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Cerraron oficialmente la fase de búsqueda en el PMU de Chocó: “Ya no buscamos a nadie bajo los escombros”

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi informó que ahora las autoridades se enfocarán en la atención a los damnificados

La gobernadora de Chocó indicó que las autoridades lograron rescatar a los integrantes de una familia que habían quedado sepultados bajo los escombros - crédito Gobernación de Chocó/Reuters
La gobernadora de Chocó indicó que las autoridades lograron rescatar a los integrantes de una familia que habían quedado sepultados bajo los escombros - crédito Gobernación de Chocó/Reuters
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Tras más de 58 horas transcurridas después de que se registrara el terremoto de 7,4 de magnitud en San José del Palmar, Chocó, la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó que en esa región ya no se está buscando a ninguna persona bajo los escombros.

De acuerdo con la mandataria departamental, ya se cerró oficialmente la fase de búsqueda en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se instaló para hacer frente a la emergencia. De igual manera, dio a conocer que los organismos de rescate lograron recuperar con vida a cuatro integrantes de una familia que había estado incomunicada desde que se registró el sismo.

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“En el departamento del Chocó ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida. Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para concentrarnos en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados”, detalló.

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó sobre el cierre de la fase de búsqueda en el PMU - crédito @NubiaCarolinaCC/X
La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, informó sobre el cierre de la fase de búsqueda en el PMU - crédito @NubiaCarolinaCC/X

En otra publicación, la gobernadora indicó que, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en un período de 12 horas se registraron cuatro nuevos eventos sísmicos de baja magnitud en Chocó, específicamente en San José del Palmar, que fue el epicentro del terremoto.

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El más reciente se presentó a las 2:37 p. m. del 12 de agosto y su magnitud fue de 3,0, con una profundidad de 90 kilómetros.

La funcionaria advirtió que la constancia de los movimientos telúricos en la zona dejan en evidencia que todavía persiste el peligro en el departamento. Por eso, informó que las autoridades verificarán el estado en el que se encuentra la infraestructura, para prevenir afectaciones a la población por posibles desplomes.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi advirtió sobre el riesgo persistente en Chocó debido a las réplicas que se han presentado - crédito @NubiaCarolinaCC/X
La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi advirtió sobre el riesgo persistente en Chocó debido a las réplicas que se han presentado - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Esta actividad nos da cuenta de la necesidad de que el riesgo aún no ha pasado. Nos mantenemos en máxima alerta de respuesta. La prioridad hoy además de las actividades de búsqueda y rescate, es la evaluación de infraestructuras para evitar que los ciudadanos y ciudadanas se queden en edificaciones inestables y riesgosas”, detalló.

Mientras tanto, en otros departamentos que se vieron seriamente afectados por el movimiento telúrico todavía persisten las labores de búsqueda. De hecho, según cifras actualizadas de la Ungrd, reportadas por el presidente Abelardo de la Espriella en una rueda de prensa, todavía hay 496 desaparecidos y el número de fallecidos aumentó a 265.

Los rescatistas colombianos contarán con el apoyo de equipos de búsqueda y rescate certificados de países como Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. Ante los medios de comunicación, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), David Santiago Tamayo Roldán, indicó que solo se aceptará la ayuda de equipos de búsqueda que estén avalados por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (Insarag).

Gobierno nacional hace presencia en Chocó

Por otro lado, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, llegaron a Quibdó, Chocó, para acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto y con la tarea de coordinar en territorio la respuesta que debe dar el Gobierno nacional a la emergencia humanitaria que allí se vive.

El vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano llegó a Chocó para verificar el avance en el PMU - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente José Manuel Restrepo Abondano llegó a Chocó para verificar el avance en el PMU - crédito @jrestrp/X

De acuerdo con el funcionario, verificarán los avances en el PMU que se instaló en el departamento y visitarán los municipios más afectados por el sismo.

Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, vamos a estar donde la gente nos necesita, escuchando a las familias, evaluando las afectaciones y acelerando las ayudas y soluciones. El Tigre ha sido claro: ningún colombiano afectado por esta emergencia está solo. El Gobierno está en territorio, trabajando y respondiendo con hechos”, precisó el vicepresidente en su cuenta de X.

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