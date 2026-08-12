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El Senado autorizó a Gustavo Petro para salir de Colombia durante un año tras dejar la Presidencia

La cámara alta del Congreso de la República autorizó al exmandatario a realizar viajes internacionales durante los 12 meses posteriores a la terminación de su gobierno, luego de estudiar la solicitud que presentó

Gustavo Petro deberá informar previamente al Senado las fechas y los destinos de los viajes que realice durante el periodo autorizado -crédito Europa Press
Gustavo Petro deberá informar previamente al Senado las fechas y los destinos de los viajes que realice durante el periodo autorizado -crédito Europa Press
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El expresidente Gustavo Petro recibió este miércoles 12 de agosto de 2026 la autorización del Senado para viajar fuera de Colombia durante el año siguiente a la terminación de su mandato. La decisión fue adoptada por la plenaria con 73 votos a favor y 11 en contra, luego de que los senadores analizaran la solicitud presentada por el exmandatario.

La petición fue presentada por Petro mediante una carta enviada al Congreso, como establece la Constitución para quienes dejan la Presidencia de la República. El permiso aprobado le permitirá salir del territorio nacional durante ese periodo, aunque deberá informar previamente las fechas y los destinos de cada uno de sus viajes.

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Gustavo Petro cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella por proponer al mismo tiempo la expansión de hidrocarburos y el crecimiento del agro - crédito @infopresidencia/Instagram
La plenaria del Senado aprobó la solicitud del expresidente con 73 votos a favor y 11 en contra- crédito @infopresidencia/Instagram

La norma establece una restricción específica para los expresidentes durante los 12 meses posteriores a su salida del cargo. El artículo 196 de la Constitución señala: “El Presidente de la República, o quien haya ocupado la Presidencia a título de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.

Con la votación de este miércoles, la plenaria dio trámite favorable a la petición presentada por el exmandatario y le permitió salir del territorio nacional durante ese periodo, bajo las condiciones establecidas por los senadores. La autorización corresponde al primer año después de la terminación de su gobierno y está relacionada exclusivamente con el requisito constitucional que deben cumplir los expresidentes para viajar fuera del país durante ese lapso.

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La autorización tendrá vigencia durante el año siguiente a la terminación de su gobierno y corresponde al requisito que deben cumplir los expresidentes para poder salir de Colombia durante ese periodo.

La decisión, sin embargo, estuvo precedida por un fuerte debate entre los congresistas. Parte de la discusión se concentró en las investigaciones que tiene Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara y en la posibilidad de que una salida del país pudiera afectar la respuesta del exmandatario ante esos procesos.

Uno de los senadores que cuestionó la autorización fue Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quien advirtió que Petro podría utilizar el permiso para no responder ante la justicia. “Permitirle al presidente Petro que abandone el país es permitirle que cometa otro delito más, que es el delito de fuga, que es para lo que se nos pide permiso (…) El Congreso no le puede habilitar un delito más, que es el de huir, porque Petro abandona el país con el permiso de esta cámara para no volver”, sostuvo.

El senador Enrique Gómez cuestionó la autorización concedida a Gustavo Petro y advirtió que el exmandatario podría utilizar su salida del país para evitar responder ante la justicia - crédito Asofondos
El senador Enrique Gómez cuestionó la autorización concedida a Gustavo Petro y advirtió que el exmandatario podría utilizar su salida del país para evitar responder ante la justicia - crédito Asofondos

La postura fue cuestionada por otros integrantes del Senado, quienes señalaron que el Congreso no puede asumir funciones propias de jueces o fiscales frente a las investigaciones de un expresidente.

El senador Antonio Correa defendió esa posición y afirmó: “Dejemos el drama, nosotros no somos fiscales, ni jueces, no representamos el poder judicial y les recuerdo que es la Comisión de Acusación, la sala de Instrucción del Senado y la plenaria del Senado la que levanta el fuero político para que la Corte Suprema sea la que abra la investigación penal, no extralimitemos nuestras funciones”.

En medio de las posiciones enfrentadas también surgió una discusión sobre la forma en que deberían autorizarse los viajes. El senador Alfredo Deluque afirmó que cada salida del país debería contar con un permiso independiente. “Cada salida necesita una autorización, así dice la Constitución y cada vez que el presidente salga necesita ser autorizado, no es que se le de permiso por un año y que informe cuando se va”, sostuvo.

La discusión alrededor de los desplazamientos internacionales del exmandatario no comenzó con la votación de este miércoles. Antes de que terminara el periodo presidencial, Andrés Pastrana solicitó al Senado negar el permiso de salida a Petro mientras este respondiera por los cuestionamientos relacionados con la financiación de su campaña y las actuaciones de su administración.

La proposición aprobada por el Senado autoriza a Gustavo Petro a salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato, con la condición de informar previamente las fechas y los destinos de sus viajes -crédito cortesía
La proposición aprobada por el Senado autoriza a Gustavo Petro a salir del país durante el año siguiente a la terminación de su mandato, con la condición de informar previamente las fechas y los destinos de sus viajes -crédito cortesía

Así mismo, Petro contó que contemplaba viajar a Estados Unidos después de su paso por Cuba, con la intención de visitar en Princeton el lugar donde fueron esparcidas las cenizas de Albert Einstein. Sin embargo, aún no tenía la visa necesaria, trámite que impedía avanzar con los permisos de sobrevuelo y recarga de combustible del avión oficial.

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