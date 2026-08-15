Medicina Legal avanza en el reconocimiento de víctimas del terremoto: ya son 270 los cuerpos confirmados

Medicina Legal identificó 270 víctimas mortales del terremoto del 10 de agosto, con casos registrados en municipios de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Cauca y Chocó - crédito Europa Press

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó 270 víctimas mortales del terremoto del 10 de agosto en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, una cifra que pone nombre propio a una tragedia cuyo balance general ya asciende a 288 muertos y 379 desaparecidos, de acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El reporte oficial, difundido el 15 de agosto, precisa que de los 277 cuerpos recuperados hasta ese momento, 20 corresponden a menores de edad y 254 ya fueron entregados a sus familias. El documento reúne nombre, edad, sexo y lugar de procedencia de cada persona identificada hasta las 8:00 p. m. del 14 de agosto.

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Según el registro, la dimensión humana del desastre atraviesa generaciones enteras. La víctima de menor edad es un bebé de cuatro meses identificado con las iniciales L J C L, en Santander de Quilichao, mientras que entre los fallecidos figuran adultos mayores de más de 90 años, como Isabel Castillo de Contreras, de 94, en Cali, y Alberto Gómez Agudelo, de 92, en Pereira.

Pereira y Cali concentran casos que muestran el alcance transversal de la tragedia

El listado oficial muestra que Pereira concentra el mayor número de casos detallados. Allí aparecen desde un adolescente de 10 años identificado como L S L H hasta Nubia Bonilla Álzate, de 86.

En Cali, el registro incluye a una niña de un año, identificada como S LL R, y a otros menores: S T A M, de 10 años; V G R, de siete; y M V J, de 10. El saldo infantil confirmado por Medicina Legal llega a 20 menores de edad, con al menos cinco casos en Buga y Cali de niños y niñas menores de 10 años.

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La identificación oficial también expone el peso del sismo en comunidades rurales y urbanas del eje cafetero y del suroccidente del país. Pereira y Cali aparecen como los municipios donde esa huella resulta más visible en el detalle individual de las víctimas.

Cali y Pereira concentran la mayor cantidad de víctimas identificadas en el listado oficial de Medicina Legal, con 118 y 99 casos, respectivamente - crédito Raquel Cunha/Reuters

De acuerdo con el seguimiento en directo de la agencia EFE, el terremoto fue de magnitud 7,4 y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El último balance nacional citado por la agencia elevó a 288 la cifra de fallecidos, con 3.975 heridos, 45.523 familias afectadas y 12.828 viviendas destruidas.

La entrega de cuerpos se coordina con la Fiscalía y Palmira centraliza los casos de Cali

El proceso de entrega de los cuerpos se realiza en conjunto con la Fiscalía General de la Nación en sedes municipales. Para las víctimas de Cali, las restituciones fueron centralizadas en la Unidad Básica de Palmira.

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El Instituto, dirigido por Ariel Emilio Cortés Martínez, subrayó que la prioridad es mantener el rigor técnico y el trato digno a las familias. En el cierre del comunicado, la entidad afirmó: “El Instituto continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso”.

La emergencia sigue golpeando con fuerza a Pereira, una de las ciudades más afectadas. Citado por EFE, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella aseguró tras recorrer esa ciudad que la situación es “apocalíptica” y detalló que allí se han registrado 94 fallecidos, 259 heridos y 140.000 damnificados de 41.600 familias.

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El listado incluye víctimas de todas las edades: desde un bebé de cuatro meses identificado en Santander de Quilichao hasta adultos mayores de más de 90 años - crédito Sergio Acero/Reuters

Lista completa de personas identificadas por Medicina Legal

Manizales

Fernando Alonso González — masculino, 70 años

Catalina Arango Sandoval — femenino, 18 años

Oscar de Jesús Henao Marín — masculino, 78 años

Luis Alberto Duque Cortes — masculino, 42 años

Graciela Zapata López — femenino, 72 años

Belén de Umbría

José Yovany Agudelo Sánchez — masculino, 46 años

Cartago

Elizabet Osorio Henao — femenino, 66 años

Sandra Milena Molina Martínez — masculino, 31 años

Leonor Panesso de Marin — femenino, 81 años

Luis Gonzaga Bermúdez Jiménez — masculino, 70 años

Pereira

Lina Marcela Rodas Cuartas — femenino, 37 años

Julián Andrés Mejía Moreno — masculino, 27 años

Sandra Patricia Chica Montoya — femenino, 47 años

Gilberto de Jesus Giraldo Lopez — masculino, 74 años

Pilar Jiménez Toquica — femenino, 81 años

Sergina Moncada Aguirre — femenino, 71 años

Argensola del Socorro Gonzalez Gutierrez — femenino, 82 años

Paula Andrea Franco Bustamante — femenino, 44 años

Dargui González Guerrero — masculino, 49 años

Angela María Acosta González — femenino, 46 años

Juan Manuel Toro Sánchez — masculino, 30 años

Wilson de Jesús Largo Trejos — masculino, 57 años

Luis Fernando Ossa Hernández — masculino, 62 años

Pedronel Diaz Diaz — masculino, 64 años

Aracelly Daza Valencia — femenino, 61 años

Juan Carlos Gil Ulloa — masculino, 47 años

R D R Q — masculino, 17 años

Derly Angelica Martínez Flórez — femenino, 25 años

Vanessa Gómez Molina — femenino, 28 años

Deisy Zulkerine Rodríguez Mejía — femenino, 38 años

Kevin Styven Álvarez Mosquera — masculino, 30 años

Rosa Angelica Maya Maya — femenino, 76 años

María Mariela Granada Echeverry — femenino, 67 años

Guillermo Orrego Flórez — masculino, 59 años

Blanca Libia Hincapié Londoño — femenino, 82 años

José Fernando Valencia Cañas — masculino, 51 años

Nubredin Ortiz Londoño — masculino, 85 años

Sorley Aracelly Villa Guevara — femenino, 64 años

Aleida Campiño Trujillo — femenino, 63 años

Magola Quiceno López — femenino, 71 años

Andrea Carolina Puliche Blandon — femenino, 30 años

Mariana Santa Gómez — femenino, 65 años

Pablo Andrés Rivera Avirama — masculino, 26 años

María Dalila Moncada Aguirre — femenino, 84 años

José Fernando Granada Gutiérrez — masculino, 60 años

Flor de María González de Arenas — femenino, 85 años

Juan Carlos Aristizabal López — masculino, 62 años

L S L H — femenino, 10 años

Sigifredo Heredia Manso — masculino, 65 años

María Leticia Hernández Rendon — femenino, 60 años

Fanny Moncada Aguirre — femenino, 66 años

Yaneth Ensueño Álzate Sánchez — femenino, 59 años

Sofia Martínez Martínez — femenino, 38 años

Floralba Londoño Pulgarín — femenino, 63 años

Martha Lucía Gómez Grisales — femenino, 43 años

Daniela Gutiérrez Tangarife — femenino, 30 años

Juan José Zapata Chica — masculino, 19 años

Jesús Emilio Castro Hincapie — masculino, 55 años

María Valeria Arcila Roldan — femenino, 25 años

María Elvia Ruiz de Jiménez — femenino, 69 años

María Estrella Benitez Herrera — femenino, 69 años

Valentina Gallego Osorio — femenino, 27 años

Jhon Jairo Zuluaga — masculino, 53 años

María Rosalba Morales Batero — femenino, 76 años

Anselmo Guevara Navarro — masculino, 76 años

Carlos Alberto Jaramillo Duque — masculino, 30 años

Julián Arango Hernández — masculino, 62 años

Jorge Luis Muñoz Marín — masculino, 69 años

Jorge Luis Guevara Aguilar — masculino, 53 años

María Catalina López Vasquez — femenino, 46 años

Teresita Meza de López — femenino, 77 años

Iván Felipe Morales Grajales — masculino, 21 años

Kevin Diaz Hernández — masculino, 19 años

Flor María Martínez de Chaux — femenino, 73 años

María Cristina Giraldo Hernández — femenino, 83 años

Gloria Amparo Monsalve Álvarez — femenino, 68 años

Ceneida Ramírez Arango — femenino, 45 años

Richard Alejandro Cardona Cañaveral — masculino, 22 años

María Melida Toro de Sossa — femenino, 75 años

Susana López de Guzman — femenino, 86 años

Leidy Marcela Morales Arias — femenino, 34 años

Alberto Gómez Agudelo — masculino, 92 años

Ofelia Franco de Zapata — femenino, 73 años

Luz María Hinestroza Renteria — femenino, 51 años

Mario Ceballos Jaramillo — masculino, 70 años

María Dolores Hoyos de Ruiz — femenino, 76 años

Carlos Alberto Guzman López — masculino, 64 años

Nubia Bonilla Álzate — femenino, 86 años

Remigia Norma George — femenino, 85 años

Arnulfo Galeano Buitrago — masculino, 83 años

Carlos Hernán Escarria Maldonado — masculino, 44 años

Humberto Aguirre García — masculino, 81 años

Cinthia Silieth Ortega Serrano — femenino, 38 años

Ana Silvia Rodríguez Daza — femenino, 70 años

Miguel Ángel Fernández Estrada — masculino, 35 años

Carlos Augusto Vargas Rodriguez — masculino, 65 años

Ana Victoria Mejía Osorio — femenino, 48 años

Luis Carlos Velasco Gutiérrez — masculino, 63 años

José Manuel Castaño Tejada — masculino, 72 años

Manuel Enrique Gómez Ariza — masculino, 59 años

Jhon Alexander Motato — masculino, 40 años

José Gregorio Aquino Ceballos — masculino, 29 años

Rafael Antonio Aquino Ceballos — masculino, 41 años

Irma Rodríguez Daza — femenino, 80 años

Carlos Alberto Londoño Lozano — masculino, 64 años

Humberto Jovanny Jiménez Ruiz — masculino, 47 años

Miguel Ángel Vidales Cardona — masculino, 30 años

Juan Fernando Rodríguez Álvarez — masculino, 28 años

Juan Felipe Giraldo Cárdenas — masculino, 23 años

Armenia-Calarcá

Daniel Gutiérrez Arias — masculino, 84 años

Diana Marcela Duque Guzmán — femenino, 42 años

Yessica Lorena Céspedes Rondon — femenino, 34 años

Popayán

Carlos Ernesto Rennella Campo — masculino, 45 años

Cali

Dey Levy Potosí Arango — masculino, 35 años

Carlos Andrés Cortés Palacios — masculino, 45 años

Omar Esquivel González — masculino, 48 años

N N V C — femenino, 8 años

Jeider Orlando Fomseca Gil — masculino, 24 años

Angie Lizeth Perlaza Estupiñán — femenino, 25 años

Mariano Cadena Quiñones — masculino, 43 años

Ana Gabriela Aguirre García — femenino, 20 años

Jaime Bonilla Victoria — masculino, 55 años

Andrés Felipe Escobar González — masculino, 22 años

Ángel Daniel Chaguendo Gutiérrez — masculino, 28 años

Ana Lucelly Adarbe Núñez — femenino, 45 años

María Patricia Vasquez Bautista — femenino, 68 años

Edwin Marino Rodriguez Victoria — masculino, 56 años

Miriam Del Socorro Quintero Ramírez — femenino, 64 años

Miriam de Jesus Wilches de Palacio — femenino, 81 años

Laura Johanna Reyes Pinilla — femenino, 28 años

S T A M — femenino, 10 años

Rosa Matilde Rodriguez Calvache — femenino, 78 años

Carlos Modesto Olivo Jiménez — masculino, 68 años

Jhon Edwar Viedman Ceballos — masculino, 29 años

Francisney Mambuscay Benachi — masculino, 45 años

Gloria del Carmen Rosero Popayán — femenino, 41 años

Sofya Saavedra Caycedo — femenino, 23 años

Ana Beiba López — femenino, 83 años

John Harold Caicedo Banguera — masculino, 43 años

Mónica Lorena Mera Murillo — femenino, 40 años

Nelly Cecilia Meneses Obando — femenino, 74 años

Angela Julieth Muñoz Torres — femenino, 36 años

Germán Sarria Arboleda — masculino, 66 años

Fabio Arana Tobar — masculino, 49 años

Ofelia Giraldo Osorio — femenino, 85 años

Luz Dary Osorio Giraldo — femenino, 63 años

María Idaly Salazar Piedrahita — femenino, 79 años

Guillermo Atehortua González — masculino, 78 años

T A B — masculino, 12 años

Angie Giovanna Trujillo Sánchez — femenino, 37 años

María Leidy Scarpetta Ruiz — femenino, 39 años

Olga Borja — femenino, 87 años

Pedro Noe Chaguendo Concha — masculino, 72 años

David Steven Restrepo Moreno — masculino, 25 años

Lennin Dinay Ruiz Fernández — femenino, 37 años

Elsa Valencia Giraldo — femenino, 84 años

María Cristina Suárez Rendón — femenino, 38 años

S LL R — femenino, 1 año

I S P S — masculino, 12 años

Yamileth Rojas Riascos — femenino, 48 años

Juan Francisco Barrios Joly — masculino, 72 años

Juan Guillermo Mosquera — masculino, 19 años

Karroll Paola Mora Pelaez — femenino, 45 años

E L M — masculino, 16 años

Julia Amelia Palta Paz — femenino, 76 años

Juan Pablo Arango García — masculino, 24 años

Maria Esmeralda Ordoñez de Pérez — femenino, 84 años

Isabel Castillo de Contreras — femenino, 94 años

Miguel Enrique Abuchar Porras — masculino, 73 años

Patricia del Pilar Jiménez Burbano — femenino, 60 años

Angie Isabella Castaño Melo — femenino, 20 años

Yenci Lorena Delgado Restrepo — femenino, 22 años

Faisuly Rojas Foronda — femenino, 50 años

Ana Ludivia Bernal Arciniegas — femenino, 58 años

Luz Elsa Dalila Cediel de Bahamon — femenino, 69 años

Sandra Stella Duque Burgos — femenino, 57 años

Luz Nelly Guerrero Núñez — femenino, 35 años

A L M — femenino, 13 años

Angelica Alzate Orozco — femenino, 42 años

Alejandro Martínez Prado — masculino, 55 años

Xiomara Angelica Agredo Galvez — femenino, 36 años

Luis Emilio Contreras Castillo — masculino, 66 años

Elsa Ortiz Prieto — femenino, 81 años

Gloria Ines Zorrilla Gómez — femenino, 61 años

Doris Niño Vera — femenino, 71 años

Luz Angela Prado de Martínez — femenino, 81 años

Jhon Fleider Gómez Grajales — masculino, 59 años

Merzori Sánchez López — femenino, 50 años

Helda Nubia Aristizabal Aristizabal — femenino, 58 años

Ricardo López Arango — masculino, 75 años

Catherin López Saldarriaga — femenino, 44 años

V G R — femenino, 7 años

Amparo Jaramillo Eastman — femenino, 73 años

María del Rosario Caicedo Bravo — femenino, 19 años

Rosalba Montañez Arias — femenino, 54 años

Jairo Hernan Saavedra Cardona — masculino, 62 años

Nur Zuñiga de Gallego — femenino, 70 años

Dario Patiño Rivera — masculino, 77 años

Juan David Cano Pabon — masculino, 31 años

Blanca Victoria Caicedo López — femenino, 61 años

Jorge Enrique Pinchao — masculino, 80 años

Efren Caicedo López — masculino, 65 años

Luz Angela Martínez Ruiz — femenino, 54 años

Héctor Gallego Ocampo — masculino, 83 años

María Nelsida Hincapié Martínez — femenino, 72 años

Luz Aida Hincapié Martínez — femenino, 64 años

María del Socorro Hincapié Martínez — femenino, 68 años

L M F — femenino, 10 años

Juan Felipe Ramírez García — masculino, 27 años

Gloria Inés Jiménez Saa — femenino, 85 años

Kevin Andrés Cadavid Duque — masculino, 33 años

Jazmín Montoya Castaño — femenino, 34 años

Maria Adiela Osorio de Ramírez — femenino, 76 años

Esperanza Jiménez Saa — femenino, 90 años

María Isabel Jiménez Escarria — femenino, 58 años

Luis Eduardo García Vela — masculino, 59 años

María Tulia Vera Bocanegra — femenino, 85 años

Carlos Arturo Aponte Espinosa — masculino, 71 años

I G A — femenino, 11 años

Diego Alejandro García Cortés — masculino, 27 años

Cecilia Laguna Cruz — femenino, 75 años

Gustavo Arley López Giraldo — masculino, 50 años

Jaime Martínez Bolaños — masculino, 62 años

Miguel Ángel Valencia Muriel — masculino, 75 años

Martha Rocío Rojas de Barbery — femenino, 65 años

Alejandra Vivas Jiménez — femenino, 34 años

Isabel Guasaquillo Chavez — femenino, 66 años

Isabella Saavedra Caycedo — femenino, 20 años

Rosa Esther Tello Ceballos — femenino, 66 años

M V J — masculino, 10 años

Nubia Esperanza Velasquez García — femenino, 57 años

Buenaventura

Carlos Alberto Rosero Pretel — masculino, 55 años

Mabel Cristina Carvajal Posada — femenino, 57 años

Martha Patricia Correa Grueso — femenino, 50 años

Washington Segura Garcés — masculino, 49 años

Guillermina Angulo Torres — femenino, 46 años

Arnulfo Rojas Renteria — masculino, 74 años

José Joaquin Rodriguez Galindo — masculino, 76 años

D D A — femenino, 16 años

Dilia Gongora Suican — femenino, 66 años

Buga

A R G — masculino, 8 años

Paola Andrea Quintero Daza — femenino, 34 años

J A M Q — masculino, 6 años

M J L T — femenino, 6 años

E B A — masculino, 6 años

Jesús Alfonso González — masculino, 28 años

Sevilla

Maria Edilma Gutiérrez de Muñoz — femenino, 81 años

Aristóbulo Muñoz Restrepo — masculino, 83 años

Luz Meri Cartagena Hermira — femenino, 53 años

Tuluá

José Norberto Gómez Valencia — masculino, 73 años

Aliro Cardona Castillo — masculino, 70 años

Roldanillo

Juan Carlos García Castañeda — masculino, 30 años

Omaira Ramírez de Salcedo — femenino, 85 años

Magnolia García Lugo — femenino, 57 años

Guillermo Baldion — masculino, 78 años

Miguel Antonio Herrera Bueno — masculino, 88 años

María Ludivia Giraldo Rubio — femenino, 80 años

Santander de Quilichao

L J C L — masculino, 4 meses

Quibdó

Bibiana Buitrago Zuluaga — femenino, 36 años

Daniela Sánchez Morales — femenino, 28 años

Juan Antonio Galeano Restrepo — masculino, 35 años

Juan Camilo Moreno Sánchez — masculino, 25 años

John Ricardo Parra Blandon — masculino, 46 años

Yonny Rocío Salas Duque — femenino, 42 años

María Daniela Ruiz Hinestroza — femenino, 35 años

J M V V — masculino, 5 años

Keisy Lidsay Parra Sánchez — femenino, 19 años

Bertha Helena Roa Ramírez — femenino, 38 años

Horacio Antonio Mosquera Mena — masculino, 72 años

Luis Alberto Rivas Salguero — masculino, edad no especificada en el listado