviamente, en este toque de emociones las agradables y no tan agradables, por ejemplo, dar gracias que estoy vivo, pero saber que hay gente que la está pasando mal; ese encuentro de emociones bajó mucho el ánimo”, afirmó.

El psicólogo añadió que el trabajo del club ha sido grupal y que el objetivo inmediato pasa por abrir espacios para que los futbolistas expresen lo que sintieron. También señaló que el reencuentro del plantel se produjo el 12 de agosto de 2026, luego de que el día del sismo los jugadores estuvieran en sus casas y el cuerpo técnico confirmara por WhatsApp que todos estaban bien.

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“Hay que dar tiempo, me imagino que los equipos estarán haciendo trabajo grupal, como lo estoy haciendo, una situación grupal en el grupo, de qué manera los afectó en este caso el terremoto, poder expresar lo que sintieron. Luego poner en las manos de Dios a través de la oración. Nosotros nos volvimos a encontrar el miércoles, los jugadores estaban en casa descanso el día que pasó el temblor, a través de whatsapp nos dimos cuenta de que todos estaban bien. La salud física es igual a la mental”.

El regreso del fútbol quedó atado al duelo de la ciudad

Camilo Pinilla sostuvo que el regreso del fútbol en Cali debe decidirse con las autoridades municipales y después del avance en la atención de la emergencia-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Pinilla también respondió sobre la posibilidad de retomar la normalidad competitiva y planteó que esa decisión no debe depender solo del calendario deportivo. Sostuvo que el reinicio debe resolverse junto con las autoridades municipales y después de que avance la atención de la emergencia.

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En ese punto, remarcó que en Cali todavía no se habían sacado todas las víctimas de los escombros, un hecho que, según describió, afecta al club no solo como equipo sino como parte de la ciudadanía. Por eso, aseguró que no ve un regreso temprano y que antes deberían cumplirse etapas como la recuperación de los cuerpos, la sepultura de las víctimas y varios días de duelo.

“Debe ser una decisión que se debe tomar en conjunto con las instancias municipales. En el caso de Cali todavía no se han sacado todas las víctimas de los escombros, este dilema nos tiene a nosotros mal como ciudadanos. Ahorita estamos conectados todos con la vulnerabilidad, somos seres humanos. Debe ser una decisión bien pensada, no veo el reinicio tan temprano, esperar que ya se ha dado la primera fase, que se le haya dado la sepultura a las víctimas, que se den días de duelo”.

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También se explicó la mirada del especialista sobre la dificultad de aislar mentalmente al futbolista de lo que ocurre en su entorno inmediato. Según explicó, varios jugadores del plantel le transmitieron en conversaciones individuales que no se ven jugando ni de local ni de visitante mientras la ciudad sigue atravesando la parte más dura de la emergencia.

“Es totalmente complicado, he hablado con varios jugadores del plantel, y ellos, de manera individual, no es que no estén de acuerdo, no se ven jugando de local o de visitante, porque eso también son cosas que la mente llega a proyectar. Reiniciar el juego, es como que haya un respeto con la ciudad, que se ubiquen los cuerpos que hacen falta, que se haga el duelo, después de esta parte post traumática”.

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