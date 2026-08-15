Hay fecha para la asamblea de la Dimayor sobre el futuro de la Liga BetPlay y la Copa Colombia: estas son las propuestas

La Liga BetPlay y la Copa Colombia sufrirían cambios en el segundo semestre de 2026, para que puedan terminar en el año - crédito Dimayor / Colprensa

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El fútbol colombiano está a punto de pasar por una serie de cambios por cuenta del terremoto de 7,4 grados que se vivió en la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en Chocó, y dejó cerca de 300 muertos y cientos de familias damnificadas en el Pacífico y el Eje Cafetero.

Se conoció la fecha para la asamblea de la Dimayor sobre la Liga BetPlay y la Copa Colombia, las cuales serían sometidas a modificaciones de última hora por la cantidad de partidos aplazados tras el sismo, que dejó detenidos los campeonatos profesionales hasta el miércoles 19 de agosto.

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La División Mayor espera que el fútbol colombiano se reanude de manera normal y anunció la programación de los primeros encuentros por el Torneo Finalización, así como los encuentros de la última fecha de la Liga Femenina, los cuales definirán a la última clasificada a los cuadrangulares.

Se viene la asamblea extraordinaria

La Dimayor debió aplazar tres veces el reinicio del fútbol colombiano, no solo por el terremoto, sino por la presión de los jugadores, entrenadores, aficionados y distintos sectores que no consideraban conveniente que se continuara con los campeonatos en medio de la tragedia.

Debido a eso, la División Mayor le confirmó a Infobae Colombia que citó a asamblea extraordinaria el miércoles 19 de agosto, el mismo día de la reanudación de la Liga BetPlay, en la que se tratarán las propuestas para modificar ese certamen y la Copa Colombia para que sean lo más cortas posibles en el segundo semestre.

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La Liga BetPlay y la Copa Colombia serán modificadas para que se terminen en 2026, debido al calendario apretado por el terremoto del 10 de agosto - crédito Colprensa

Según el periodista Felipe Sierra, la primera propuesta es que la liga reemplace los cuadrangulares semifinales por una ronda de playoffs, tal como en el semestre anterior, para abrir más espacio a fechas para los encuentros aplazados y el campeonato acabe, por tarde, el 22 de diciembre.

Con respecto a la Copa Colombia, la idea ahora sería que las próximas fases de octavos y cuartos sean a un solo partido, con localía a sortearse por la Dimayor, para que se puedan definir los clasificados en menor tiempo, mientras que las semifinales y final sí se mantendrían bajo llaves de ida y vuelta.

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Este es el cuadro de las finales de la Copa Colombia, en la que falta un partido de la primera fase para completar los 16 clasificados a octavos de final - crédito Dimayor

Finalmente, el periodista Alexis Rodríguez añadió que en la asamblea también se elegirían a los dos miembros para el comité disciplinario, pues en la anterior reunión no se llegó a un acuerdo porque solo había dos candidatos y el mínimo son tres, según los estatutos.

Nueva programación

Con el objetivo de que el fútbol colombiano se reanude el miércoles 19 de agosto, la Dimayor dio a conocer la programación de los primeros encuentros para ese día, que serán tres de los aplazados de las jornadas dos y cuatro, con dos encuentros en Medellín y Cúcuta.

Después de eso, la Dimayor anunció los horarios de las fechas seis, siete y ocho, que cubrirán lo que resta del mes, pero con algunas novedades, como dos encuentros sin programarse porque Deportes Tolima y Santa Fe tienen sus respectivos juegos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en agosto.

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Así quedó la programación de las fechas seis, siete y ocho de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Cabe recordar que América de Cali ahora jugará en el estadio El Campín, mientras reparan el Pascual Guerrero tras el terremoto, y ese primer partido será el miércoles 26 de agosto, cuando reciba al Junior de Barranquilla por la séptima fecha de la Liga BetPlay y con casa llena.

Finalmente, la Liga Femenina se definirá el 20 de agosto a las 3:00 p. m., con cuatro juegos para acabar la jornada 16 y conocer a la última clasificada a los cuadrangulares, que por ahora es el Independiente Medellín con 19 puntos, le siguen Orsomarso con las mismas unidades y Fortaleza con 16.

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