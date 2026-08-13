Nuevo video reveló el daño en la Catedral de Manizales por el terremoto: autoridades y empresas trabajan en su restauración

Estado del segundo piso de la Catedral Basílica de Manizales tras el terremoto. En un video se muestran diferentes espacios afectados, incluyendo balcones y áreas con vistas a la arquitectura del edificio, evidenciando el impacto físico en la edificación - crédito Arquidiócesis de Manizales / Instagram

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La divulgación de nuevas imágenes de la Catedral Basílica de Manizales mostró por primera vez cómo quedó el segundo piso del templo tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 y dejó ver con mayor claridad la magnitud de los daños en el interior.

La Arquidiócesis de Manizales difundió el material el 12 de agosto de 2026, dos días después del terremoto que afectó a la ciudad y que dejó un panorama de desolación.

Las imágenes del segundo piso de la catedral muestran el estado interno del templo después del fuerte movimiento de tierra, un registro que permite dimensionar las afectaciones en uno de los principales símbolos religiosos y patrimoniales de la capital de Caldas.

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El material se grabó después de que se difundieran imágenes del terremoto, en las que ya se apreciaban daños dentro de la catedral. La nueva secuencia amplía ese panorama desde otra zona del edificio.

Así se ve la Catedral tras el fuerte terremoto que azotó al país - crédito @LuismLopezA / X

Qué daños sufrió la Catedral de Manizales

Los reportes sobre la estructura indican un daño principal en una de las torres laterales que quedó inclinada sobre la fachada de la nave central del templo. Del mismo modo, se mencionaron grietas en los muros y desprendimientos de material ornamental.

La emergencia además provocó el desprendimiento de la cruz monumental, que cayó en la Plaza de Bolívar. Después del sismo, las autoridades acordonaron el perímetro y suspendieron el acceso al templo mientras avanzan las evaluaciones técnicas.

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La respuesta oficial ante el valor patrimonial del templo

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella anunció que el Ministerio de Cultura hará lo que haga falta para recuperar la catedral. Durante su visita del martes al departamento de Caldas, expresó su dolor por “el daño que sufrió la Catedral de Manizales, que es, de verdad, un ícono para Colombia”.

Más adelante, dijo que dio “instrucciones precisas a la ministra de las Culturas, la doctora Paola Holguín, para que se haga lo que sea menester a fin de que podamos recuperar esa bella obra arquitectónica”. También sostuvo que el templo es un referente para Manizales y para todo el país.

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Y es que la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales fue declarada monumento nacional en 1984 y reconocida como bien de interés cultural. El edificio fue inaugurado en 1939 y tiene 106 metros de altura.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó la ciudad de Manizales tras la tragedia y estas fueron sus declaraciones - crédito Arquidiócesis de Manizales / Instagram

Los apoyos anunciados para la reconstrucción

A la respuesta oficial se sumaron anuncios de empresas para aportar materiales a la reconstrucción. Acerías PazdelRío informó que donará el 100% del acero necesario para reparar la catedral, mientras otro pasaje del material señala que Paz del Río aportará el hierro para reconstruir la torre.

Del mismo modo, se informó que el Grupo Argos aportará el cemento requerido para la obra. Juan Esteban Calle, presidente de la compañía, afirmó: “Vemos la reconstrucción de la Catedral de Manizales como un símbolo de esperanza en la tarea que tenemos todos para ayudar a reconstruir el país, después de este dolor que está atravesando. Este es un primer paso en un paquete de ayudas más integral que estaremos anunciando pronto desde la Fundación Grupo Argos”.

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Las publicaciones de la ciudadanía demuestran la magnitud de la tragedia - crédito @JaviPekerman / X

Por su parte, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas se encargará de canalizar las donaciones anunciadas para el templo. El alcance definitivo de la intervención dependerá de las evaluaciones técnicas sobre la estructura.

Las nuevas imágenes que compartió la Arquidiócesis de Manizales del segundo piso volvieron a exponer el impacto del terremoto en uno de los edificios más icónicos de Manizales. Entre las reacciones de los internautas al nuevo video se encuentran algunas como: “Qué dolor! Pero los MANIZALEÑOS y todos los colombianos, volverán a levantarla y a levantarse con más fortaleza. México está con ustedes!” y “Somos verracos, echados pa’ lante, todos vamos a salir adelante con el favor de Dios Padre”.

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