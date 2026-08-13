Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Icbf reportó 7 menores fallecidos por el terremoto en Colombia y advirtió sobre una modalidad de robo en la que usan el nombre de la entidad

La directora de la entidad, Carolina Restrepo Cañavera, informó que se han detectado 100 casos relacionados con menores pendientes de reencuentro familiar

La directora de la entidad informó que hay 36 unidades móviles en los seis departamentos priorizados, que son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas - crédito Icbf/X
Guardar

Ante los medios de comunicación, Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), dio a conocer un balance preliminar que tiene la entidad sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes que resultaron afectados por el terremoto de 7,4 de magnitud que se registró el 10 de agosto en Chocó y que afectó a otros departamentos.

De acuerdo con la funcionaria, que se posesionó dos horas antes de dar las declaraciones a los medios de comunicación, a la fecha, se reportan siete niñas y niños fallecidos por el sismo.

De igual manera informó que el Icbf ya tiene desplegadas 36 unidades móviles en los seis departamentos priorizados, que son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas. La presencia en las zonas afectadas ha permitido a los funcionarios tener un panorama más exacto sobre lo que está pasando con los menores de edad en esos lugares.

PUBLICIDAD

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
654 niñas y niños han recibido estabilización socioemocional y acompañamiento familiar por parte del Icbf en zonas afectadas por el terremoto - crédito Icbf

Pues, el personal autorizado de la entidad ya ha identificado y acompañado 12 albergues que fueron dispuestos en esas zonas. Allí, 654 niñas y niños han recibido estabilización socioemocional y acompañamiento familiar. Además, los equipos han brindado atención a 210 familias afectadas por la tragedia y a 349 niños y niñas.

La directora informó que también se conformó un equipo especializado para prevenir y atender posibles separaciones de niñas y niños de sus familias durante los traslados que se puedan presentar por la emergencia.

De hecho, según detalló, el Icbf está acompañando a decenas de menores de edad que no están en compañía de sus seres queridos. Además, hay varios desaparecidos y las labores de búsqueda continúan en algunos departamentos –excepto en Chocó, donde ya no hay personas reportadas como desaparecidas–.

PUBLICIDAD

Hay menores de edad desaparecidos por el terremoto y muchos no han podido reencontrarse con sus familias - crédito Xinhua News/Europa Press/Colprensa
Hay menores de edad desaparecidos por el terremoto y muchos no han podido reencontrarse con sus familias - crédito Xinhua News/Europa Press/Colprensa

“Este equipo está estableciendo contacto con 1.400 puntos de atención de salud. En las últimas 24 horas se detectaron 100 casos relacionados con niñas y niños pendientes de reencuentro familiar, desaparecidos o cuya relación con sus padres está por establecerse”, precisó la funcionaria.

De igual manera, advirtió a la ciudadanía sobre delitos que se están cometiendo en nombre de la entidad en medio de la tragedia que enluta al país. De acuerdo con las declaraciones que dio, hay personas que están pidiendo dinero bajo el concepto de supuestas donaciones para ayudar a las personas afectadas por el terremoto.

La directora fue enfática en aclarar que la entidad no está solicitando recursos a la población para hacer contribuciones. Explicó que todos los apoyos institucionales y oficiales del Gobierno nacional se están gestionando a través de Ana Lucía Pineda, la primera dama de Colombia.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a abstenerse de entregar dinero o cualquier otro tipo de elementos a personas que aseguren estar vinculadas a la entidad y que afirmen estar recolectando ayuda humanitaria.

El Icbf no está pidiendo dinero para ayuda humanitaria - crédito Luisa González/Reuters
El Icbf no está pidiendo dinero para ayuda humanitaria - crédito Luisa González/Reuters

Están pidiendo dinero a nombre del Icbf y también donaciones. Quiero decirles que eso no es cierto. El Icbf no pide dinero. Todo el tema de las donaciones se está canalizando a través de la oficina de la primera dama. No nosotros tampoco. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Inescrupulosos, tristemente, están aprovechando esta situación para hacer ese tipo de cosas. Qué lástima y cómo duele Colombia. Ayúdennos a difundir eso. El Icbf no está pidiendo plata ni donaciones”, precisó.

Por otro lado, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer un reporte actualizado sobre la situación actual de las zonas afectadas por el sismo. Según las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay 265 personas muertas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Además, hay 25.872 familias afectadas y 53.816 personas impactadas negativamente por el sismo.

Temas Relacionados

IcbfTerremoto en ColombiaNiños desaparecidosNiños fallecidosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Medicina Legal identifica 205 víctimas del terremoto en Colombia; 140 cuerpos ya fueron entregados

Medicina Legal identifica 205 víctimas del terremoto en Colombia; 140 cuerpos ya fueron entregados

Medicina Legal identifica 205 víctimas del terremoto en Colombia; 140 cuerpos ya fueron entregados

Alcaldía de Valledupar dio un parte de tranquilidad luego de los traslados de internos de alto perfil a la cárcel La Tramacúa

Las autoridades realizaron una inspección en la cárcel de máxima seguridad, luego de que llegaron trece reclusos de alto perfil trasladados desde otras ciudades

Alcaldía de Valledupar dio un parte de tranquilidad luego de los traslados de internos de alto perfil a la cárcel La Tramacúa

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: reportan 199 fallecidos en Pereira, Manizales, Cali y Quibdó; hay 265 muertos en el país

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: reportan 199 fallecidos en Pereira, Manizales, Cali y Quibdó; hay 265 muertos en el país

Concejales de Bogotá piden al alcalde Galán retirar la reforma tributaria distrital: advierten posible alza en la tarifa máxima del predial

La corporación radicó una solicitud formal para frenar el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, que contempla ajustes al gravamen de bienes inmuebles y nuevos cobros para financiar alumbrado y tecnología urbana

Concejales de Bogotá piden al alcalde Galán retirar la reforma tributaria distrital: advierten posible alza en la tarifa máxima del predial

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Distintas figuras de la industria musical como Blessd, Carlos Vives, Francy y Jhonny Rivera encabezan iniciativas de asistencia para las familias damnificadas por el terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Deportes

Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Dimayor tendría hasta el 31 de agosto para presentarle a Win Sports sus competidores por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Se prendieron las alarmas en la selección Colombia: se lesionó uno de sus defensores y es duda para los amistosos

Este sería el equipo que compraría a Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional: el verde recibiría una millonaria cifra

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín