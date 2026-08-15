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Pareja de Juan Felipe Giraldo compartió emotivo mensaje, tras el hallazgo de su cuerpo: “Por siempre”

Natalia Patiño, madre del niño de 2 años fruto de la relación, se iba a casar con Juan Felipe el domingo 16 de agosto de 2026. Dos días antes encontraron al joven de 24 años, que estaba desaparecido desde el lunes 10 de agosto, cuando se reportó el sismo de 7,4 que deja un saldo de 294 fallecidos y 3.935 heridos

Natalia se iba a casar con Juan Felipe en Bogotá el domingo 16 de agosto de 2026 - crédito @nash_p29/IG

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Luego de más de 84 horas de trabajo continuo, y en medio de las tareas de búsqueda y rescate de cuerpos y sobrevivientes por el terremoto en Colombia de 7,4 (a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026), en Pereira (Risaralda), una de las ciudades capitales más afectadas por la catástrofe, la tarde del viernes 14 de agosto se acabó la ilusión de encontrar con vida a Juan Felipe Giraldo, el joven oriundo del municipio de El Santuario (Antioquia), y que había viajado desde Bogotá con el fin de adelantar compromisos de trabajo. Era comerciante.

Ese mismo viernes, y horas antes de confirmarse la recuperación del cuerpo entre los escombros del Hotel Dibeni, donde Juan Felipe estaba hospedado en la habitación 201 al momento del sismo, Hernán Giraldo –padre del joven de 24 años que viajó desde Antioquia a Pereira para colaborar a los voluntarios y brigadistas especializados– le envió un mensaje de apoyo y brindó detalles de lo que sería la boda que se iba a celebrar el domingo 16 de agosto: su hijo y su pareja Natalia Patiño, con quien tienen un hijo de 2 años.

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Sin embargo, con el paso de las horas, la misma tarde del viernes 14 de agosto, Natalia difundió dos historias (stories) a través de su cuenta de Instagram en las que compartió dos fotos y un video acompañado del mensaje: “Por siempre y para siempre mi cora, fuiste el amor más completo que tuve. Te amo para siempre”.

Mientras que la grabación fue un recuerdo que Natalia hizo junto a Juan Felipe una tarde, donde quedó plasmado entre besos y caricias cómo ella espera recordarlo: su gran amor.

Este fue el mensaje que compartió Natalia Patiño en redes sociales la tarde del viernes 14 de agosto de 2026, luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo de su pareja Juan Felipe Giraldo, en medio de las labores de búsqueda de cuerpos en Pereira por el terremoto de 7.4 que afectó varias ciudades de Colombia la mañana del lunes 10 de agosto - crédito @nash_p29/IG
Este fue el mensaje que compartió Natalia Patiño en redes sociales la tarde del viernes 14 de agosto de 2026, luego de confirmarse el hallazgo del cuerpo de su pareja Juan Felipe Giraldo, en medio de las labores de búsqueda de cuerpos en Pereira por el terremoto de 7.4 que afectó varias ciudades de Colombia la mañana del lunes 10 de agosto - crédito @nash_p29/IG

Don Hernán nunca perdió la ilusión: la boda se mantuvo en firme hasta el último momento

La historia de Juan Felipe Giraldo se ha convertido en uno de los rostros más conmovedores de la emergencia que vive Pereira.

El joven había llegado desde Bogotá por motivos laborales como vendedor de monturas y gafas. Horas después, el sismo transformó la ciudad y dejó decenas de desaparecidos, entre ellos Juan Felipe.

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Desde el momento en que se confirmó la desaparición, Hernán Giraldo, padre del joven, viajó desde Antioquia a la capital de Risaralda para sumarse a las labores de búsqueda. Este hombre permaneció día y noche permanece junto a los equipos de rescate, observando cada avance y atento a cualquier señal que permita ubicar a su hijo bajo los escombros del hotel colapsado.

“Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza (...) estoy seguro de que mi hijo está vivo”, expresó Hernán Giraldo en un video difundido en redes sociales entre el jueves 13 y el viernes 14 de agosto.

Declaraciones de Hernán Giraldo, padre de Juan Felipe Giraldo, que sigue desaparecido en Pereira luego del sismo del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito @diego_reportero/IG

La convicción de que Juan Felipe seguía con vida para don Hernán resultó más fuerte que la incertidumbre. El joven tenía previsto casarse con su prometida, Natalia Patiño el domingo 16 de agosto.

La pareja, que reside en Bogotá y tiene un hijo de dos años, esperaba celebrar su unión rodeada de sus seres queridos, pero la boda se mantuvo en suspenso hasta que la tarde del viernes se confirmó el hallazgo.

Natalia permaneció en la capital colombiana, en comunicación constante con los equipos de rescate y con la familia de Juan Felipe, con la esperanza del reencuentro.

“Hay vida, hay pequeñas señales de vida, y si hay vida hay esperanza”, afirmó don Hernán, que en un mensaje directo a su hijo, añadió: “Hijo, te amo, el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”.

Juan Felipe y Natalia se iban a casar el domingo 16 de agosto de 2026 - crédito @nash_p29/IG
Juan Felipe y Natalia se iban a casar el domingo 16 de agosto de 2026 - crédito @nash_p29/IG

El caso de Juan Felipe Giraldo es solo uno entre los cientos que conforman el balance nacional de la tragedia: 294 personas fallecidas, 3.935 heridos y 320 personas desaparecidas, según el más reciente reporte con corte a las 6:30 a. m. del sábado 14 de agosto por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Más de 145.000 personas se han visto afectadas en diferentes regiones del país, mientras ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños.

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