Medicina Legal avanza en el reconocimiento de víctimas del terremoto: ya son 270 los cuerpos confirmados

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó 270 víctimas mortales del terremoto del 10 de agosto en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, una cifra que pone nombre propio a una tragedia cuyo balance general ya asciende a 288 muertos y 379 desaparecidos, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El reporte oficial, difundido el 15 de agosto, precisa que de los 277 cuerpos recuperados hasta ese momento, 20 corresponden a menores de edad y 254 ya fueron entregados a sus familias. El documento reúne nombre, edad, sexo y lugar de procedencia de cada persona identificada hasta las 8:00 p. m. del 14 de agosto.
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Según el registro, la dimensión humana del desastre atraviesa generaciones enteras. La víctima de menor edad es un bebé de cuatro meses identificado con las iniciales L J C L, en Santander de Quilichao, mientras que entre los fallecidos figuran adultos mayores de más de 90 años, como Isabel Castillo de Contreras, de 94, en Cali, y Alberto Gómez Agudelo, de 92, en Pereira.
Pereira y Cali concentran casos que muestran el alcance transversal de la tragedia
El listado oficial muestra que Pereira concentra el mayor número de casos detallados. Allí aparecen desde un adolescente de 10 años identificado como L S L H hasta Nubia Bonilla Álzate, de 86.
En Cali, el registro incluye a una niña de un año, identificada como S LL R, y a otros menores: S T A M, de 10 años; V G R, de siete; y M V J, de 10. El saldo infantil confirmado por Medicina Legal llega a 20 menores de edad, con al menos cinco casos en Buga y Cali de niños y niñas menores de 10 años.
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La identificación oficial también expone el peso del sismo en comunidades rurales y urbanas del eje cafetero y del suroccidente del país. Pereira y Cali aparecen como los municipios donde esa huella resulta más visible en el detalle individual de las víctimas.
De acuerdo con el seguimiento en directo de la agencia EFE, el terremoto fue de magnitud 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El último balance nacional citado por la agencia elevó a 288 la cifra de fallecidos, con 3.975 heridos, 45.523 familias afectadas y 12.828 viviendas destruidas.
La entrega de cuerpos se coordina con la Fiscalía y Palmira centraliza los casos de Cali
El proceso de entrega de los cuerpos se realiza en conjunto con la Fiscalía General de la Nación en sedes municipales. Para las víctimas de Cali, las restituciones fueron centralizadas en la Unidad Básica de Palmira.
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El Instituto, dirigido por Ariel Emilio Cortés Martínez, subrayó que la prioridad es mantener el rigor técnico y el trato digno a las familias. En el cierre del comunicado, la entidad afirmó: “El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”.
La emergencia sigue golpeando con fuerza a Pereira, una de las ciudades más afectadas. Citado por EFE, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella aseguró tras recorrer esa ciudad que la situación es “apocalíptica” y detalló que allí se han registrado 94 fallecidos, 259 heridos y 140.000 damnificados de 41.600 familias.
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Lista completa de personas identificadas por Medicina Legal
Manizales
- Fernando Alonso González — masculino, 70 años
- Catalina Arango Sandoval — femenino, 18 años
- Oscar de Jesús Henao Marín — masculino, 78 años
- Luis Alberto Duque Cortes — masculino, 42 años
- Graciela Zapata López — femenino, 72 años
Belén de Umbría
- José Yovany Agudelo Sánchez — masculino, 46 años
Cartago
- Elizabet Osorio Henao — femenino, 66 años
- Sandra Milena Molina Martínez — masculino, 31 años
- Leonor Panesso de Marin — femenino, 81 años
- Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez — masculino, 70 años
Pereira
- Lina Marcela Rodas Cuartas — femenino, 37 años
- Julián Andrés Mejía Moreno — masculino, 27 años
- Sandra Patricia Chica Montoya — femenino, 47 años
- Gilberto de Jesus Giraldo Lopez — masculino, 74 años
- Pilar Jiménez Toquica — femenino, 81 años
- Sergina Moncada Aguirre — femenino, 71 años
- Argensola del Socorro Gonzalez Gutierrez — femenino, 82 años
- Paula Andrea Franco Bustamante — femenino, 44 años
- Dargui González Guerrero — masculino, 49 años
- Angela María Acosta González — femenino, 46 años
- Juan Manuel Toro Sánchez — masculino, 30 años
- Wilson de Jesús Largo Trejos — masculino, 57 años
- Luis Fernando Ossa Hernández — masculino, 62 años
- Pedronel Diaz Diaz — masculino, 64 años
- Aracelly Daza Valencia — femenino, 61 años
- Juan Carlos Gil Ulloa — masculino, 47 años
- R D R Q — masculino, 17 años
- Derly Angelica Martínez Flórez — femenino, 25 años
- Vanessa Gómez Molina — femenino, 28 años
- Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — femenino, 38 años
- Kevin Styven Álvarez Mosquera — masculino, 30 años
- Rosa Angelica Maya Maya — femenino, 76 años
- María Mariela Granada Echeverry — femenino, 67 años
- Guillermo Orrego Flórez — masculino, 59 años
- Blanca Libia Hincapié Londoño — femenino, 82 años
- José Fernando Valencia Cañas — masculino, 51 años
- Nubredin Ortiz Londoño — masculino, 85 años
- Sorley Aracelly Villa Guevara — femenino, 64 años
- Aleida Campiño Trujillo — femenino, 63 años
- Magola Quiceno López — femenino, 71 años
- Andrea Carolina Puliche Blandon — femenino, 30 años
- Mariana Santa Gómez — femenino, 65 años
- Pablo Andrés Rivera Avirama — masculino, 26 años
- María Dalila Moncada Aguirre — femenino, 84 años
- José Fernando Granada Gutiérrez — masculino, 60 años
- Flor de María González de Arenas — femenino, 85 años
- Juan Carlos Aristizabal López — masculino, 62 años
- L S L H — femenino, 10 años
- Sigifredo Heredia Manso — masculino, 65 años
- María Leticia Hernández Rendon — femenino, 60 años
- Fanny Moncada Aguirre — femenino, 66 años
- Yaneth Ensueño Álzate Sánchez — femenino, 59 años
- Sofia Martínez Martínez — femenino, 38 años
- Floralba Londoño Pulgarín — femenino, 63 años
- Martha Lucía Gómez Grisales — femenino, 43 años
- Daniela Gutiérrez Tangarife — femenino, 30 años
- Juan José Zapata Chica — masculino, 19 años
- Jesús Emilio Castro Hincapie — masculino, 55 años
- María Valeria Arcila Roldan — femenino, 25 años
- María Elvia Ruiz de Jiménez — femenino, 69 años
- María Estrella Benitez Herrera — femenino, 69 años
- Valentina Gallego Osorio — femenino, 27 años
- Jhon Jairo Zuluaga — masculino, 53 años
- María Rosalba Morales Batero — femenino, 76 años
- Anselmo Guevara Navarro — masculino, 76 años
- Carlos Alberto Jaramillo Duque — masculino, 30 años
- Julián Arango Hernández — masculino, 62 años
- Jorge Luis Muñoz Marín — masculino, 69 años
- Jorge Luis Guevara Aguilar — masculino, 53 años
- María Catalina López Vasquez — femenino, 46 años
- Teresita Meza de López — femenino, 77 años
- Iván Felipe Morales Grajales — masculino, 21 años
- Kevin Diaz Hernández — masculino, 19 años
- Flor María Martínez de Chaux — femenino, 73 años
- María Cristina Giraldo Hernández — femenino, 83 años
- Gloria Amparo Monsalve Álvarez — femenino, 68 años
- Ceneida Ramírez Arango — femenino, 45 años
- Richard Alejandro Cardona Cañaveral — masculino, 22 años
- María Melida Toro de Sossa — femenino, 75 años
- Susana López de Guzman — femenino, 86 años
- Leidy Marcela Morales Arias — femenino, 34 años
- Alberto Gómez Agudelo — masculino, 92 años
- Ofelia Franco de Zapata — femenino, 73 años
- Luz María Hinestroza Renteria — femenino, 51 años
- Mario Ceballos Jaramillo — masculino, 70 años
- María Dolores Hoyos de Ruiz — femenino, 76 años
- Carlos Alberto Guzman López — masculino, 64 años
- Nubia Bonilla Álzate — femenino, 86 años
- Remigia Norma George — femenino, 85 años
- Arnulfo Galeano Buitrago — masculino, 83 años
- Carlos Hernán Escarria Maldonado — masculino, 44 años
- Humberto Aguirre García — masculino, 81 años
- Cinthia Silieth Ortega Serrano — femenino, 38 años
- Ana Silvia Rodríguez Daza — femenino, 70 años
- Miguel Ángel Fernández Estrada — masculino, 35 años
- Carlos Augusto Vargas Rodriguez — masculino, 65 años
- Ana Victoria Mejía Osorio — femenino, 48 años
- Luis Carlos Velasco Gutiérrez — masculino, 63 años
- José Manuel Castaño Tejada — masculino, 72 años
- Manuel Enrique Gómez Ariza — masculino, 59 años
- Jhon Alexander Motato — masculino, 40 años
- José Gregorio Aquino Ceballos — masculino, 29 años
- Rafael Antonio Aquino Ceballos — masculino, 41 años
- Irma Rodríguez Daza — femenino, 80 años
- Carlos Alberto Londoño Lozano — masculino, 64 años
- Humberto Jovanny Jiménez Ruiz — masculino, 47 años
- Miguel Ángel Vidales Cardona — masculino, 30 años
- Juan Fernando Rodríguez Álvarez — masculino, 28 años
- Juan Felipe Giraldo Cárdenas — masculino, 23 años
Armenia-Calarcá
- Daniel Gutiérrez Arias — masculino, 84 años
- Diana Marcela Duque Guzmán — femenino, 42 años
- Yessica Lorena Céspedes Rondon — femenino, 34 años
Popayán
- Carlos Ernesto Rennella Campo — masculino, 45 años
Cali
- Dey Levy Potosí Arango — masculino, 35 años
- Carlos Andrés Cortés Palacios — masculino, 45 años
- Omar Esquivel González — masculino, 48 años
- N N V C — femenino, 8 años
- Jeider Orlando Fomseca Gil — masculino, 24 años
- Angie Lizeth Perlaza Estupiñán — femenino, 25 años
- Mariano Cadena Quiñones — masculino, 43 años
- Ana Gabriela Aguirre García — femenino, 20 años
- Jaime Bonilla Victoria — masculino, 55 años
- Andrés Felipe Escobar González — masculino, 22 años
- Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez — masculino, 28 años
- Ana Lucelly Adarbe Núñez — femenino, 45 años
- María Patricia Vasquez Bautista — femenino, 68 años
- Edwin Marino Rodriguez Victoria — masculino, 56 años
- Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — femenino, 64 años
- Miriam de Jesus Wilches de Palacio — femenino, 81 años
- Laura Johanna Reyes Pinilla — femenino, 28 años
- S T A M — femenino, 10 años
- Rosa Matilde Rodriguez Calvache — femenino, 78 años
- Carlos Modesto Olivo Jiménez — masculino, 68 años
- Jhon Edwar Viedman Ceballos — masculino, 29 años
- Francisney Mambuscay Benachi — masculino, 45 años
- Gloria del Carmen Rosero Popayán — femenino, 41 años
- Sofya Saavedra Caycedo — femenino, 23 años
- Ana Beiba López — femenino, 83 años
- John Harold Caicedo Banguera — masculino, 43 años
- Mónica Lorena Mera Murillo — femenino, 40 años
- Nelly Cecilia Meneses Obando — femenino, 74 años
- Angela Julieth Muñoz Torres — femenino, 36 años
- Germán Sarria Arboleda — masculino, 66 años
- Fabio Arana Tobar — masculino, 49 años
- Ofelia Giraldo Osorio — femenino, 85 años
- Luz Dary Osorio Giraldo — femenino, 63 años
- María Idaly Salazar Piedrahita — femenino, 79 años
- Guillermo Atehortua González — masculino, 78 años
- T A B — masculino, 12 años
- Angie Giovanna Trujillo Sánchez — femenino, 37 años
- María Leidy Scarpetta Ruiz — femenino, 39 años
- Olga Borja — femenino, 87 años
- Pedro Noe Chaguendo Concha — masculino, 72 años
- David Steven Restrepo Moreno — masculino, 25 años
- Lennin Dinay Ruiz Fernández — femenino, 37 años
- Elsa Valencia Giraldo — femenino, 84 años
- María Cristina Suárez Rendón — femenino, 38 años
- S LL R — femenino, 1 año
- I S P S — masculino, 12 años
- Yamileth Rojas Riascos — femenino, 48 años
- Juan Francisco Barrios Joly — masculino, 72 años
- Juan Guillermo Mosquera — masculino, 19 años
- Karroll Paola Mora Pelaez — femenino, 45 años
- E L M — masculino, 16 años
- Julia Amelia Palta Paz — femenino, 76 años
- Juan Pablo Arango García — masculino, 24 años
- Maria Esmeralda Ordoñez de Pérez — femenino, 84 años
- Isabel Castillo de Contreras — femenino, 94 años
- Miguel Enrique Abuchar Porras — masculino, 73 años
- Patricia del Pilar Jiménez Burbano — femenino, 60 años
- Angie Isabella Castaño Melo — femenino, 20 años
- Yenci Lorena Delgado Restrepo — femenino, 22 años
- Faisuly Rojas Foronda — femenino, 50 años
- Ana Ludivia Bernal Arciniegas — femenino, 58 años
- Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon — femenino, 69 años
- Sandra Stella Duque Burgos — femenino, 57 años
- Luz Nelly Guerrero Núñez — femenino, 35 años
- A L M — femenino, 13 años
- Angelica Alzate Orozco — femenino, 42 años
- Alejandro Martínez Prado — masculino, 55 años
- Xiomara Angelica Agredo Galvez — femenino, 36 años
- Luis Emilio Contreras Castillo — masculino, 66 años
- Elsa Ortiz Prieto — femenino, 81 años
- Gloria Ines Zorrilla Gómez — femenino, 61 años
- Doris Niño Vera — femenino, 71 años
- Luz Angela Prado de Martínez — femenino, 81 años
- Jhon Fleider Gómez Grajales — masculino, 59 años
- Merzori Sánchez López — femenino, 50 años
- Helda Nubia Aristizabal Aristizabal — femenino, 58 años
- Ricardo López Arango — masculino, 75 años
- Catherin López Saldarriaga — femenino, 44 años
- V G R — femenino, 7 años
- Amparo Jaramillo Eastman — femenino, 73 años
- María del Rosario Caicedo Bravo — femenino, 19 años
- Rosalba Montañez Arias — femenino, 54 años
- Jairo Hernan Saavedra Cardona — masculino, 62 años
- Nur Zuñiga de Gallego — femenino, 70 años
- Dario Patiño Rivera — masculino, 77 años
- Juan David Cano Pabon — masculino, 31 años
- Blanca Victoria Caicedo López — femenino, 61 años
- Jorge Enrique Pinchao — masculino, 80 años
- Efren Caicedo López — masculino, 65 años
- Luz Angela Martínez Ruiz — femenino, 54 años
- Héctor Gallego Ocampo — masculino, 83 años
- María Nelsida Hincapié Martínez — femenino, 72 años
- Luz Aida Hincapié Martínez — femenino, 64 años
- María del Socorro Hincapié Martínez — femenino, 68 años
- L M F — femenino, 10 años
- Juan Felipe Ramírez García — masculino, 27 años
- Gloria Inés Jiménez Saa — femenino, 85 años
- Kevin Andrés Cadavid Duque — masculino, 33 años
- Jazmín Montoya Castaño — femenino, 34 años
- Maria Adiela Osorio de Ramírez — femenino, 76 años
- Esperanza Jiménez Saa — femenino, 90 años
- María Isabel Jiménez Escarria — femenino, 58 años
- Luis Eduardo García Vela — masculino, 59 años
- María Tulia Vera Bocanegra — femenino, 85 años
- Carlos Arturo Aponte Espinosa — masculino, 71 años
- I G A — femenino, 11 años
- Diego Alejandro García Cortés — masculino, 27 años
- Cecilia Laguna Cruz — femenino, 75 años
- Gustavo Arley López Giraldo — masculino, 50 años
- Jaime Martínez Bolaños — masculino, 62 años
- Miguel Ángel Valencia Muriel — masculino, 75 años
- Martha Rocío Rojas de Barbery — femenino, 65 años
- Alejandra Vivas Jiménez — femenino, 34 años
- Isabel Guasaquillo Chavez — femenino, 66 años
- Isabella Saavedra Caycedo — femenino, 20 años
- Rosa Esther Tello Ceballos — femenino, 66 años
- M V J — masculino, 10 años
- Nubia Esperanza Velasquez García — femenino, 57 años
Buenaventura
- Carlos Alberto Rosero Pretel — masculino, 55 años
- Mabel Cristina Carvajal Posada — femenino, 57 años
- Martha Patricia Correa Grueso — femenino, 50 años
- Washington Segura Garcés — masculino, 49 años
- Guillermina Angulo Torres — femenino, 46 años
- Arnulfo Rojas Renteria — masculino, 74 años
- José Joaquin Rodriguez Galindo — masculino, 76 años
- D D A — femenino, 16 años
- Dilia Gongora Suican — femenino, 66 años
Buga
- A R G — masculino, 8 años
- Paola Andrea Quintero Daza — femenino, 34 años
- J A M Q — masculino, 6 años
- M J L T — femenino, 6 años
- E B A — masculino, 6 años
- Jesús Alfonso González — masculino, 28 años
Sevilla
- Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz — femenino, 81 años
- Aristóbulo Muñoz Restrepo — masculino, 83 años
- Luz Meri Cartagena Hermira — femenino, 53 años
Tuluá
- José Norberto Gómez Valencia — masculino, 73 años
- Aliro Cardona Castillo — masculino, 70 años
Roldanillo
- Juan Carlos García Castañeda — masculino, 30 años
- Omaira Ramírez de Salcedo — femenino, 85 años
- Magnolia García Lugo — femenino, 57 años
- Guillermo Baldion — masculino, 78 años
- Miguel Antonio Herrera Bueno — masculino, 88 años
- María Ludivia Giraldo Rubio — femenino, 80 años
Santander de Quilichao
- L J C L — masculino, 4 meses
Quibdó
- Bibiana Buitrago Zuluaga — femenino, 36 años
- Daniela Sánchez Morales — femenino, 28 años
- Juan Antonio Galeano Restrepo — masculino, 35 años
- Juan Camilo Moreno Sánchez — masculino, 25 años
- John Ricardo Parra Blandon — masculino, 46 años
- Yonny Rocío Salas Duque — femenino, 42 años
- María Daniela Ruiz Hinestroza — femenino, 35 años
- J M V V — masculino, 5 años
- Keisy Lidsay Parra Sánchez — femenino, 19 años
- Bertha Helena Roa Ramírez — femenino, 38 años
- Horacio Antonio Mosquera Mena — masculino, 72 años
- Luis Alberto Rivas Salguero — masculino, edad no especificada en el listado
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