Bruce Mac Master respaldó la declaratoria de emergencia económica que hará el Gobierno: “No teníamos forma de predecirlo”

Desde el Palacio de San Carlos, el presidente anunció la declaratoria de emergencia económica para hacer frente a la devastación causada por un reciente terremoto - crédito suministrado a Infobae Colombia

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De acuerdo con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), actualizados y reportados en una rueda de prensa por el presidente Abelardo de la Espriella, la cifra de fallecidos por el terremoto de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto de 2026, ascendió a 265. Además, hubo 496 personas desaparecidas, 3.494 heridos y 53.816 ciudadanos afectados.

Ante la magnitud de la emergencia, el primer mandatario informó que declarará emergencia económica para poder responder de manera pronta y adecuada a la situación, garantizando una atención efectiva a las víctimas del sismo que se registró en San José del Palmar, Chocó, y que afectó a otros departamentos del país.

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“Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde (...). Esta crisis que ha generado esta tragedia o este fenómeno natural tiene un impacto absolutamente terrible para nuestro país y nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal”, precisó el jefe de Estado en declaraciones públicas.

El Gobierno de De la Espriella aseguró que es necesaria la declaratoria de emergencia debido a la gravedad de la tragedia y a la crisis fiscal - crédito Luisa González/Reuters

De acuerdo con su explicación, la crisis fiscal actual es la más compleja de toda la historia del país, debido a que se tiene el más alto nivel de endeudamiento y hay “estrechez total” de los recursos de tesorería. Adicionalmente, el Presupuesto General de la Nación (PGN) está “absolutamente desfinanciado”.

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Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), dio a conocer su postura con respecto a la decisión del Gobierno nacional de decretar emergencia económica. En diálogo con Caracol Radio, indicó que la medida se ajusta completamente a las necesidades actuales de la población y de la Nación.

“Sin duda alguna, se trata de una decisión consecuente con la realidad. Efectivamente, estamos en una emergencia. Efectivamente, la emergencia requiere de una cantidad de recursos y requiere de atención especial del Estado”, precisó el líder gremial al medio de comunicación citado.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, aseguró que la declaratoria de emergencia se justifica en el hecho de que la catástrofe no se podía predecir - crédito @ANDI_Colombia/X

Adicionalmente, explicó que la emergencia económica cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para que sea declarada. Uno de ellos es que la declaratoria debe basarse en hechos sobrevinientes que perturben o amenacen con perturbar el orden económico, social o ecológico, o que constituyan una grave calamidad pública.

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“Se nos presentó esta catástrofe, el Gobierno no tenía ni siquiera forma de saberlo, no teníamos forma de predecirlo y necesitamos las herramientas para poder realmente atenderla, que es justamente la motivación por la cual se generan las emergencias, en este caso de la emergencia económica”, detalló Bruce Mac Master al informativo.

Los objetivos de la declaratoria de emergencia del Gobierno

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, la declaratoria de emergencia económica que se expedirá incluirá medidas de reactivación económica que estimulen la inversión. De igual manera, contemplará acciones para reducir los obstáculos existentes que frenan el desarrollo de proyectos y la generación de empleo en las zonas que resultaron afectadas por el terremoto.

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La declaratoria de emergencia servirá para atender a las víctimas del terremoto y para reconstruir las zonas afectadas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

El primer mandatario aclaró que esta decisión demuestra que su administración busca atender a la ciudadanía que sufrió pérdidas por la tragedia y apuntarle a la reconstrucción de los lugares en los que la infraestructura se desplomó y presenta graves afectaciones.

“Con la declaratoria, el Gobierno nacional envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la patria. Nuestro corazón, nuestro sentimiento de solidaridad están con las víctimas. No están solas. Aquí hay un gobierno que va a ayudarles y que les va a dar la mano”, indicó el jefe de Estado.

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