Icbf reportó 7 menores fallecidos por el terremoto en Colombia y advirtió sobre una modalidad de robo en la que usan el nombre de la entidad

La directora de la entidad informó que hay 36 unidades móviles en los seis departamentos priorizados, que son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas - crédito Icbf/X

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Ante los medios de comunicación, Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), dio a conocer un balance preliminar que tiene la entidad sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes que resultaron afectados por el terremoto de 7,4 de magnitud que se registró el 10 de agosto en Chocó y que afectó a otros departamentos.

De acuerdo con la funcionaria, que se posesionó dos horas antes de dar las declaraciones a los medios de comunicación, a la fecha, se reportan siete niñas y niños fallecidos por el sismo.

De igual manera informó que el Icbf ya tiene desplegadas 36 unidades móviles en los seis departamentos priorizados, que son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas. La presencia en las zonas afectadas ha permitido a los funcionarios tener un panorama más exacto sobre lo que está pasando con los menores de edad en esos lugares.

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654 niñas y niños han recibido estabilización socioemocional y acompañamiento familiar por parte del Icbf en zonas afectadas por el terremoto - crédito Icbf

Pues, el personal autorizado de la entidad ya ha identificado y acompañado 12 albergues que fueron dispuestos en esas zonas. Allí, 654 niñas y niños han recibido estabilización socioemocional y acompañamiento familiar. Además, los equipos han brindado atención a 210 familias afectadas por la tragedia y a 349 niños y niñas.

La directora informó que también se conformó un equipo especializado para prevenir y atender posibles separaciones de niñas y niños de sus familias durante los traslados que se puedan presentar por la emergencia.

De hecho, según detalló, el Icbf está acompañando a decenas de menores de edad que no están en compañía de sus seres queridos. Además, hay varios desaparecidos y las labores de búsqueda continúan en algunos departamentos –excepto en Chocó, donde ya no hay personas reportadas como desaparecidas–.

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Hay menores de edad desaparecidos por el terremoto y muchos no han podido reencontrarse con sus familias - crédito Xinhua News/Europa Press/Colprensa

“Este equipo está estableciendo contacto con 1.400 puntos de atención de salud. En las últimas 24 horas se detectaron 100 casos relacionados con niñas y niños pendientes de reencuentro familiar, desaparecidos o cuya relación con sus padres está por establecerse”, precisó la funcionaria.

De igual manera, advirtió a la ciudadanía sobre delitos que se están cometiendo en nombre de la entidad en medio de la tragedia que enluta al país. De acuerdo con las declaraciones que dio, hay personas que están pidiendo dinero bajo el concepto de supuestas donaciones para ayudar a las personas afectadas por el terremoto.

La directora fue enfática en aclarar que la entidad no está solicitando recursos a la población para hacer contribuciones. Explicó que todos los apoyos institucionales y oficiales del Gobierno nacional se están gestionando a través de Ana Lucía Pineda, la primera dama de Colombia.

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En ese sentido, instó a la ciudadanía a abstenerse de entregar dinero o cualquier otro tipo de elementos a personas que aseguren estar vinculadas a la entidad y que afirmen estar recolectando ayuda humanitaria.

El Icbf no está pidiendo dinero para ayuda humanitaria - crédito Luisa González/Reuters

“Están pidiendo dinero a nombre del Icbf y también donaciones. Quiero decirles que eso no es cierto. El Icbf no pide dinero. Todo el tema de las donaciones se está canalizando a través de la oficina de la primera dama. No nosotros tampoco. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Inescrupulosos, tristemente, están aprovechando esta situación para hacer ese tipo de cosas. Qué lástima y cómo duele Colombia. Ayúdennos a difundir eso. El Icbf no está pidiendo plata ni donaciones”, precisó.

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Por otro lado, el presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer un reporte actualizado sobre la situación actual de las zonas afectadas por el sismo. Según las cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay 265 personas muertas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos. Además, hay 25.872 familias afectadas y 53.816 personas impactadas negativamente por el sismo.