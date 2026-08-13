Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Infraestructura escolar, entre las más afectadas tras el sismo del 10 de agosto: Fecode advirtió daños ocultos en colegios de varias regiones

La federación pidió revisiones técnicas urgentes antes de volver a clases, mientras persiste la falta de un informe completo sobre sedes rurales y municipios apartados con posibles afectaciones severas

La infraestructura educativa de Colombia sufrió daños graves tras el sismo, con afectaciones en colegios de Quibdó, Manizales, Pereira, Cali, Armenia y otras regiones - crédito Fecode/X

Guardar

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 ha dejado un saldo devastador, con 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos hasta las 7:00 p. m. del 12 de agosto, además de severos daños en viviendas, hospitales, zonas comunes y, de manera crítica, en la infraestructura educativa de diversas regiones del país.

Los reportes iniciales señalan que 257 estructuras colapsaron, distribuidas en ciudades como Pereira (75), Manizales (57), Cali (56), Quibdó (20) y Armenia (69), según datos de Asocapitales. El impacto en los colegios ha sido especialmente grave en zonas como Quibdó, donde 13 edificios educativos presentan afectaciones, y en Manizales, con cuatro colegios públicos en estado crítico y 16 privados reportando daños.

PUBLICIDAD

La situación no se limita a las capitales departamentales, ya que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha dado a conocer una extensa lista de instituciones de educación básica, secundaria y media seriamente afectadas en todo el territorio nacional, lo que evidencia la magnitud del reto que enfrenta la comunidad educativa.

Fecode reportó instituciones educativas afectadas en Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Buenaventura, lo que amplió el alcance de la emergencia escolar - crédito Fecode/X
Fecode reportó instituciones educativas afectadas en Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Buenaventura, lo que amplió el alcance de la emergencia escolar - crédito Fecode/X

Daños estructurales en instituciones educativas

Entre las instituciones con daños confirmados por Fecode se encuentran:

  • Institución Educativa La Inmaculada de Versalles (Valle del Cauca)
  • Institución Educativa Jesús María Ormaza (Pereira)
  • Institución Educativa Luis Eduardo Calvo Cano (IMET)
  • Institución Educativa San José (Circasia, Quindío), así como el Instituto Montenegro (Montenegro, Quindío) y la Institución Educativa San Nicolás (Pereira).
  • También figuran la Institución Educativa Santa Marta (El Águila, Valle del Cauca), la Institución Educativa Pascual de Andagoya (Buenaventura), la Educativa José Félix Restrepo (Restrepo, Valle del Cauca) y la Institución Educativa El Palmar (Dagua, Valle del Cauca), entre otras.

En Armenia, el Instituto Técnico Industrial (ITI) y la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro se suman a la lista de colegios afectados, mientras que en Cali resultó dañada la sede Eduardo Riascos Grueso del colegio Álvaro Echeverry Perea. La diversidad y dispersión de los planteles afectados reflejan la complejidad del panorama y la urgencia de realizar una verificación exhaustiva antes de considerar el retorno a las aulas.

PUBLICIDAD

Fecode advirtió que, aunque algunas infraestructuras puedan permanecer en pie, muchas presentan daños severos no evidentes a simple vista, por lo que se requiere una verificación técnica urgente. La organización sindical expresó: “Es preocupante que muchas infraestructuras educativas pueden haber quedado en pie, pero seriamente afectadas. Se requiere verificación urgente de las condiciones antes de un retorno a aulas”.

Institución Perpetuo Socorro sede de la Institución Educativa Magdalena Ortega, municipio de la unión Valle del Cauca - crédito Fecode/X

Incertidumbre y solidaridad en la comunidad educativa

Ante la falta de un reporte oficial completo sobre el estado de las escuelas rurales y en municipios más apartados, especialmente en departamentos como Caldas y Chocó, la incertidumbre persiste para miles de familias, docentes y estudiantes.

Fecode, en un comunicado reciente, reiteró su solidaridad con la sociedad colombiana y, en particular, con las comunidades educativas afectadas. La federación anunció la creación de un fondo de solidaridad destinado a apoyar a los maestros de sindicatos afiliados que resultaron perjudicados por el sismo y solicitó a sus filiales realizar un censo de docentes afectados para canalizar la ayuda de manera efectiva.

La convocatoria de Fecode incluye la solicitud de donaciones en especie o en efectivo por parte de sindicatos no afectados, promoviendo la fraternidad y la unidad en el sector educativo en medio de la emergencia. El registro de docentes afectados se centralizará mediante el correo electrónico de la Secretaría General, con un plazo de diez días para enviar los datos necesarios.

La falta de un reporte oficial completo sobre escuelas rurales y municipios apartados de Caldas y Chocó mantiene la incertidumbre entre familias, docentes y estudiantes - crédito Fecode/X
La falta de un reporte oficial completo sobre escuelas rurales y municipios apartados de Caldas y Chocó mantiene la incertidumbre entre familias, docentes y estudiantes - crédito Fecode/X

Respuesta institucional y recursos para la recuperación

En respuesta a la crisis, la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales, anunció la articulación con la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que ofreció redireccionar 48 millones de dólares del Programa de Espacios Educativos para atender las afectaciones en infraestructuras escolares.

Según Morales, estos recursos permitirán el despliegue inmediato de equipos técnicos en el territorio y el inicio de la estructuración de proyectos para la recuperación de los colegios afectados.

Rodrigo, representante de la CAF en Colombia, señaló que la entidad brindará asistencia técnica y recursos no reembolsables para agilizar la respuesta en terreno. El enfoque, según indicó, estará en la atención prioritaria de la emergencia y en la planificación de la reconstrucción de las instituciones educativas, en línea con los lineamientos del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La ministra Viviane Morales anunció apoyo con la CAF para desplegar equipos en terreno y estructurar proyectos de reconstrucción en planteles afectados de varias ciudades y zonas alejadas - crédito Ministerio de Educación

El sismo del 10 de agosto provocó daños masivos en colegios de varias regiones de Colombia, con instituciones educativas colapsadas o seriamente afectadas en ciudades como Manizales, Pereira, Cali, Armenia, Quibdó y Buenaventura, así como en zonas rurales y municipios apartados.

El Ministerio de Educación, junto a la CAF, anunció la destinación de 48 millones de dólares y la implementación de equipos técnicos para iniciar el proceso de recuperación de la infraestructura escolar, mientras Fecode y la comunidad educativa promueven la solidaridad y la verificación urgente de las condiciones de seguridad antes del retorno a clases.

Hasta la publicación de esta noticia, no existe un plan detallado del Ministerio de Educación respecto a la continuidad de las clases ni estrategias claras para garantizar el acceso a la formación de los niños y jóvenes afectados por el terremoto. La comunidad educativa permanece a la espera de nuevas directrices oficiales sobre el restablecimiento académico en las zonas impactadas.

Temas Relacionados

Sismos en ColombiaFecodeEscuelasTerremotosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desde el Congreso proponen IVA en cero y peajes gratis para reconstruir zonas afectadas por el terremoto

La iniciativa fue presentada al Gobierno e incluye alivios para los materiales de construcción, recursos adicionales en el presupuesto y medidas para facilitar el traslado de ayudas humanitarias

Desde el Congreso proponen IVA en cero y peajes gratis para reconstruir zonas afectadas por el terremoto

Daniel Briceño urge limitar la salida de Gustavo Petro de Colombia tras el fin de su mandato: “No puede irse y dejar todo botado”

El representante a la Cámara argumentó que el expresidente debe permanecer en Colombia al menos tres meses para garantizar la transición gubernamental

Daniel Briceño urge limitar la salida de Gustavo Petro de Colombia tras el fin de su mandato: “No puede irse y dejar todo botado”

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

El estadio Atanasio Girardot de la ciudad fue el lugar de práctica para el equipo paisa, esa que significó el regreso del volante de la selección Colombia al equipo de sus amores

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

Carlos Eduardo Sepúlveda es el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación en el Gobierno De la Espriella: esta es su hoja de vida

El elegido por el jefe de Estado ya tiene experiencia en la entidad, pues fue coordinador territorial durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2014-2018, con miras al segundo mandato de Juan Manuel Santos

Carlos Eduardo Sepúlveda es el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación en el Gobierno De la Espriella: esta es su hoja de vida

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó se reportan 13 fallecidos, 182 heridos y 0 desaparecidos; hay 265 muertos en el país

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó se reportan 13 fallecidos, 182 heridos y 0 desaparecidos; hay 265 muertos en el país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

Deportes

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín

Gustavo Puerta entró en el radar del Benfica: el Racing Santander fijó un precio para dejarlo salir

Clubes colombianos podrían enfrentar a Lionel Messi en Copa Libertadores: este sería el plan de la Conmebol

Luis Díaz puso a disposición su fundación para recaudar donaciones destinadas a las víctimas del terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia provocaría el aplazamiento de la Liga BetPlay 2026: un equipo hizo la solicitud