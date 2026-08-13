Luis Díaz puso a disposición su fundación para recaudar donaciones destinadas a las víctimas del terremoto en Colombia

Luis Diaz, a través de su fundación, se une a la cruzada humanitaria por las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Luis Díaz

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Colombia continúa atendiendo las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto de 2026 y que dejó una emergencia concentrada en varias ciudades y en el departamento del Chocó, donde fue el epicentro.

De acuerdo con Asocapitales, en Chocó se reportan nueve personas fallecidas, 119 heridas y cuatro desaparecidas. Además, 1.198 viviendas presentan averías y otras 48 colapsaron. La infraestructura afectada incluye 20 estructuras, entre ellas cinco edificios municipales, 13 educativos y dos de salud.

La emergencia también se extendió a diferentes capitales del país. Al corte de las 6:00 p.m. de este miércoles 12 de agosto, cinco de las 32 capitales se encontraban en alerta roja: Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia. El balance reportado registra 172 fallecidos en estas ciudades, 1.875 personas heridas, 279 desaparecidas y 257 estructuras colapsadas. Pereira concentra 83 fallecidos, Cali 74, Quibdó nueve y Manizales seis. En cuanto a los heridos, Cali registra 1.121, Pereira 279, Armenia 174, Manizales 182 y Quibdó 119.

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En medio de esta situación, el futbolista colombiano Luis Díaz anunció una iniciativa para contribuir con las comunidades afectadas. El jugador puso a disposición su fundación para recaudar donaciones y coordinar el envío de ayudas hacia las zonas que más las necesitan.

Colombia vive crucial fase de 'ventana de vida' para rescatar personas tras el terremoto. Una rescatista del Ejercito de Colombia da indicaciones a un grupo de voluntarios que realiza labores de búsqueda en edificaciones destruidas por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, este miércoles en Pereira (Colombia) - crédito Carlos Ortega/EFE

¿Cómo ayudará Luis Díaz para enfrentar las consecuencias del terremoto en Colombia?

“Como todos saben, estamos pasando días muy difíciles y, más que nunca, tenemos que estar unidos. Una emergencia puede cambiarlo todo, pero también puede recordarnos algo: cuando un colombiano necesita ayuda, todos respondemos”, manifestó Díaz en un video publicado en sus redes sociales.

El futbolista destacó que la solidaridad no depende del lugar en el que se encuentre cada persona y llamó a los colombianos a contribuir con lo que esté a su alcance. “No importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar. Al final, todos llevamos la misma camiseta de Colombia”, afirmó.

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La iniciativa también cuenta con el respaldo de LATAM, compañía que, según explicó Díaz, se sumó para facilitar el traslado de las donaciones hacia los territorios afectados. “La idea es que podamos sumar entre todos y llevar estas ayudas a las zonas que realmente lo necesitan”, señaló.

Luis Díaz colocó a disposición su fundación para donar ayudas a las víctimas del terremoto en Colombia - crédito EFE

Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, explicó que el proceso de recolección ya comenzó y precisó que Barranquilla será uno de los puntos habilitados para recibir las donaciones. La convocatoria está dirigida a personas, empresas, clubes deportivos, patrocinadores y marcas que quieran participar.

El punto aliado estará ubicado en el Hotel Dann Carlton Barranquilla, donde los ciudadanos podrán entregar sus aportes. Ponce insistió en que no existe una cantidad mínima para colaborar y que cualquier contribución puede ser útil dentro de la emergencia.

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“No importa si es mucho o poco, cada ayuda suma. Cuando todos ponemos un granito de arena podemos ayudar”, afirmó. Además, reveló que ya comenzaron a contactar a clubes en los que Luis Díaz ha jugado, patrocinadores y otras organizaciones para ampliar el alcance de la campaña.

Este es el logo de la Fundación Luis Díaz, que el jugador ha puesto a disposición para ayudar a las víctimas del terremoto en Colombia - crédito FLD

Las ayudas de Luis Díaz irán destinadas al Chocó

El periodista Felipe Sierra precisó posteriormente, a través de sus redes sociales, que las ayudas gestionadas mediante esta iniciativa estarán destinadas especialmente al departamento del Chocó, una de las regiones más golpeadas por el terremoto.

La situación en esa zona explica la prioridad de la campaña. Además de las víctimas mortales y los heridos, decenas de familias han sufrido daños en sus viviendas y diferentes instalaciones esenciales presentan afectaciones. La emergencia ha obligado a concentrar esfuerzos en la atención de las comunidades que requieren alimentos, elementos médicos y asistencia.

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En el ámbito de la infraestructura aérea, la Aeronáutica Civil informó que tres aeropuertos —Pereira, Cartago y Popayán— mantenían operación restringida, mientras que las terminales de Manizales, Quibdó, Armenia, Cali y Buenaventura retornaron a sus operaciones.