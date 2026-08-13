Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cali este jueves 13 de agosto

Esto le interesa si va a conducir en la Cali hoy jueves

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
Guardar

Estos son los carros que no podrán circular en Cali hoy 13 de agosto, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué automóviles no tienen permitido circular este jueves.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa aplica diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa

Particulares: 3, 4,.

Motos: no aplica,, .

Taxis: no aplica,, .

Transporte publico colectivo: 6, 7,.

El Pico y Placa de Cali comienza en las primeras del día a las 6:00 horas y termina hasta el ocaso de la jornada a las 19:00 horas.

Es importante mencionar que esta restricción vehicular se cancela los fines de semana, así como los días de descanso obligatorio establecidos por la ley o cuando excepcionalmente lo establezca la autoridad competente.

PUBLICIDAD

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cali)

El Pico y Placa en Cali para este 2026

Cada determinado tiempo, la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali renueva por completo la aplicación del Pico y Placa en la ciudad.

Para la primera mitad del 2026, la restricción vehicular rotará de la siguiente manera de acuerdo con el último dígito de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0.

Estos lineamientos aplicará durante el periodo comprendido entre el 5 de enero y hasta el 30 de junio de 2026.

¿Que vehículos están exentos del Pico y Placa

No todos los automóviles son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia.

De servicio Oficial, Diplomáticos y Consulares.

Que transportan personas con discapacidad o movilidad reducida.

Híbridos y eléctricos.

De carga con capacidad mayor o igual a 5 toneladas.

Que paguen la tasa por congestión.

Motocicletas.

¿Cuál es la sanción por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con el gobierno de Santiago de Cali, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en CaliPico y Placa en Cali hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

ICBF despliega 36 unidades por terremoto y alerta por falsas colectas a su nombre

La directora Restrepo informó atención a niños y familias en seis departamentos priorizados y advirtió que la entidad no pide dinero ni donaciones

ICBF despliega 36 unidades por terremoto y alerta por falsas colectas a su nombre

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cartagena este jueves 13 de agosto

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en Cartagena

Pico y Placa: qué autos no circulan en Cartagena este jueves 13 de agosto

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de agosto

Conozca los números que resultaron victoriosos en el más reciente sorteo

Resultado Sinuano Noche hoy 12 de agosto

Pico y placa en Villavicencio hoy 13 de agosto de 2026, así regirá la medida

La restricción vehicular en Villavicencio cambia diariamente y depende del tipo de carro que se tiene, así como último número de la placa

Pico y placa en Villavicencio hoy 13 de agosto de 2026, así regirá la medida

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Medicina legal entrega nuevas cifras; hay 265 muertos en el país

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Medicina legal entrega nuevas cifras; hay 265 muertos en el país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Donaciones, centros de acopio y reconstrucción de viviendas: cantantes colombianos movilizan ayuda y solidaridad para los afectados por el terremoto

Paulina Vega, Paola Turbay y otras exreinas lideran campaña con Unicef para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Deportes

Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Linda Caicedo volvió a ser la estrella del Real Madrid: así fue su gol y asistencia ante el Tottenham

Dimayor tendría hasta el 31 de agosto para presentarle a Win Sports sus competidores por los derechos de televisión del fútbol colombiano

Se prendieron las alarmas en la selección Colombia: se lesionó uno de sus defensores y es duda para los amistosos

Este sería el equipo que compraría a Juan Manuel Rengifo en Atlético Nacional: el verde recibiría una millonaria cifra

Video: Juan Fernando Quintero anotó dos golazos en su primer entrenamiento con el Independiente Medellín