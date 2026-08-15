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Obras por Impuestos se perfila como vía para financiar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia: así funcionaría

La alternativa permitiría que las compañías destinen parte del gravamen sobre utilidades a ejecutar de manera directa proyectos de vivienda e infraestructura en localidades afectadas que hoy no están cubiertas por el esquema

El diagnóstico técnico de viviendas definirá cuáles requieren mejoramiento y cuáles necesitan reconstrucción total para atender a más de 44.000 familias - crédito @COL_EJERCITO/X
El diagnóstico técnico de viviendas definirá cuáles requieren mejoramiento y cuáles necesitan reconstrucción total para atender a más de 44.000 familias - crédito @COL_EJERCITO/X
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El Gobierno de Colombia analiza ampliar Obras por Impuestos para financiar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4, una alternativa con la que las empresas podrían destinar parte de su impuesto de renta a ejecutar directamente proyectos de vivienda e infraestructura en municipios hoy excluidos del esquema.

La discusión se aceleró en medio de una emergencia que, de acuerdo con la Ungrd, deja 288 fallecidos, 4.018 heridos, 202 desaparecidos y daños en 80.744 viviendas, de las cuales 12.504 quedaron destruidas.

El balance oficial también reporta afectaciones en 260 centros de salud, 2.595 instituciones educativas, 267 vías, 87 acueductos y 55 puentes vehiculares en 15 departamentos y 448 municipios.

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El plan oficial para atender a las familias damnificadas incluye subsidios de arrendamiento para hogares que perdieron su vivienda, alivios en el pago de servicios públicos, maquinaria para remover escombros y un banco de materiales para apoyar a alcaldías y gobernaciones. A partir de la próxima semana, equipos técnicos harán el diagnóstico de las viviendas para definir cuáles requieren mejoramiento y cuáles necesitan reconstrucción total.

Ese diagnóstico servirá para distribuir responsabilidades y recursos entre el Estado, el sector privado, las entidades territoriales y el sistema financiero. El programa prevé atender a más de 44.000 familias afectadas por el sismo.

El mecanismo permite pagar renta con proyectos aprobados por el Estado

Obras por Impuestos permite que empresas y personas destinen parte del impuesto de renta a proyectos aprobados por el Estado con impacto social y económico - crédito @COL_EJERCITO/X
Obras por Impuestos permite que empresas y personas destinen parte del impuesto de renta a proyectos aprobados por el Estado con impacto social y económico - crédito @COL_EJERCITO/X

Obras por Impuestos es una figura que permite a contribuyentes, personas naturales o jurídicas, cumplir parte de su obligación de renta mediante la ejecución directa de proyectos de inversión con impacto económico y social. Hoy su uso está dirigido sobre todo a municipios Zomac y territorios Pdet, por lo que una de las propuestas tras la emergencia consiste en extenderlo de forma excepcional a las localidades afectadas por el terremoto.

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La herramienta tiene base normativa en los decretos 1650 y 893 de 2017, y está reglamentada en el Decreto 1625 de 2016. La Agencia de Renovación del Territorio coordina el proceso con el Departamento Nacional de Planeación y las entidades sectoriales.

Su funcionamiento parte de una lógica simple: en lugar de entregar al fisco la totalidad del impuesto de renta, la empresa puede presentar o sumarse a un proyecto previamente estructurado, evaluado y priorizado dentro del mecanismo. Esos proyectos deben estar inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos y contar con concepto de viabilidad de la entidad nacional competente.

La figura opera bajo dos modalidades: Opción Fiducia y Opción Convenio. En ambas, los contribuyentes pueden participar de manera individual o conjunta.

Los sectores habilitados incluyen salud, educación pública, agua potable, saneamiento básico, energía, conectividad, transporte, infraestructura productiva, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo, e infraestructura cultural y deportiva. En la Opción Fiducia, el banco de proyectos se publica cada año entre el 15 de febrero y el 31 de marzo; en la Opción Convenio hay dos ventanas de postulación: del 2 al 31 de marzo y del 2 al 31 de agosto.

La Ungrd reportó 284 fallecidos, 3.977 heridos y 84.360 viviendas afectadas por el terremoto en 15 departamentos y 426 municipios - crédito @UNGRD/X
La Ungrd reportó 284 fallecidos, 3.977 heridos y 84.360 viviendas afectadas por el terremoto en 15 departamentos y 426 municipios - crédito @UNGRD/X

Según explicó Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, en entrevista en Blu Radio, el mecanismo permitiría que las compañías conviertan parte de su tributación en obras concretas en los territorios.

En vez de pagar directamente impuestos al fisco nacional, presentar proyectos o sumarse a proyectos de reconstrucción en los territorios como pago en especie de esos impuestos, con la ventaja infinita de que se aplican los recursos de una forma muchísimo más expedita y con mayor eficiencia”, dijo.

Calle agregó que, una vez aprobado el proyecto por las entidades competentes, la empresa ejecuta la obra en lugar de girar el dinero como impuesto de renta.

Como ejemplo mencionó una intervención vial en Dabeiba: la primera fase tenía un presupuesto de $18.000 millones y, según su relato, la compañía entregó cuatro kilómetros de vía antes del plazo previsto y devolvió el 50% de los recursos.

El directivo sostuvo, además, que el techo actual del mecanismo “se queda muy cortico” frente a la magnitud de la emergencia y dijo confiar en que el Gobierno lo incremente de forma significativa dentro del Fondo Milagro.

También señaló la disponibilidad técnica de su ecosistema para aportar módulos capaces de levantar casas en 45 días y estructuras de dos pisos para 10 familias en 90 días, junto con una donación de $13.000 millones en alianza con Nicky Jam.

La Federación Colombiana de Municipios propuso habilitar de manera excepcional que las empresas obligadas a declarar renta destinen hasta el 50% de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción en los municipios afectados. La iniciativa busca aplicar las reglas de Obras por Impuestos sin restringirlas a municipios Zomac o territorios Pdet, para financiar infraestructura residencial, comercial, educativa, productiva y vial.

Julián Sánchez, alcalde de Soacha y presidente de la Federación, pidió al Gobierno flexibilizar el uso de recursos territoriales, adoptar alivios tributarios y facilitar inversión pública y privada en las zonas golpeadas.

El gremio planteó además otras cinco medidas: uso extraordinario del 7% de los recursos del Sistema General de Participaciones asignados a deporte y cultura, desahorro inmediato de excedentes del Fonpet, flexibilización del Sistema General de Regalías, exoneraciones temporales del impuesto predial e ICA con compensación nacional, y excepción a los límites de gasto de funcionamiento en 2026 y 2027 para entidades con caída de ingresos por efecto del terremoto.

Si avanza la modificación normativa, Obras por Impuestos financiaría la recuperación de viviendas, vías, hospitales, escuelas, parques y servicios esenciales afectados por el terremoto - crédito @COL_EJERCITO/X
Si avanza la modificación normativa, Obras por Impuestos financiaría la recuperación de viviendas, vías, hospitales, escuelas, parques y servicios esenciales afectados por el terremoto - crédito @COL_EJERCITO/X

A esa presión se sumaron los senadores Julia Correa Nuttin y Esteban Quintero, del Centro Democrático, quienes pidieron extender de inmediato la cobertura del instrumento a todos los municipios y territorios afectados por el movimiento sísmico.

También propusieron permitir de forma excepcional que esos recursos se usen en construcción, reconstrucción y mejoramiento de vivienda de interés social en zonas rurales y urbanas.

El Ejecutivo ya incorporó esa alternativa al paquete de medidas en estudio para responder a los daños y acelerar la ejecución de proyectos. Si avanza la modificación normativa, Obras por Impuestos sería una de las herramientas para recuperar viviendas, vías, hospitales, escuelas, parques y otros servicios esenciales afectados por el terremoto.

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