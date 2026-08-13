El Gobierno formalizó su nombramiento mediante el Decreto 1190 de 2026, expedido por el Ministerio de Minas y Energía - crédito Agencia Nacional de Minería

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El Gobierno nacional formalizó el nombramiento de Juan Camilo Valencia González como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Minería, ANM, mediante el Decreto 1190 de 2026, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. La designación lo ubica al frente de una de las entidades clave para la administración, vigilancia y fiscalización de los recursos minerales del Estado.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, Valencia González asumirá el cargo mediante nombramiento ordinario y quedará vinculado al máximo puesto directivo de la agencia, identificado en la planta de personal como Código E1, Grado 07.

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El decreto señala que la decisión fue adoptada por el presidente de la República en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. En el documento se indica que esas competencias están sustentadas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política y en el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015.

“La decisión fue adoptada por el presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le corresponden”, señala el acto administrativo, al justificar el nombramiento dentro de las atribuciones presidenciales para efectuar designaciones en la administración pública.

El Gobierno formalizó su nombramiento mediante el Decreto 1190 de 2026, expedido por el Ministerio de Minas y Energía - crédito Agencia Nacional de Minería

Valencia asumirá la dirección de la ANM

La Agencia Nacional de Minería tiene entre sus funciones administrar los recursos minerales del Estado, promover el aprovechamiento del sector y ejercer vigilancia sobre las actividades relacionadas con la exploración y explotación minera en el país.

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El decreto también establece el procedimiento para comunicar la decisión. La Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía deberá notificar el nombramiento tanto al nuevo funcionario como a la Presidencia de la Agencia Nacional de Minería, paso necesario para completar el trámite administrativo y avanzar hacia la posesión.

Con su llegada, Valencia González recibe una entidad que estará en el centro de varias discusiones económicas, ambientales y territoriales. La minería sigue siendo una actividad estratégica para el país, pero también una de las más sensibles por los conflictos sociales, los riesgos ambientales, la informalidad y la presencia de explotación ilegal en diferentes regiones.

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Uno de los principales desafíos será fortalecer la fiscalización de los títulos mineros. Esto implica mejorar el seguimiento a las obligaciones de las empresas, verificar el cumplimiento de normas técnicas, ambientales y de seguridad, y responder a las alertas que puedan surgir en zonas donde la actividad minera genera preocupación ciudadana.

Fiscalización y minería ilegal, entre los retos

El nuevo presidente de la ANM también deberá enfrentar el avance de la minería ilegal, un fenómeno que afecta territorios, ecosistemas y comunidades. Para ello, la entidad tendrá que coordinar acciones con autoridades ambientales, fuerza pública, gobiernos locales y otros organismos del Estado.

El Gobierno formalizó su nombramiento mediante el Decreto 1190 de 2026, expedido por el Ministerio de Minas y Energía - crédito Colprensa

Otro punto clave será la eficiencia en los trámites. El sector minero ha reclamado durante años mayor claridad, agilidad y seguridad jurídica para adelantar proyectos formales. Valencia González tendrá que equilibrar esa demanda con la necesidad de garantizar controles estrictos y respeto por las normas ambientales y sociales.

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La relación con las comunidades será otro frente determinante. En varios territorios, los proyectos mineros han generado tensiones por uso del suelo, acceso al agua, impactos ambientales, empleo local y participación ciudadana. Por eso, la ANM tendrá que promover espacios de diálogo con autoridades territoriales, empresas y habitantes de las zonas de influencia.

El nombramiento se produce en un momento de ajustes en el sector minero-energético y de expectativa por las decisiones del nuevo Gobierno frente al modelo de aprovechamiento de los recursos naturales. Valencia González deberá conducir la agencia entre la necesidad de impulsar una minería formal y productiva, y la obligación de reforzar controles en un sector marcado por desafíos económicos, ambientales y de seguridad

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