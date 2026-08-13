Medicina Legal identifica 205 víctimas del terremoto en Colombia; 140 cuerpos ya fueron entregados

Nueva cifra de fallecidos medicina legal por terremoto en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 230 cuerpos de personas fallecidas por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto de 2026. La entidad entregó un nuevo balance oficial sobre el proceso de identificación, entrega digna y acompañamiento institucional a las familias de las víctimas.

Según el Comunicado Oficial No. 06, fechado en Bogotá este 12 de agosto, los cuerpos recibidos provienen de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, las zonas más impactadas por el movimiento telúrico. Medicina Legal precisó que, hasta el momento, ha logrado identificar a 205 víctimas, entre ellas 12 menores de edad.

PUBLICIDAD

La entidad también indicó que el proceso de entrega de los cuerpos avanza en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y que, con corte al reporte divulgado, 140 víctimas ya fueron entregadas a sus familiares. El listado oficial incluye registros de unidades básicas como Manizales, Belén de Umbría, Cartago, Pereira, Armenia, Cali, Buenaventura, Buga, Sevilla, Tuluá, Roldanillo, Santander de Quilichao y Quibdó.

Rescatistas se organizan para hacer la búsquedas entre los escombros tras el terremoto en Colombia . EFE/ Carlos Ortega

Medicina Legal reporta 205 víctimas identificadas

El comunicado permite dimensionar el impacto humano de la tragedia. Aunque las labores de búsqueda, recuperación e identificación continúan, Medicina Legal confirmó que la mayoría de los cuerpos recibidos ya tiene plena identificación, un paso clave para que las familias puedan iniciar los trámites de entrega y despedida.

PUBLICIDAD

“Ha logrado identificar un total de 205 víctimas, entre las que se encuentran 12 menores de edad”, informó la entidad en el documento oficial. La institución agregó que el total de cuerpos entregados a los familiares es de 140, cifra que podría seguir aumentando en la medida en que avancen los procedimientos forenses y administrativos.

El reporte muestra una alta concentración de víctimas en Pereira y Cali, dos de las ciudades con mayor número de registros en el listado divulgado. También aparecen casos de municipios del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Chocó y otras zonas que reportaron graves afectaciones tras el sismo.

PUBLICIDAD

En el documento, Medicina Legal incluyó una relación nominal de las víctimas identificadas hasta las 8:00 p. m. del 12 de agosto. En algunos casos, especialmente cuando se trata de menores de edad, la información aparece protegida mediante iniciales, en cumplimiento de los criterios de reserva y protección de identidad.

Infraestructura colapsada por el fenómeno natural del pasado 10 de agosto en Colombia | Credit line: COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press

Entregas coordinadas

La entidad explicó que el proceso de entrega de los cuerpos se adelanta en las sedes correspondientes de cada municipio, de manera coordinada el CTI. Además, hizo una precisión sobre los cuerpos provenientes de Cali, que están siendo entregados en la Unidad Básica de Palmira.

“Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira”, señaló Medicina Legal en el comunicado, al explicar el procedimiento dispuesto para esa zona del Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

La institución insistió en que continuará trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento debido a los familiares. Ese componente resulta clave en una emergencia de gran magnitud, en la que muchas familias buscan información oficial sobre sus seres queridos y requieren procesos claros para recibir los cuerpos.

El director general de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, firmó el comunicado en el que se actualiza el balance de víctimas identificadas y entregadas. La entidad también mantuvo disponibles sus canales oficiales de contacto para atender los requerimientos relacionados con el proceso.

Roldanillo, Valle del Cauca - crédito redes sociales

La actualización confirma que el terremoto del 10 de agosto dejó una emergencia no solo de rescate y atención médica, sino también de identificación forense y acompañamiento a las familias. Mientras las autoridades avanzan en la recuperación de cuerpos y en la verificación de identidades, Medicina Legal continuará entregando información oficial sobre el número de víctimas y el estado de los procedimientos.

PUBLICIDAD

Este es el listado:

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia detalla el proceso de identificación de 205 víctimas de un terremoto en Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, según un comunicado oficial. (Instituto de medicina Legal )

Una tabla del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia detalla el sexo y la edad de individuos registrados en Pereira. (Instituto de medicina Legal )

Un listado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses detalla nombres, sexo y edades de personas registradas en Pereira y otras unidades básicas de Colombia. (Instituto de medicina Legal )

Una tabla del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses detalla nombres, sexo y edades de personas registradas en la Unidad Básica de Cali. (Instituto de medicina Legal )

El registro del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses detalla nombres, sexo y edad de personas vinculadas a las unidades básicas de Cali, Buenaventura y Buga. (Instituto de medicina Legal )

Un listado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses detalla los datos de identificación de personas clasificadas por unidad básica en Colombia. (Instituto de medicina Legal )