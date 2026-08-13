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El Icetex abrió la convocatoria de becas del 60% para maestrías virtuales en la Unir: conozca los requisitos y el proceso de postulación

La inscripción estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2026 para profesionales colombianos dentro o fuera del país que busquen posgrados a distancia con diploma oficial en España

Las becas cubren el 60% de la matrícula en programas virtuales, sin incluir programas en educación, y buscan impulsar la formación avanzada de funcionarios en diversos campos - crédito Johan Largo/Infobae
La convocatoria del Icetex para estudiar en la Unir estará abierta hasta el 17 de septiembre de 2026 a las 5:00 p. m - crédito Johan Largo/Infobae
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El Icetex anunció la apertura de la convocatoria para becas del 60% dirigidas a profesionales colombianos interesados en cursar maestrías virtuales en diferentes áreas del conocimiento en la Universidad Internacional de La Rioja (Unir), una institución académica privada española especializada en educación superior a distancia.

El proceso de postulación estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2026 a las 5:00 p. m., permitiendo a los aspirantes acceder a formación internacional de alta calidad y fortalecer sus capacidades profesionales, con el respaldo de un título oficial expedido en España.

La convocatoria está dirigida a profesionales universitarios colombianos residentes en el país o en el exterior, quienes podrán beneficiarse de una beca que cubre el 60% del valor de la matrícula en programas de maestría de Unir, a desarrollarse en modalidad virtual y en idioma español, durante un período de 12 meses que inicia en septiembre de 2026 y finaliza en septiembre de 2027. El 40% restante del costo de la matrícula, así como los gastos asociados al proceso de preadmisión, deberán ser asumidos por el estudiante seleccionado.

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Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
Las becas cubren el 60% de la matrícula de maestrías virtuales en español y el estudiante debe asumir el 40% restante y los costos de preadmisión - crédito Icetex

Requisitos y proceso de postulación

Para participar, los aspirantes deben cumplir estrictamente con los siguientes requisitos: tener entre 21 y 65 años al cierre de la convocatoria; contar con título profesional universitario registrado oficialmente; acreditar un promedio acumulado mínimo de 3.5 sobre 5.0 en el pregrado, certificado por la institución de educación superior de origen; y contar con la carta de admisión definitiva expedida por la Unir para alguno de los programas de maestría ofertados en el periodo 2026-II, disponibles en el Anexo 01 de la convocatoria.

La documentación debe presentarse en español, o acompañada por traducción oficial si fue emitida en otro idioma. Las candidaturas sin la carta de admisión serán automáticamente excluidas del proceso, ya que el Icetex no interviene ni influye en el proceso de selección realizado por la universidad española. El proceso de preadmisión implica costos administrativos a cargo del aspirante y se rige por las políticas y cronogramas propios de Unir.

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Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
Los aspirantes a las becas del Icetex y la Unir deben tener entre 21 y 65 años, título universitario y promedio mínimo de 3.5 en el pregrado - crédito Icetex

El registro y la carga de los documentos se realiza a través de la plataforma del Icetex, y los aspirantes podrán modificar su postulación mientras la convocatoria esté abierta. Una vez enviada la solicitud, no será posible subsanar, corregir o añadir documentos. Toda falsedad, alteración o incumplimiento documental será causal de descarte inmediato.

Las personas beneficiarias de créditos propios de la entidad nacional o de fondos en administración no podrán estar en mora al cierre de la convocatoria. El cumplimiento de este requisito se verificará directamente en los sistemas de información de la entidad.

Selección y evaluación de candidaturas

El proceso de preselección exige que el aspirante alcance al menos 60 puntos base; de lo contrario, será descartado. La priorización de candidatos responde al puntaje obtenido y la evaluación final será realizada por la Comisión Nacional de Becas (CNB), que seleccionará a los postulantes con los mejores puntajes para la preselección y envío a la universidad oferente.

No se permite la postulación simultánea a más de una convocatoria de becas para la misma entidad educativa en la web del Icetex. En caso de quedar preseleccionado, el candidato deberá esperar la decisión final de la universidad antes de inscribirse en otra convocatoria. Tampoco se aceptan cartas de admisión para becas ofrecidas por Unir en el contexto de otras alianzas.

El ICETEX presentó los cuatro cursos que podrán acceder servidores públicos del país, gracias a una alianza con la embajada de Singapur. icetex.gov.co
La carta de admisión definitiva de la Unir es obligatoria para postular y su ausencia excluye automáticamente al candidato de la convocatoria - crédito Icetex

Áreas de estudio y beneficios

Las maestrías ofrecidas abarcan una amplia variedad de áreas, entre ellas:

  1. Administración Electrónica y Gobierno Abierto
  2. Arbitraje Internacional
  3. Análisis y Prevención de la Corrupción
  4. Argumentación Jurídica
  5. Asesoría Fiscal
  6. Asesoría Jurídica de Empresa
  7. Ciberdelincuencia
  8. Cooperación Intergubernamental y Organizaciones Internacionales
  9. Delincuencia Juvenil e Intervención con Menores
  10. Derecho Ambiental
  11. Derecho Comercio Internacional
  12. Derecho Corporativo Colombiano
  13. Derecho de Familia
  14. Derecho de la Ordenación del Territorio y del Urbanismo
  15. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
  16. Derecho Digital
  17. Derecho Penal Económico
  18. Derecho Penal Internacional y Transnacional
  19. Derechos Humanos
  20. Dirección en la Gestión Pública

El programa busca no solo promover el acceso a estudios de maestría en una institución europea reconocida, también fortalecer el intercambio académico entre Colombia y España, y potenciar los perfiles profesionales de los beneficiarios a nivel internacional.

Las dudas e inquietudes sobre la convocatoria pueden resolverse a través de la Ventana Digital del Icetex, las líneas telefónicas en Bogotá (+57 333 602 5656) y la nacional gratuita (018000-916821), así como en los Centros de Experiencia Presencial del Icetex a nivel nacional.

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