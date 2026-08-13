Fedegán prepara ayuda para los damnificados del terremoto: son 20 toneladas de leche y 5.500 kits de carne

Las 20 toneladas de leche representan cerca de 20.000 litros que serán distribuidos entre comunidades de los departamentos más afectados - crédito Fedegán

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La ayuda para las familias afectadas por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto también llegará desde el sector ganadero. Fedegán y el Fondo Nacional del Ganado (FNG) anunciaron la entrega de alimentos a los damnificados, como parte de la respuesta humanitaria que se viene articulando con autoridades y organizaciones.

La donación comprende 20 toneladas de leche y 5.500 kits de carne, que serán destinados a hogares afectados por el movimiento telúrico. Los departamentos contemplados para la distribución son Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Octavio Vargas Daza, director de Fomento al Consumo del Fondo Nacional del Ganado, explicó que la operación se realizará mediante los comités regionales de ganaderos que tienen presencia en los territorios más golpeados. La coordinación también incluirá a las autoridades locales para definir la llegada de los alimentos a las familias que más los necesitan.

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Fedegán anunció la entrega de alimentos para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto -crédito @Fedegan/X

“Nos sumamos a la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’, liderada por la primera dama y su movimiento Tigresas de la Patria, para apoyar la atención de esta emergencia. Los ganaderos hemos estado presentes en los momentos más difíciles del país, como ocurrió durante la pandemia, cuando llegamos directamente a los hogares a entregar leche”, afirmó Vargas Daza. La entrega hace parte de la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda junto con las Tigresas de la Patria. La iniciativa busca articular la respuesta humanitaria del sector privado con el Gobierno Nacional y las autoridades de los territorios afectados.

El programa permanecerá activo hasta el 15 de septiembre y ya suma la participación de entidades de los sectores financiero, empresarial y agropecuario. Además, dispone de puntos de acopio y canales de donación en distintas ciudades para reunir ayudas destinadas a las comunidades afectadas. La cantidad de leche anunciada representa un volumen considerable para la atención de los damnificados. Las 20 toneladas equivalen a cerca de 20.000 litros, una cantidad que corresponde aproximadamente a 80.000 vasos de 250 mililitros. A esta ayuda se agregan los 5.500 kits de carne, destinados a complementar la alimentación de las familias.

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La distribución tendrá una coordinación territorial. Fedegán señaló que los comités regionales de ganaderos trabajarán junto con las autoridades locales de cada departamento para organizar la entrega y seguir los protocolos establecidos por la campaña.

Los 5.500 kits de carne complementarán las ayudas alimentarias destinadas a los damnificados por la emergencia -crédito Luisa González/REUTERS

El objetivo es que los alimentos lleguen a los hogares con mayores necesidades en medio de las dificultades que dejó el terremoto. La emergencia afecta especialmente a comunidades de los departamentos incluidos en la operación, donde miles de familias perdieron sus viviendas y enfrentan dificultades para acceder a productos básicos.

Vargas Daza recordó la participación del sector ganadero en otras emergencias y destacó la intención de llevar directamente la ayuda a las comunidades. Con esta nueva donación, el gremio busca aportar desde su capacidad productiva y logística a la atención de los damnificados. Fedegán también informó que mantendrá al sector ganadero al tanto de los avances de la operación durante los próximos días, a medida que comiencen las entregas en los territorios.

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La donación se suma a las acciones de distintos sectores que ponen recursos y capacidades a disposición de la respuesta humanitaria. En este caso, la leche y los kits de carne serán incorporados a la atención de las familias afectadas a través de una operación coordinada con los actores regionales.

La distribución será coordinada con los comités regionales de ganaderos y las autoridades locales de cada departamento -crédito Jose Vargas/REUTERS

La campaña continuará mientras la ayuda se moviliza hacia los departamentos incluidos. Para Fedegán y el Fondo Nacional del Ganado, la operación representa una forma de acompañar a las comunidades damnificadas mediante la entrega de alimentos en una etapa marcada por las necesidades derivadas del terremoto. La organización de las entregas estará ligada a las condiciones de cada territorio. Los comités regionales serán parte del proceso para identificar la forma de distribución y coordinarla con las autoridades locales.

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