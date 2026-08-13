Clubes colombianos podrían enfrentar a Lionel Messi en Copa Libertadores: este sería el plan de la Conmebol

Lionel Messi se vería con los clubes colombianos en la Copa Libertadores 2027, según un posible plan de la Conmebol para el torneo - crédito Colprensa

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Mientras se disputan los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, con Deportes Tolima como el único representante colombiano, la Conmebol ya estaría planeando la competencia de la edición 2027, bajo el nuevo contrato de televisión y con algunos clubes ya clasificados.

Se conoció que el Inter Miami de Lionel Messi enfrentaría a los cafeteros como parte de un proyecto que la Confederación Sudamericana de Fútbol y la Concacaf llevan a cabo. Sería una sorpresa para el continente, pues por primera vez el astro argentino jugaría el torneo más importante de América.

Por lo pronto, queda por saber el pronunciamiento de la Conmebol respecto de cómo serán las competencias del próximo año. También se maneja la propuesta de cambiar el formato de la Copa Sudamericana, pero por ahora no existe una iniciativa formal en la entidad.

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Así sería el plan de la Libertadores con Inter Miami

Desde hace años que la Conmebol quiere el regreso de los conjuntos de México y Estados Unidos a las competencias sudamericanas, pues la última vez fue en la edición 2016 de la Libertadores, ya que en el año siguiente se cambió el formato a un sistema anual y no hubo espacio para su participación por los conflictos con la Copa de Campeones.

Según el medio Espn América, citado por medios como El Colombiano, la Confederación Sudamericana de Fútbol invitaría al Inter Miami para la Copa Libertadores 2027, con el objetivo de abrir el retorno de los mexicanos y norteamericanos en el corto plazo, de manera gradual.

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Habría planes para que el Inter Miami juegue la Copa Libertadores 2027 como invitado de la Conmebol, como parte del proceso del regreso de la Concacaf al certamen - crédito @MrOFFSIDER/X

Directivos de la entidad estarían en conversaciones con el cuadro norteamericano para llegar a un acuerdo de cómo sería esa participación, pues dependerá de un cambio en el formato de juego para definir si arrancará en alguna de las fases previas o en la ronda de grupos, aunque hasta ahora no se tiene confirmación por parte de la confederación.

Existe la opción de que Lionel Messi se mida con las escuadras colombianas, pues la Liga BetPlay tiene cuatro cupos, uno ya le pertenece al Junior de Barranquilla como campeón del primer semestre, el resto es para el ganador del otro torneo y los dos primeros por reclasificación.

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Lionel Messi jugaría la Copa Libertadores por primera vez en su carrera y con 39 años - crédito Colprensa

De hecho, Inter Miami jugó con Atlético Nacional el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot, en un amistoso que terminó 2-1 a favor de los nortamericanos, y fue una antesala de cómo serían esos encuentros con el cuadro de Messi, en caso de confirmarse su entrada a la Libertadores.

Regresarían los duelos con mexicanos

Entre 1998 y 2016, la Confederación Sudamericana de Fútbol invitó a clubes mexicanos a sus competencias continentales, además de escuadras de Estados Unidos y Costa Rica en certámenes como la Copa Merconorte, con el objetivo de darle mayor nivel a sus torneos.

En ese tiempo, se vio a conjuntos como el Guadalajra, Tigres y Cruz Azul llegar a finales de la Libertadores en las ediciones del 2001, 2010 y 2015, además de que Pachuca fue el único que consiguió un título de la Conmebol, que fue la Copa Sudamericana 2006 sobre Colo Colo.

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El 22 de abril de 2015 fue la última vez que un club colombiano se enfrentó a un representante de la Concacaf, cuando Santa Fe superó 3-1 a Atlas de México en El Campín por Copa Libertadores - crédito Colprensa

Con respecto a los colombianos, la última vez que se dio un partido en el continente fue el 22 de abril de 2015, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando Santa Fe superó a Atlas de México por 3-1 en El Campín, donde consolidó su clasificación a los octavos de final.

Desde entonces, pasaron 11 años y, para la edición 2027, se revive esa idea de ver a clubes colombianos contra representantes de la Concacaf en la Libertadores, ahora con el Inter Miami como el primer rival por confirmar.