Carlos Eduardo Sepúlveda es el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación en el Gobierno De la Espriella: esta es su hoja de vida

El presidente Abelardo de la Espriella se decantó por Carlos Sepúlveda para que lidere el Departamento Nacional de Planeación - crédito Universidad del Rosario - REUTERS

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ya tiene listo al que será el encargado de liderar el Departamento Nacional de Planeación (DNP), una de las dependencias del Estado que jugará un papel clave en la reconstrucción que deberá adelantarse tras la tragedia que enluta al país, por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 que estremeció al Eje Cafetero y al Pacífico, en la jornada del lunes 10 de agosto de 2026.

El jefe de Estado escogió al economista Carlos Eduardo Sepúlveda para que se desempeñe como el titular del DNP, la entidad encargada de estructurar políticas públicas y coordinar la estrategia de inversión estatal. En otras palabras: la que funciona como el cerebro que diseña, prioriza y financia la estrategia de inversión pública que requiere cualquier administración; más aún en tiempos de emergencia como el actual.

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Carlos Eduardo Sepúlveda es el nuevo director de Planeación Nacional y ya presentó su declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios, como lo exige la Ley 2013 de 2019 - crédito Infobae Colombia

El nuevo funcionario ya elaboró su declaración de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios, como lo exige la Ley 2013 de 2019, siendo este uno de los requisitos para asumir el nuevo cargo. Así lo compartió el periodista Sebastián Nohra y pudo verificarlo Infobae Colombia, al ingresar al portal de la Función Pública, en donde aparece consignada la información del entrante director del DNP.

¿Quién es el nuevo director del DNP?

Sepúlveda es doctor en Economía por la Universidad de Boston y actualmente se desempeña como docente principal en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Además, el nuevo director tiene experiencia previa dentro del DNP, pues fue coordinador territorial durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del periodo 2014-2018, de cara al segundo gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

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Carlos Eduardo Sepúlveda, el nuevo director del DNP, es viejo conocido del vicepresidente José Manuel Restrepo, con el que compartió en la Universidad del Rosario - crédito @URosario/X

El anuncio de su nombramiento estuvo acompañado por mensajes de respaldo desde el sector público, en los que se destacó su perfil académico y su idoneidad técnica para asumir la dirección de la entidad. Uno de ellos provino del exdirector del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, que destacó las virtudes académicas y profesionales de Sepúlveda para desempeñarse en el cargo.

“Felicitaciones a Carlos Sepúlveda, un excelente economista. Planeación Nacional queda en muy buenas manos. Muchos éxitos en esta importante tarea”, dijo Mejía, que se sumó a los elogios que recibió el nuevo funcionario, que se hicieron públicos en las redes sociales por los que conocen su trayectoria y ven en su escogencia un acierto de De la Espriella; que ha logrado convencer a perfiles técnicos en este arranque.

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Un perfil conocido para el nuevo Gobierno

Con la oficialización, Sepúlveda queda a cargo de dirigir el DNP y coordinar los proyectos estratégicos de inversión del Estado, en un cargo en el que el Gobierno anterior, el de Gustavo Petro, tuvo tres directores en propiedad: Jorge Iván González, que duró entre agosto de 2022 y febrero de 2024; Alexander López, entre marzo de 2024 y marzo de 2025; y finalmente Natalia Irene Molina, desde mayo de 2025 hasta el final.

El gabinete del presidente Abelardo de la Espriella sigue complementándose con los nombramientos de los directores administrativos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Es válido destacar que Sepúlveda ha mantenido una relación profesional con el vicepresidente José Manuel Restrepo, pues han coincidido en espacios académicos de la Universidad del Rosario y en foros de reactivación económica. Es válido precisar que el hoy segundo al mando del Ejecutivo fue rector de este centro de educación superior, en el periodo en que Carlos Eduardo Sepúlveda era decano de la Facultad de Economía.

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“Cuenta con amplia trayectoria en gestión de equipos interdisciplinarios, coordinación de políticas públicas de alto nivel y desarrollo de proyectos innovadores y de impacto en América Latina”, se leyó en la presentación que hacía su alma máter como el director score: es decir, el coordinador del Comité Permanente de Intercambios de Investigación de este centro de educación.