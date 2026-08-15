Derechos de televisión del fútbol colombiano: la Dimayor definió la fecha para discutir las ofertas

La Dimayor negociará un nuevo contrato para los derechos de transmisión de televisión, cuyo vínculo actual termina en diciembre de 2026 - crédito Millonarios FC

Guardar

Mientras la Dimayor busca la manera de que el fútbol colombiano no tenga más afectaciones, por cuenta del terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter que se presentó el lunes 10 de agosto de 2026, los partidos fueron aplazados hasta el miércoles 19 del mismo mes.

Uno de los puntos a discutir es la negociación de los derechos de televisión, que durante 2026 fue noticia por la cantidad de dinero que se manejaría: una cifra superior a los USD 60 millones, y con ofertantes que se presentaron ante la entidad con sus propuestas.

Por eso, el presidente de la Dimayor dio a conocer la fecha en la que se definirán las empresas cuyas propuestas serán analizadas por los 36 clubes profesionales, junto con el canal licenciatario, para elegir la adecuada y definir todo antes del final del contrato actual, el 31 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

La fecha límite para las ofertas por los derechos

Luego de la carta de los ocho clubes más ganadores del fútbol colombiano, a mediados de julio, en la que pidieron una nueva distribución de las ganancias, la Dimayor aceleró las negociaciones para definir a los ofertantes, el dinero que proponen y quiénes serán elegidos.

El presidente de la entidad, Carlos Mario Zuluaga, en charla con Caracol Radio, confirmó que “el martes (18 de agosto) hay una reunión de seis compromisarios que se determinaron en la Asamblea, por los diferentes grupos y los diferentes intereses que existen en esa distribución”.

El presidente Carlos Mario Zuluaga empezará a discutir las ofertas entre agosto y septiembre de 2026 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El directivo añadió que “esperamos se pongan de acuerdo porque tenemos próximamente una Asamblea, donde tenemos que entrar ya a definir qué oferta de las que nos llegaron para los derechos de televisión se presenta al canal licenciatario y es importante que, antes de conocer el valor de esa oferta, pues haya un acuerdo de distribución entre los clubes”.

PUBLICIDAD

Zuluaga también espera que, durante la asamblea extraordinaria, se tengan buenas noticias para elegir a la empresa o entidades que transmitirán el fútbol colombiano desde 2027: “Creemos que ese es un punto que ya está en manos de los presidentes y muy seguramente llegarán a un acuerdo”.

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.

Uno de esos proponentes es el canal deportivo Win Sports, el dueño actual y en exclusiva de los derechos de televisión, cuyo contrato le permite enviar la primera oferta a la Dimayor, para que la discuta y confirme si es la ideal o no supera a los demás competidores.

“Son varias ofertas”

De otro lado, el presidente Carlos Mario Zuluaga afirmó que el 30 de septiembre será el último día para analizar, discutir y elegir al nuevo o nuevos canales de televisión para el fútbol colombiano, los cuales también entrarán en discusión con Win Sports como licenciatario.

PUBLICIDAD

“Por ahora tenemos algunos puntos que están dentro de un tema de confidencialidad, que es el tema de las ofertas y los valores, pero sí son varias ofertas. La fecha límite es el último día de septiembre, en el cual nos sentaremos oportunamente con el canal”, añadió.

Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA

De otro lado, Zuluaga no confirmó si una de las ofertas supera los 80 millones de dólares, como mencionó el periodista César Augusto Londoño en la entrevista: “La verdad que puede ser cierto o no, lo que conozco está muy cercano, pero no son datos exactos”.

Por lo pronto, se espera que la Dimayor logre el mejor acuerdo de los clubes y cambie la distribución de las ganancias por los derechos de televisión, pues tanto para los conjuntos “clase A” como para el resto, se trata de una distribución desigual para afrontar un torneo profesional, sea primera o segunda división.

PUBLICIDAD