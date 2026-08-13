Médicos renales se articulan para garantizar diálisis a pacientes afectados por el terremoto en Colombia

En cinco de las ciudades más golpeadas por el sismo, nefrólogos garantizarán diálisis a damnificados - crédito EFE/EPA

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Luego del terremoto de 7,4 grados que afectó especialmente al occidente del país a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, la Asociación Colombiana de Nefrología (Asocolnef) activó una red de unidades renales en cinco ciudades capitales para garantizar la continuidad del tratamiento de pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente de su EPS.

La medida busca evitar interrupciones en la diálisis, procedimiento vital para quienes dependen de esta terapia. Por eso, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Nefrología, la articulación de estas unidades permitirá recibir y atender a los pacientes que lo requieran, priorizando la necesidad médica sobre el asegurador.

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“Estamos trabajando de manera articulada para garantizar la continuidad y oportunidad de la atención nefrológica a los pacientes que más lo necesitan”, indicó la entidad en un comunicado oficial.

La red fue puesta en marcha tras identificar la urgencia de mantener el acceso a la diálisis en las zonas más afectadas por el sismo. La enfermedad renal crónica requiere tratamientos periódicos para reemplazar la función de los riñones, y una interrupción puede poner en riesgo la vida de los pacientes en cuestión de días.

Esta es la estrategia de la Asociación Colombiana de Nefrología para cubrir la demanda de diálisis renales - crédito @asocolnefmedios/X

“La Asociación Colombiana de Nefrología ha activado un canal de comunicación con los nefrólogos de las cinco ciudades capitales más afectadas, con el objetivo de identificar y canalizar las necesidades relacionadas con la atención de pacientes crónicos y agudos que requieren terapia de reemplazo renal”, señaló la organización.

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En paralelo, se coordinan acciones con Davita Colombia y RCS, dos de los principales operadores de servicios de diálisis del país, para fortalecer la capacidad de atención en las zonas impactadas.

El apoyo también cuenta con el respaldo del Comité de Desastres Naturales de la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (Slanh), que han manifestado su disposición para apoyar a Colombia si la situación lo requiere.

La terapia renal se aplicará sin considerar proveedores de salud o EPS - crédito @asocolnefmedios/X

La doctora Leyder Corzo, de Davita Colombia, puso a disposición la logística necesaria para apoyar la atención de pacientes crónicos y agudos en las ciudades que lo necesiten. Para centralizar y coordinar las necesidades, los profesionales de la salud pueden solicitar apoyo a través del contacto habilitado por la Asociación Colombiana de Nefrología en redes sociales, a través de un mensaje directo a la cuenta @asocolnefmedios.

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La activación de esta red representa una de las primeras acciones de coordinación entre sociedades científicas y unidades especializadas para responder a las necesidades de salud de la población afectada por la emergencia.

Llamado al talento humano en salud para apoyar zonas afectadas por el terremoto en Colombia

Por su lado, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (Acsc) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (Assosalud) convocaron a médicos, enfermeros, fisioterapeutas y demás profesionales del sector a sumarse de manera voluntaria a las labores humanitarias y asistenciales en las regiones impactadas por el terremoto del 10 de agosto.

El llamado busca fortalecer los equipos de atención en salud y ampliar la capacidad de respuesta en las zonas más afectadas. “Colombia necesita hoy el compromiso activo de su talento humano en salud: súmese y ayúdenos a responder”, expresó Jaime Alberto González Díaz, presidente de Acsc, en un comunicado oficial.

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Este es el llamado a profesionales de la salud a la ayuda en la emergencia que se vive en el occidente del país - crédito colfi.co/Instagram - acefit.colombia/Instagra,

Los interesados deberán contar con disponibilidad inmediata para viajar y registrar sus datos personales y profesionales, área de experiencia y disponibilidad, a través del formulario habilitado para tal fin.

La convocatoria incluye a médicos generales, especialistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares, paramédicos y fisioterapeutas. El Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (Colfi), parte de Assosalud, se sumó a la iniciativa e invitó a sus miembros a participar activamente en la atención y recuperación de las comunidades afectadas.

La Acsc recordó que ya se encuentran habilitados los centros de apoyo para la recepción y recolección de ayudas a través de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare), en distintas sedes del país.

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