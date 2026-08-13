Infraestructura escolar, entre las más afectadas tras el sismo del 10 de agosto: Fecode advirtió daños ocultos en colegios de varias regiones

La infraestructura educativa de Colombia sufrió daños graves tras el sismo, con afectaciones en colegios de Quibdó, Manizales, Pereira, Cali, Armenia y otras regiones - crédito Fecode/X

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El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 ha dejado un saldo devastador, con 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos hasta las 7:00 p. m. del 12 de agosto, además de severos daños en viviendas, hospitales, zonas comunes y, de manera crítica, en la infraestructura educativa de diversas regiones del país.

Los reportes iniciales señalan que 257 estructuras colapsaron, distribuidas en ciudades como Pereira (75), Manizales (57), Cali (56), Quibdó (20) y Armenia (69), según datos de Asocapitales. El impacto en los colegios ha sido especialmente grave en zonas como Quibdó, donde 13 edificios educativos presentan afectaciones, y en Manizales, con cuatro colegios públicos en estado crítico y 16 privados reportando daños.

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La situación no se limita a las capitales departamentales, ya que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha dado a conocer una extensa lista de instituciones de educación básica, secundaria y media seriamente afectadas en todo el territorio nacional, lo que evidencia la magnitud del reto que enfrenta la comunidad educativa.

Fecode reportó instituciones educativas afectadas en Valle del Cauca, Quindío, Risaralda y Buenaventura, lo que amplió el alcance de la emergencia escolar - crédito Fecode/X

Daños estructurales en instituciones educativas

Entre las instituciones con daños confirmados por Fecode se encuentran:

Institución Educativa La Inmaculada de Versalles (Valle del Cauca)

Institución Educativa Jesús María Ormaza (Pereira)

Institución Educativa Luis Eduardo Calvo Cano (IMET)

Institución Educativa San José (Circasia, Quindío), así como el Instituto Montenegro (Montenegro, Quindío) y la Institución Educativa San Nicolás (Pereira).

También figuran la Institución Educativa Santa Marta (El Águila, Valle del Cauca), la Institución Educativa Pascual de Andagoya (Buenaventura), la Educativa José Félix Restrepo (Restrepo, Valle del Cauca) y la Institución Educativa El Palmar (Dagua, Valle del Cauca), entre otras.

En Armenia, el Instituto Técnico Industrial (ITI) y la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro se suman a la lista de colegios afectados, mientras que en Cali resultó dañada la sede Eduardo Riascos Grueso del colegio Álvaro Echeverry Perea. La diversidad y dispersión de los planteles afectados reflejan la complejidad del panorama y la urgencia de realizar una verificación exhaustiva antes de considerar el retorno a las aulas.

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Fecode advirtió que, aunque algunas infraestructuras puedan permanecer en pie, muchas presentan daños severos no evidentes a simple vista, por lo que se requiere una verificación técnica urgente. La organización sindical expresó: “Es preocupante que muchas infraestructuras educativas pueden haber quedado en pie, pero seriamente afectadas. Se requiere verificación urgente de las condiciones antes de un retorno a aulas”.

Incertidumbre y solidaridad en la comunidad educativa

Ante la falta de un reporte oficial completo sobre el estado de las escuelas rurales y en municipios más apartados, especialmente en departamentos como Caldas y Chocó, la incertidumbre persiste para miles de familias, docentes y estudiantes.

Fecode, en un comunicado reciente, reiteró su solidaridad con la sociedad colombiana y, en particular, con las comunidades educativas afectadas. La federación anunció la creación de un fondo de solidaridad destinado a apoyar a los maestros de sindicatos afiliados que resultaron perjudicados por el sismo y solicitó a sus filiales realizar un censo de docentes afectados para canalizar la ayuda de manera efectiva.

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La convocatoria de Fecode incluye la solicitud de donaciones en especie o en efectivo por parte de sindicatos no afectados, promoviendo la fraternidad y la unidad en el sector educativo en medio de la emergencia. El registro de docentes afectados se centralizará mediante el correo electrónico de la Secretaría General, con un plazo de diez días para enviar los datos necesarios.

La falta de un reporte oficial completo sobre escuelas rurales y municipios apartados de Caldas y Chocó mantiene la incertidumbre entre familias, docentes y estudiantes - crédito Fecode/X

Respuesta institucional y recursos para la recuperación

En respuesta a la crisis, la ministra de Educación Nacional, Viviane Morales, anunció la articulación con la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que ofreció redireccionar 48 millones de dólares del Programa de Espacios Educativos para atender las afectaciones en infraestructuras escolares.

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Según Morales, estos recursos permitirán el despliegue inmediato de equipos técnicos en el territorio y el inicio de la estructuración de proyectos para la recuperación de los colegios afectados.

Rodrigo, representante de la CAF en Colombia, señaló que la entidad brindará asistencia técnica y recursos no reembolsables para agilizar la respuesta en terreno. El enfoque, según indicó, estará en la atención prioritaria de la emergencia y en la planificación de la reconstrucción de las instituciones educativas, en línea con los lineamientos del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La ministra Viviane Morales anunció apoyo con la CAF para desplegar equipos en terreno y estructurar proyectos de reconstrucción en planteles afectados de varias ciudades y zonas alejadas - crédito Ministerio de Educación

El sismo del 10 de agosto provocó daños masivos en colegios de varias regiones de Colombia, con instituciones educativas colapsadas o seriamente afectadas en ciudades como Manizales, Pereira, Cali, Armenia, Quibdó y Buenaventura, así como en zonas rurales y municipios apartados.

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El Ministerio de Educación, junto a la CAF, anunció la destinación de 48 millones de dólares y la implementación de equipos técnicos para iniciar el proceso de recuperación de la infraestructura escolar, mientras Fecode y la comunidad educativa promueven la solidaridad y la verificación urgente de las condiciones de seguridad antes del retorno a clases.

Hasta la publicación de esta noticia, no existe un plan detallado del Ministerio de Educación respecto a la continuidad de las clases ni estrategias claras para garantizar el acceso a la formación de los niños y jóvenes afectados por el terremoto. La comunidad educativa permanece a la espera de nuevas directrices oficiales sobre el restablecimiento académico en las zonas impactadas.

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