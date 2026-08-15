Nadadora de 19 años sobrevivió cuatro horas bajo los escombros en Manizales: “Solo tenía la voz”

Ana Sofía Manios sobrevivió durante cuatro horas bajo los escombros del edificio Plaza Santo Domingo, en Manizales, tras el terremoto de magnitud 7,4 - créduto Reuters y Ana Sofía Manios/Instagram

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Ana Sofía Manios, nadadora de 19 años, se convirtió en una de las sobrevivientes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes. La deportista quedó atrapada durante cuatro horas bajo los escombros del edificio Plaza Santo Domingo, en Manizales, y fue rescatada con vida gracias a la búsqueda de los organismos de emergencia y a la insistencia de sus compañeros del club Oro de Manizales.

La joven, oriunda del Tolima y estudiante de Nutrición y Dietética en la Universidad Católica, se encontraba en su vivienda preparándose para asistir a una práctica deportiva programada para las 8:00 a. m. Vivía en un quinto piso cuando comenzó el movimiento y, en cuestión de segundos, la estructura empezó a colapsar.

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“Lo último que recuerdo es que vi cómo el edificio se fue hacia adelante y yo me fui con él”, relató para una entrevista con Caracol Radio.

Manios cayó boca abajo y quedó atrapada entre los restos. Un colchón terminó sobre su cuerpo, mientras los escombros cubrieron su pierna derecha y parte de su espalda. Sus brazos conservaron algo de movilidad y una piedra quedó muy cerca de su cabeza. A pesar de las condiciones en las que se encontraba, no perdió el conocimiento.

La deportista explicó que no tuvo una percepción clara del paso del tiempo. Aunque permaneció cuatro horas bajo los escombros, sentía que había pasado aproximadamente una hora.

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Durante ese periodo escuchó ambulancias, vehículos y gritos en el exterior. Incluso aseguró que llegó a sentir a personas caminando sobre los restos que la cubrían: “No podía moverme, en ese momento solo tenía mi voz”.

Así quedó Manizales tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, dejando edificios colapsados, víctimas mortales y miles de damnificados - crédito Juan F. Henao / Colprensa

Ante la imposibilidad de moverse, comenzó a gritar para intentar llamar la atención de los rescatistas.

“En muchas ocasiones, yo trataba de gritar porque era mi única herramienta en ese momento”, contó.

Mantener la calma fue otro de los factores que, según Manios, le permitieron resistir. La nadadora considera que su experiencia en el deporte de alto rendimiento fue fundamental para controlar el miedo y la presión.

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“Mi deporte me ha enseñado a mantener la calma. Uno mantiene la presión siempre en los entrenamientos, en las competencias”, explicó.

Sus compañeros ayudaron a localizarla

Ana Sofía Manios, nadadora de 19 años, fue rescatada con vida tras permanecer cuatro horas atrapada bajo los escombros en Manizales - crédito Ana Sofía Manios/Instagram

El rescate de Ana Sofía también estuvo marcado por la reacción de sus compañeros del club Oro de Manizales. Después del terremoto, el entrenador pidió a los integrantes del equipo que reportaran si estaban bien. Todos respondieron, excepto ella.

Sus compañeros se desplazaron hasta el edificio y comenzaron a buscarla. Una de las deportistas sabía que Manios no tenía clases ese día, por lo que concluyeron que podía seguir dentro del inmueble.

Cuando los bomberos consideraban que ya no había personas por localizar, los integrantes del club insistieron en que Ana Sofía podía estar entre los escombros y pidieron que continuaran la búsqueda.

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Finalmente, una bombera logró escucharla después de pedir silencio en la zona. Ese momento permitió ubicarla y comenzar el operativo para sacarla con vida.

Después del rescate, sus primeras preguntas estuvieron relacionadas con el tiempo que había permanecido atrapada y con su familia. Sus familiares viven en Ibagué y tardaron nueve horas en llegar a Manizales debido a los cierres y problemas de movilidad generados por la emergencia.

Actualmente, la joven permanece en la casa de una compañera del mismo club, junto con su familia, quienes la han ayudado con alimentación, estadía y curaciones.

La deportista, integrante del club Oro de Manizales, asegura que su formación en el alto rendimiento la ayudó a mantener la calma mientras esperaba ser localizada por los rescatistas - crédito Ana Sofía manios/Instagram

Sin embargo, Manios perdió todas sus pertenencias y ahora necesita apoyo para regresar a la natación con aletas de alto rendimiento.

“Me tocó empezar de cero, yo absolutamente tuve pérdida de todo. Entonces necesito más que todo para mi deporte”, afirmó.

La deportista también acudió al censo para acceder a las ayudas destinadas a los damnificados, pero todavía espera saber si será incluida en el registro. Mientras reconstruye su vida, tiene claro que la experiencia cambió su manera de ver el tiempo.

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“Uno nunca sabe qué puede ocurrir”, dijo. Por eso, ahora busca disfrutar cada momento junto a sus seres queridos y aprovechar la nueva oportunidad que recibió después de sobrevivir cuatro horas bajo los escombros.