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Congreso aprobó proposición para que los congresistas donen un día de salario voluntariamente para las víctimas del terremoto

La propuesta indica que, si los legisladores no están en condiciones de donar un día de sueldo, podrán realizar el aporte económico que prefieran, si así lo deciden

La elección del presidente del Senado corresponde a los 108 senadores y la del presidente de la Cámara a los 188 representantes - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Los recursos recolectados por el Congreso serán destinados a la Cruz Roja - crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El Congreso de la República aprobó una proposición que presentaron los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Honorio Henríquez y Nicolás Barguil, respectivamente, para invitar a los integrantes del legislativo a donar un día de salario. Los recursos serán destinados a ayudar a las personas que resultaron afectadas por el terremoto de 7,4 que se registró el 10 de agosto.

A través de su cuenta de X, Henríquez se refirió a la decisión que tomó el Legislativo y pidió a los congresistas que hagan un aporte económico –el que esté entre sus posibilidades– para contribuir a las acciones que se están adelantando para hacer frente a la emergencia.

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“En Congreso Pleno fue aprobada la proposición que lideramos y presentamos, en compañía del presidente de la Cámara @NicolasBarguil, para respaldar a las miles de familias afectadas por el terremoto. Invitamos a los congresistas a donar voluntariamente un día de salario o el aporte que consideren, y propusimos una comisión bicameral para hacer seguimiento y acompañar la atención de esta tragedia”, indicó el presidente del Senado en X.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, celebró la aprobación de la proposición de dar un día de salario para apoyar a las víctimas del terremoto - crédito @honohenriquez/X
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, celebró la aprobación de la proposición de dar un día de salario para apoyar a las víctimas del terremoto - crédito @honohenriquez/X

En la proposición que presentaron los líderes de las corporaciones, se indica que el congresista que esté dispuesto a hacer la contribución monetaria para ayudar a las víctimas del sismo debe informar sobre su intención al área administrativa del Senado o de la Cámara de Representantes.

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El dinero recaudado será destinado a la Cruz Roja de Colombia o una entidad similar que administre los recursos y que los utilice para la atención de la población afectada.

De igual manera, en la proposición, los presidentes de los cuerpos colegiados sugirieron la conformación de una comisión bicameral a través de la cual se pueda hacer seguimiento de la tragedia y un adecuado acompañamiento.

Así como el Congreso, la Rama Judicial y otras entidades e instituciones del Estado hicieron la misma propuesta a sus funcionarios: que destinen un día de salario para ayudar a las víctimas del terremoto.

Entidades a instituciones del Estado invitaron a sus funcionarios a donar un día de sueldo para atender la emergencia en Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Entidades a instituciones del Estado invitaron a sus funcionarios a donar un día de sueldo para atender la emergencia en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

Las entidades que se unieron a esa iniciativa son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fundación Pro-Obras Sociales de la Justicia.

Convocamos a nuestros servidores y servidoras que puedan y deseen hacerlo a sumarse voluntariamente a esta iniciativa mediante la donación de un día de salario, como una expresión concreta de solidaridad con quienes hoy lo necesitan. Un día de salario puede significar mucho para quien lo necesita: puede convertirse en un día de alivio, o en un primer paso para comenzar de nuevo”, expresaron en una comunicación oficial.

Ayuda internacional en especie y económica: balance oficial

Por otro lado, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó que más de 12 países han anunciado que ayudarán a Colombia en la situación de emergencia en la que se encuentra. Las Naciones aportarán con ayuda en especie o económica.

El funcionario indicó que varios gobiernos ofrecieron asistencia directa con insumos, apoyo económico y el envío de personal especializado, mientras continúan la búsqueda y la remoción de escombros en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó - crédito @ViceColombia/X

“En medio de la tragedia que estamos viviendo en el país, es importante decir que la comunidad internacional se ha pronunciado y muy positivamente con Colombia. El canciller de la República viene liderando esta tarea. Puedo hoy decirles que ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1,3 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia”, precisó el vicepresidente.

Asimismo, destacó la contribución de Estados Unidos, cuyo apoyo oscila entre los 15 y 16 millones de dólares. Los recursos servirán para atender a las poblaciones afectadas y para impulsar la reconstrucción de las zonas que presentaron daños en su infraestructura.

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