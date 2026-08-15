Leonardo Collazos, amigo cercano a Eva Ferrer, habló sobre las ‘jugaditas’ para tramitar millonarios negocios a cambio de saldar una deuda personal - crédito Icbf

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Leonardo Collazos, amigo cercano a Eva Ferrer y excontratista de Ecopetrol habló sobre las supuestas gestiones para impulsar proyectos ante entidades del Gobierno de Gustavo Petro.

Collazos aseguró en entrevista con Semana que Ferrer, exconsejera presidencial, lo hostigó para que tramitara negocios y proyectos ante entidades públicas a cambio de saldar una deuda personal originada en un préstamo de $160.000.000. También dijo que la vio mover dinero en efectivo durante la posesión presidencial, además de guardar dólares y euros en una caja en su casa.

El exasesor contó que su relación con Ferrer comenzó cuando trabajaba en la campaña presidencial de Petro en 2022. Después pasó al equipo del evento de transmisión de mando presidencial, donde se acercó a ella.

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Según su relato, la cercanía se mantuvo hasta que, por una dificultad económica y una oportunidad de inversión, le pidió el préstamo. Collazos afirmó que Ferrer retiró una parte del dinero del banco y completó el monto con casi US40.000 en efectivo.

Collazos sostuvo que, después de ese préstamo, empezaron las exigencias para que usara sus contactos y moviera proyectos ante entidades públicas. “Durante el día podía recibir tres, cuatro o cinco llamadas. Me decía que, si lo hacía, saldaba la deuda: ‘Déjame eso y estamos al día’”.

El libro que buscó apoyo en Ecopetrol

El excontratista de Ecopetrol señaló que la exconsejera presidencial le exigía que usara sus contactos y moviera proyectos ante entidades públicas - crédito Procuraduría General de la Nación

Conforme a las declaraciones de Leonardo Collazos, la principal presión giró alrededor de Colombia, más allá de la memoria, un libro del fotógrafo Mauricio Vélez que Ferrer quería financiar para entregarlo como obsequio en Naciones Unidas. Afirmó que ella buscó respaldo en varias entidades del Gobierno Petro y que, cuando él llegó a Ecopetrol, intentó usar esa posición para abrirle camino al proyecto.

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“Todo el tiempo me pedía que hablara con Ricardo Roa (entonces presidente de la petrolera) para sacar adelante ese proyecto”, dijo Collazos. En chats, Ferrer insistía en el avance de esa gestión y vinculaba el asunto con la deuda: “Si hablas de mí y te saca lo del proyecto… estás al día, ¿no?”.

La insistencia también incluyó otros canales, sostuvo el excontratista. “¿Y te dijo que ayudaba a empujar? Yo le pedí a Xavier Vendrell. Pero no me ha dicho nada”, escribió Ferrer en otro mensaje.

Collazos agregó que la exconsejera presidencial aseguró en una nota de voz que tenía respaldo de “el jefe”, una expresión que él interpretó como una alusión a Gustavo Petro. En ese audio, ella dijo: “El jefe me dijo que pasara por ahí por Eco para que lo patrocinaran” y luego añadió que solo le iban a dar $600.000.000 de lo que había pedido.

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Otros negocios que, según Collazos, intentó mover Ferrer

Eva Ferrer le pidió tramitar ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la venta al Estado de unos predios de un empresario que le había prestado sus oficinas - crédito Colprensa

El relato de Collazos no se limitó al libro. También aseguró que Eva Ferrer le pidió tramitar ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la venta al Estado de unos predios de un empresario que le había prestado sus oficinas.

“Me empezó a solicitar el trámite”, afirmó. Según su versión, Ferrer esperaba recibir entre 5% y 10% de esa operación, que al final no avanzó porque los terrenos no estaban en una zona priorizada.

El hombre de confianza de Eva además habló de un negocio de hospedajes para la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU (COP16) en Cali, Valle del Cauca, destinado a entidades y delegaciones estatales. “Ellos veían asegurado ese cupo de alojamiento. El margen de utilidad estaba sobre el 200%”, relató, aunque dijo que tampoco se concretó.

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Collazos, además, mencionó un intento de vender un libro sobre la vida de Verónica Alcocer a una editorial. Ese negocio se cayó, según él, porque Ferrer consideró insuficiente la oferta económica.

Los relatos sobre efectivo, dólares y euros

Leonardo Collazos aseguró que vio a Ferrer mover efectivo durante la posesión presidencial - crédito Luisa González/Reuters

Leonardo Collazos aseguró que vio a Ferrer mover efectivo durante la posesión presidencial. Según su relato, para una ceremonia pagada con recursos públicos ella llevaba dinero en el bolso, “siempre en un sobre”, y en una ocasión hizo un pago a Mauricio Vélez.

“En alguna ocasión vi que le hizo un pago, una buena suma, a Mauricio Vélez. Si se requería para algo, ella siempre contaba con efectivo”, sostuvo. Añadió que ese manejo de dinero no era aislado y que también observó divisas guardadas en su casa.

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“Siempre conservaba la plata en una caja. Siempre en dólares y en euros. Vi fajos”, dijo Collazos.

La deuda y el quiebre de la relación

Cuando la financiación del libro no salió adelante, el cobro de la deuda se volvió más hostil, dijo Collazos en el mismo diálogo. Afirmó que Ferrer fue hasta la Clínica Colombia, donde su padre estaba hospitalizado, y que allí volvió a exigirle el dinero.

“Fue con el pretexto de saber cómo estaba mi papá, pero cuando fuimos a tomar un café, me preguntó: ‘¿Cómo están los temas? Necesito mi plata’”, relató. De hecho, aseguró que, tras la muerte de su padre, ella volvió a tocar el asunto: “Tres días después me preguntó qué herencia me había dejado”.

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Collazos dijo que abonó $75.000.000 por anticipado y que además expresó por escrito su intención de pagar con nuevos plazos, pero que Ferrer rechazó ese acuerdo e imputó todo el dinero a intereses. En su versión, con los cobros acumulados la obligación supera hoy los $350.000.000.

Las denuncias del exasesor reúnen señalamientos sobre presuntas gestiones ante entidades estatales, cobros ligados a una deuda privada y manejo de efectivo en un entorno cercano al poder. El alcance de esas actuaciones deberá ser establecido por las autoridades.